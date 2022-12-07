Путин: Война в Донбассе была начата не Россией В Италии предложили перенести памятник Екатерине II из Одессы в Милан 7 декабря 2022, 19:36 Текст: Кристина Цыцура

Координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь. По словам эксперта, на войне нет места логике, поэтому киевские власти решили убрать памятник «выдающейся женщине эпохи Просвещения». Он указал на необходимость обязательно сохранить этот памятник, а для этого предложил перенести его в Милан или Неаполь, передает РИА «Новости». В среду Баратто разместил на сайте change.org петицию «Спасем памятник Екатерине II в Одессе» и направил ее копию премьер-министру Италии Джордже Мелони. Он также назвал бессмысленными демонтаж различных мемориалов, в том числе посвященных памяти славных героев Красной армии. Баратто отметил, что выступает против любых попыток «отменить» историческую память и российскую культуру, которая является неотъемлемой частью европейской культуры. Ранее Горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города, русской императрице Екатерине II. Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

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В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. ВСУ перебросили подкрепление к Артемовску Марочко: Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску 7 декабря 2022, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, в район Артемовска прибыло пополнение ВСУ, часть из военнослужащих сразу направили для восполнения потерь в зону активных боевых действий, часть пока находится в резерве командования, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. Новости СМИ2 В двух регионах Западной Украины прозвучала воздушная тревога 7 декабря 2022, 04:51 Текст: Алексей Дегтярев

В Волынской и Ровенской областях в западной части Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщил официальный ресурс по оповещению страны. Воздушная тревога также прозвучала в Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на оповестительный ресурс. До этого взрывы фиксировались в Днепропетровске (Днепре), воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Экстренные отключения света начались в Киеве, Одессе и Днепре В Киеве, Одессе и Днепре зафиксированы экстренные отключения света 7 декабря 2022, 12:45 Текст: Александра Юдина

Срочные отключения света произошли в среду в Киеве, Одессе и Днепре, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Согласно информации холдинга, графики стабилизационных отключений пока не действуют, передает ТАСС. Ранее экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии было применено в Сумах и Кривом Роге, звуки взрывов раздавались в центре Одессы. По сообщениям украинских СМИ, не было света и воды в Житомирской области, гремели взрывы во Львовской области, в Харькове и Тернополе. Новости СМИ2 Глава Минобороны Польши Блащак заявил об отказе Берлина передавать Patriot Киеву 6 декабря 2022, 22:28 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкая сторона отказалась передавать киевским властям ЗРК Patriot, об этом объявил польский министр обороны Мариуш Блащак после переговоров с коллегой из ФРГ Кристиной Ламбрехт. «После разговора с представителями Минобороны Германии я был разочарован решением об отказе в поддержке Украины. Размещение Patriot на Западной Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев. Поэтому мы продолжаем подготовку к размещению пусковых установок на территории Польши и подключение их к нашей системе управления», – написал Блащак в Twitter. До этого в Пентагоне сообщали об отсутствии планов передавать Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot. До этого Варшава предлагала передать Киеву немецкие ЗРК Patriot, но отказывалась отдать свои. Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях 7 декабря 2022, 13:22 Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах. Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Захарова отреагировала на отказ Эстонии принимать новых беженцев Спикер МИД Захарова прокомментировала решение эстонский властей больше не принимать беженцев с Украины 7 декабря 2022, 10:20 Текст: Александра Юдина

Спикер МИД Мария Захарова предложила задуматься, какая из песен певицы Полины Гагариной больше всего подходит новость об отказе эстонский властей принимать беженцев с Украины. В своем Telegram-канале она предложила два варианта: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет». Как пишет РИА «Новости», ранее премьер Эстонии Кая Калласс заявила, что ее страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. При этом она добавила, что договорилась с Финляндией, чтобы те принимали больше беженцев. Пентагон призвал Киев производить собственное оружие дальнего действия Глава Пентагона Остин заявил, что Киеву не запрещено вести разработки оружия дальнего радиуса действия 7 декабря 2022, 08:45 Текст: Александра Юдина

Штаты не запрещают Киеву вести собственные разработки оружия для дальнего расстояния, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Он уточнил, что США никогда не мешали Киеву производить свои ударные мощности и напомнил, что Штаты направили уже более 19 млрд долларов военной помощи и «втянули» союзников и партнеров для поддержки Киева, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России. До этого глава Пентагона заявил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать. Новости СМИ2 Экс-замглавы МЧС России Фалеев оценил последствия обстрелов для Киева 7 декабря 2022, 04:13 Текст: Алексей Дегтярев

