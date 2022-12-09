Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны В Зеленодольске спустили на воду новейший МРК «Наро-Фоминск» Минобороны: Носитель «Калибров» новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спущен на воду 9 декабря 2022, 14:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 – носитель крылатых ракет «Калибр» – спущен на воду на АО «Зеленодольский завод им. Горького» (входит в корпорацию «Ак Барс), сообщили в Минобороны. В Зеленодольске прошла торжественная церемония спуска на воду 11-го из серии малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631. Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова ему присвоено наименование «Наро-Фоминск», передает ТАСС сообщение Минобороны. Главный конструктор проектов АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» Яков Кушнир, что новый корабль попадет на Балтийский флот. Он отметил, что впереди строительство двенадцатого корабля, который станет последним в серии. Ранее МРК «Град» с «Калибрами» и «Ониксами» приступил к испытаниям на Балтике. Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор 8 декабря 2022, 17:54

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкая сторона не намерена пропускать через проливы нефтяные танкеры без страховых документов, заявило главное управление по морским делам турецкого Минтранса. Суда без страховых документов не смогут пройти, у них всех продолжат проверять соответствующие бумаги, цитирует заявление ведомства ТАСС. Также министерство опровергло сообщения о пробках из танкеров у пролива Босфор. Там пояснили, что у пролива нет 100 судов, о которых пишут СМИ, всего их там 15, 11 из которых отправляются в страны ЕС. Минтранс отметил, что ранее в Мраморном море фиксировались пробки из 100 и более судов, их задействовали для зерновой сделки, сейчас численность сухогрузов там не превышает 40. Ранее ряд СМИ писал о застрявших 26 танкерах с сырой нефтью на 23 млн баррелей в акватории Черного моря при подходе к проливам. Газета ВЗГЛЯД оценивала последствия пробки из нефтетанкеров в Турции. В Запорожье сообщили о больших потерях 65-й бригады ВСУ 8 декабря 2022, 21:59 Текст: Кристина Цыцура

Командование Вооруженных сил Украины решило поменять 65-ю механизированную бригаду на запорожском направлении из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Отмечается, что 65-я бригада из Старичей Львовской области находилась на второй линии, но на передовой. Из-за сильных потерь принято решение поменять ее на 128-ю горно-штурмовую бригаду из Мукачева, передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее сообщалось, что ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье. Новости СМИ2 МИД: Виктор Бут возвращен в Россию после обмена на американку Грайнер 8 декабря 2022, 16:18

Фото: REUTERS/Damir Sagolj

Текст: Алексей Дегтярев

Российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России, сообщил российский МИД. Обмен прошел в аэропорту столицы ОАЭ – Абу-Даби, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Как заявил телеканал NBC, соглашение об обмене Грайнер на Бута было достигнуто именно в ОАЭ. В российском МИДе отметили, что переговоры о возвращении Бута с американской стороной шли длительное время, но Вашингтон «категорически отказывался» от его включения в схему обмена. В результате принятых усилий удалось включить россиянина в схему обмена, сейчас он уже вернулся на родину. Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники передает, что обмен заключенными между РФ и США не распространялся на осужденного за шпионаж Пола Уилана. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, передает ТАСС. В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием. Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия. В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы. Украинский бизнесмен Ахметов назвал «закон об олигархах» Зеленского захватом власти Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что Зеленский прикрывает реформами попытку захвата власти 8 декабря 2022, 22:04

Фото: Danil Shamkin/NurPhoto/Reuters

Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский может скрывать под реформами и законами, направленными против олигархов, попытку узурпировать власть в стране, заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью The Washington Post. Бизнесмен заявил, что отношения с бизнесом должны вестись цивилизованно, не принимая популистские законы, пишут «Известия». Ахметов отметил, что его мнение разделяют и другие представители бизнеса на Украине. Он также указал, что закона об «олигархах» нет ни в США, ни в Евросоюзе, когда составляются незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Бизнесмен назвался крупнейшим частным инвестором и работодателем на Украине, попросив не называть себя олигархом. Ранее украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса на Украине. В сентябре 2021 года Верховная рада Украины по инициативе президента страны принял закон «Об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) стал принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр. После этого гражданину запрещают делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации. Закон начал действовать весной 2022 года и будет в силе 10 лет. Новости СМИ2 Медведев указал на причину отметить Зеленского 8 декабря 2022, 17:16

