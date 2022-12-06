Папа римский назвал свои слова о бурятах и чеченцах «фигурой речи»

Пап Римский Франциск заявил, что его слова о жестокости бурят и чеченцев были неправильно истолкованы и являются лишь «фигурой речи», заявил во вторник председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на полученное им письмо понтифика.

По словам Севастьянова, понтифик считает, что его слова извратили, он, наоборот, защищал русскую культуру, говоря о том, что она является неотъемлемой частью европейской культуры.

«Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи, где он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости», – передает ТАСС слова Севастьянова.

Также понтифик отметил, что Россия является «неотъемлемой частью» Европы, которая без нее неполноценна. Указано на желание папы римского показать, что Россия миролюбивая гуманистическая культура, а русский народ взаимосвязан с Европой.

«Нельзя говорить, что русские – жестокий народ. Потому что это такой же европейский народ», – заключил собеседник агентства.

Напомним, Папа Римский Франциск сказал, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» оказались те, кто вырос вне «русской традиции», например, буряты и чеченцы.