Энергетические объекты украинской столицы могут испытать серьезные трудности при продолжении обстрелов, также ситуацию осложняет наступление зимы, заявил бывший замглавы МЧС России, лауреат правительственной премии в области науки и техники Михаил Фалеев. От ударов пострадают практически все производства, от металлургии до хлебопечения, поскольку в них применяются энергоемкие тепловые процессы, сказал Фалеев в беседе с РИА «Новости». Городскому правительству придется прикладывать большие усилия для обеспечения минимальной работоспособности учреждений, транспорта и т.д. По мнению Фалеева, власти города вряд ли располагают нужными для этого ресурсами, включая трубы тепловые приборы, наличие квалифицированных кадров. Это замедлит ремонт внутридомовых систем. Эксперт напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко предлагал эвакуировать горожан в села и частные дома, чтобы решить проблему нехватки тепла, но правительство его не поддержало. Он предположил, что это делается «по политически-спекулятивным соображениям», поскольку украинскому руководству нужны «страдающие горожане». Ранее в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве открыли пункт обогрева для жителей, это вызвало сомнения у части киевлян. В Днепропетровске раздались взрывы, объявлена воздушная тревога 6 декабря 2022, 23:06 Текст: Алексей Дегтярев

В городе Днепропетровск (Днепр) произошли взрывы, в Днепропетровской, Николаевской и Одесской области объявили воздушную тревогу. Взрывы зафиксированы в самом Днепропетровске и его пригородах, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. В понедельник в нескольких украинских регионах полностью отключили подачу электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Новости СМИ2 Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР 7 декабря 2022, 13:33 Истребительной авиацией ВКС России у населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-24 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника возле населенных пунктов Нововодяное, Полтава, Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Амбарное Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» под населенными пунктами Ольховатка Харьковской области, Фрунзе, Первомайск ЛНР и Волноваха ДНР, сообщил Конашенков. С начала проведения СВО на Украине уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотников, 392 ЗРК, 7020 танков и других бронемашин, 913 боевых машин РСЗО, подытожили в оборонном ведомстве. СМИ: Киев признался в атаках на российские аэродромы WP: Украина неофициально подтвердила причастность к атакам БПЛА на российские аэродромы 7 декабря 2022, 15:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском пытался именно киевский режим, хотя власти Украины хранят официальное молчание. Собеседник Washington Post заявил, что это были украинские беспилотники, при этом издание отмечает, что пока неясно, как именно проводились атаки и какие дроны применялись, передает РИА «Новости». Ранее в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Напомним, Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ. Новости СМИ2 Пушилин заявил о 19 раненых в ДНР в ходе обстрела ВСУ 6 декабря 2022, 22:05 Текст: Алексей Дегтярев

При обстреле ДНР украинскими военными погибли четверо, пострадало 19 человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. ВСУ за вторник выпустил по ДНР свыше 130 боеприпасов разного калибра, в том числе из РСЗО «Град», четверо погибли, 19 ранены, написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он указал, что украинские военные ведут огонь «варварски», без конкретных целей, под обстрел попадают жилые кварталы, детские сады, школы и храмы. ВСУ стреляют с целью убить как можно больше людей, подчеркнул глава республики. Ранее во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле города погибли не менее шести мирных жителей. Пушилин заявил об использовании ВСУ заградотрядов для репрессий 7 декабря 2022, 06:15 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство украинских военных даже в безвыходных ситуациях не позволяет отходить своим подразделениям, для сдерживания фронта они применяют заградительные отряды, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Подразделения ВСУ, запрашивающие приказ на отход в бесперспективных ситуациях в населенных пунктах, не получают удовлетворительного ответа, сказал Пушилин в беседе с ТАСС. В некоторых случаях применяются репрессивные меры по отношению к тем командирам и подразделениям, которые хотят сохранить жизнь бойцам. По его словам, для того, чтобы заставить бойцов ВСУ сражаться, начальство использует заградительные отряды, в числе которых есть «оголтелые националисты», не останавливающиеся ни перед чем. Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что профессиональные воинские части украинских ВС сейчас интенсивно заменяют заградотрядами, есть случаи, когда такие подразделения гнали бойцов прикладами в спину. Новости СМИ2 В МИД заявили о поддержке Москвой идеи создания зоны защиты Запорожской АЭС Представитель миссии России при ООН Кармазинская заявила о поддержке Москвой идеи создания зоны защиты ЗАЭС 7 декабря 2022, 09:19 Текст: Александра Юдина

Президент Украины Владимир Зеленский постоянным обстрелом продолжает играть жизнями украинцев и европейцев, Москва поддерживает идею о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявила представитель России Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН. По ее словам, доказательства постоянных обстрелов и угрозы жизням людей были переданы в СБ и ГА ООН, однако западные страны по-прежнему игнорируют ситуацию и не торопятся образумить киевский режим, передает РИА «Новости». Кармазинская подчеркнула, что Москва сделала все необходимое, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября прошла максимально эффективно, после чего гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. По словам представителя миссии России при ООН, Россия поддерживает идею о создании безопасной зоны и ждет возможности договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности. Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что системы противовоздушной обороны перехватывают большинство снарядов, которые ВСУ выпускают по Запорожской АЭС, но часть из них все же поражает объекты, которые влияют на безопасность станции.