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинского лидера Владимира Зеленского нужно отметить за то, что он отказывается от переговорного процесса с российской стороной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров, указал Медведев в своем Telegram-канале. Это позволяет России «без лишних вопросов» и без размена на ненужные компромиссы «доделать всю работу до конца», полагает запред Совета безопасности Напомним, в среду американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Украины Зеленского. В Кремле отметили, что признание украинского лидера человеком года полностью отражает западный тренд на русофобию. Путин заявил об ответном характере ударов по инфраструктуре Украины 8 декабря 2022, 15:57 Текст: Алексей Дегтярев

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре носят характер ответных действий, и ничто не помешает ведению операции, заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – цитирует Путина ТАСС. По словам президента, блокирование водоснабжения в Донецк со стороны ВСУ – это акт геноцида, который намеренно замалчивался западными СМИ. «Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще! Молчок полный! Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную», – сказал он. «Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», – заключил глава государства. В начале недели несколько украинских регионов полностью остались без света после ударов по энергетической инфраструктуре. В октябре на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, после этого загорелась цистерна железнодорожного состава. Погибли четверо. Новости СМИ2 СК назвал причину пожара в ТЦ «Мега Химки» Следственный комитет назвал причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» сварочные работы 9 декабря 2022, 11:48

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Следственный комитет назвал предварительной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности. В ТЦ «Мега Химки» проводились сварочные работы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по предварительным данным следствия, это привело к возгоранию общей площадью более 17 тыс. кв. метров, говорится в Telegram-канале подмосковного ГСУ СК. Сотрудники ведомства отметили, что для определения степени поражения здания огнем и осмотра границ применялся квадрокоптер. Создан штаб из представителей СК, МВД и МЧС. Ранее страховщики заявили о рекордном ущербе от пожара в ТЦ «Мега Химки». Пока пожар локализован на 7 тыс. кв. метров. Один охранник при возгорании погиб. Раскрыты подробности обмена Бута на Грайнер 8 декабря 2022, 18:20

Фото: YURI KOCHETKOV/STRINGER/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В аэропорту Абу-Даби посредники из ОАЭ и Саудовской Аравии ждали прибытия из Москвы и Вашингтона американки Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута, сообщили МИД обеих стран. Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы в аэропорт Абу-Даби, также на частном самолете доставили и Бута из Вашингтона, обмен проходил в присутствии наблюдателей из ОАЭ и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения ведомств. Отмечается, что представители этих стран были посредниками в переговорах по обмену. Американская и российская стороны передали им своих граждан для отправки каждого освобожденного домой. В четверг Россия и США обменяли российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России. Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково. Новости СМИ2 Основной версией причины пожара в ТЦ «МЕГА Химки» назвали поджог Экстренные службы назвали поджог вероятной причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» 9 декабря 2022, 08:43

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Пожар мог вспыхнуть в торговом центре «МЕГА Химки» в Подмосковье из-за поджога, сообщили в экстренных службах. По информации источника, поджог является основной версией первопричины пожара, передает РИА «Новости». Между тем в качестве другой причины возникновения огня рассматривается короткое замыкание. Так как пожар сразу распространился на большую площадь, причиной быстрого распространения огня другие источники в экстренных службах называют взрыв, передает ТАСС. При этом само тушение здания осложняется конструктивными особенностями строения. Более того, после обрушения кровли к огню мгновенно поступил кислород, что привело к образованию сильных конвективных потоков и распространению по всему остальному зданию. После тушения будет проведена пожарно-техническая экспертиза для определения точных причин. В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» начался масштабный пожар. Позже в горящем здании ТЦ «Мега Химки» произошло обрушение конструкций. Позднее пожар охватил все здание на площади 18 тыс. кв. метров. Серия взрывов произошла в горящем здании ТЦ «Мега Химки» В Сети появились видеокадры серии взрывов в горящем здании торгового центра «Мега Химки» 9 декабря 2022, 07:37 Текст: Антон Никитин

