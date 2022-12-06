Украина и Молдавия договорились сотрудничать в сфере ПВО

Сотрудничать в области противовоздушной обороны, а также в вопросе непризнанного Приднестровья договорились премьер-министры Украины и Молдавии Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица во время встречи в Киеве.

Шмыгаль рассказал, что стороны договорились также улучшить приграничный контроль, поддерживать сотрудничество и диалог в вопросах мира и безопасности в Приднестровском регионе, передает ТАСС.

Также они договорились, что по молдавскому телевидению будет транслироваться украинский новостной марафон, который показывают по основным телеканалам страны.

Шмыгаль сообщил, что он и Гаврилица усилят сотрудничество с Румынией в трехстороннем формате.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков указал на принадлежность Украине упавшей в Молдавии ракеты. От также отметил, что обломки ракеты, по предварительным сведениям, являются частями комплекса ПВО С-300, который есть на вооружении у ВСУ.