В горящем здании торгового центра «Мега Химки» произошла серия взрывов, свидетельствуют появившиеся в Сети видеокадры. Видео сильного взрыва с несколькими последовательными вспышками в горящем здании торгового центра «Мега Химки» опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда». В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» начался масштабный пожар. Новости СМИ2 Супруга Виктора Бута рассказала о самочувствии мужа Алла Бут: Виктор чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен 9 декабря 2022, 10:27

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Виктор Бут после дороги чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня, сообщила его супруга Алла Бут. «Виктор Анатольевич чувствует себя ужасно, очень сильное истощение. Он не спал три дня. Это связано и с дорогой, и с эмоциональной составляющей», – цитирует ТАСС Аллу Бут. По ее словам, супруг благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение во время обмена, в частности за то, что его накормили. «Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет... Он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали», – сказала она. Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом». Начало производства родстера «Крым» перенесли на 2023 год Старт производства родстера «Крым» отложили на следующий год 8 декабря 2022, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Выпуск в мелкую серию родстера «Крым», основанного на Lada Granta, отложили на следующий год, заявил руководитель проекта Дмитрий Онищенко. Изначально старт производства намечался на 2022 год, одобрение типа транспортных средств (ОТТС) планировалось получить до конца года, рассказал Онищенко в беседе с «Газетой.Ru». На данный момент у команды нет больших ресурсов для быстрых испытаний в рамках сертификации и быстрого запуска производства, признал он. При этом старт производства родстеров «Крым» может начаться в следующем году, все зависит от инвестиций и возможного партнерства с «АвтоВАЗом». Стоимость автомобиля будет зависеть от глубины сотрудничества с заводом и объемов производства. Российский родстер «Крым» планировалось запустить в мелкосерийное производство в этом году, двухместный автомобиль с открытым верхом и двигателем от 98 до 136 лошадиных сил основывается на компонентах от Lada Granta. Новости СМИ2 Появились первые кадры обмена Бута в аэропорту Абу-Даби ФСБ опубликовала первые кадры обмена Виктора Бута на Грайнер в аэропорту Абу-Даби 8 декабря 2022, 21:52

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

ФСБ России обнародовала видеокадры обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Грайнер говорит на видео, что счастлива оказаться на свободе, ее доставили спецбортом на место обмена в аэропорт Абу-Даби из колонии в Мордовии. Россиянину Виктору Буту дали позвонить родным. «Встретили хорошо, все нормально. Я тебя люблю», – сказал он матери по телефону, передает ТАСС. Он рассказал, что в ходе обмена летел через британский Манчестер, а для обмена с Грайнер его забрали прямо из камеры тюрьмы. В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. В ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ В народной милиции ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ 9 декабря 2022, 10:07 Текст: Александра Юдина

Боевики киевского режима заманивают обманом иностранных наемников в район Артемовска в Донецкой народной республике, куда военные отказываются ехать, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Со ссылкой на разведданные он отметил в своем Telegram-канале, что недавно подписавшие наемники из-за рубежа отказываются ехать под Артемовск под разными предлогами. Из-за этого Киев пошел на хитрости и соврал, что военные поедут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. При этом в тот момент, когда иностранцы вышли из автомобилей, они поняли, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр. Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ наращивают присутствие на Артемовском направлении, отправляя по 360-500 военных туда каждый день. Марочко подчеркивал, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, а это порядка 400-500 человек. Новости СМИ2 ЕС решил закрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке Евросоюз в рамках разработки нового пакета санкций решил перекрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке 9 декабря 2022, 11:28 Текст: Александра Юдина

Евросоюз собрался остановить вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке при помощи санкций против спутниковых технологий, сообщили в Европарламенте. По словам депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, французская Eutelsat и люксембургская SES, входящие в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров, имеют контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. В данный момент ЕК ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи продавать свои услуги российским клиентам, передают «Известия». Бек подчеркнул, что «Репортеры без границ» уже подали в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россию», Первый канал и НТВ. Однако Франции принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями. Также депутат отметил, что на санкциях в спутниковой системе больше всех настаивают Польша и страны Прибалтики. Напомним, в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов. Также в нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам». В список физических лиц, для которых хотят ввести персональные санкции, войдут 200 человек.