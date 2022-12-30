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Ту-160М новой постройки завершил заводские испытания
ОАК: Первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки завершил заводские испытания
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Первый глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, построенный с нуля, завершил заводские испытания, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.
По сообщению ОАК, на вновь изготовленном опытном образце стратегического ракетоносца Ту-160М, разработанного ПАО «Туполев», завершена программа заводских испытаний, передает РИА «Новости».
В ходе полета выполнены маневры для проверки управляемости и устойчивости самолета, проверена работоспособность самолетных двигателей и систем , а также бортового радиоэлектронного оборудования.
Ранее ОАК сообщила, что в декабре совершил первый полет очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО «Туполев».
Эксперт рассказал о новой российской методике борьбы с системой ПВО Украины
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«Россия продолжит усиливать огневое воздействие на украинскую систему ПВО. Это позволит «Калибрам» эффективнее выводить из строя критически важные инфраструктурные объекты противника», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские атаки на украинскую энергосистему проводятся по новой методике и включают в себя подавление средств ПВО.
«Сейчас идет процесс совершенствования ракетных обстрелов территории Украины, изменения тактики. Некоторые крылатые ракеты используются в качестве ложных мишеней. На них устанавливаются устройства, которые создают иллюзию, что это большая цель, а за счет этого происходит дезинформация противника, который вынужден тратить свои ракеты на поражение относительно дешевых воздушных объектов», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кроме того, для подавления украинских средств ПВО Россия применяет в составе ударной группировки противорадиолокационные ракеты среднего радиуса действия Х-58 и Х-31П, указал эксперт.
«Когда начинается налет, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые летают над Польшей и контролируют воздушное пространство Украины, дают команду о воздушной тревоге. В этот момент включаются украинские средства ПВО, чтобы попытаться сбить хоть какое-то количество крылатых ракет. Но лучи радиолокатора подсвета цели украинских комплексов С-300 видимы для российских ракет Х-58 или Х-31П. И таким образом выводятся из строя станции наведения ракет украинских С-300», – пояснил собеседник.
В результате, добавляет Кнутов, Украина расходует дорогостоящие ракеты на дешевые ложные цели и раскрывает местоположение своих станций наведения, без которых дивизионы ПВО С-300 не могут решать задачи. «После того как часть средств ПВО противника подавлена, наши крылатые ракеты типа «Калибр» в состоянии долететь до цели в большем количестве и с высокой точностью вывести из строя критически важные инфраструктурные объекты, такие как электротрансформаторы, подстанции, предприятия ВПК», – подчеркнул эксперт.
Перспективы огневого воздействия на украинскую систему ПВО будут только возрастать, прогнозирует Кнутов. «По мере возможностей мы отследим частоты американского комплекса Patriot. Я полагаю, Украине передали это средство ПВО в научно-исследовательских целях. Компанию-разработчик больше всего интересует, как будут вести себя радиолокаторы, смогут ли они видеть наши «Калибры», гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, американцы хотят проверить, насколько Patriot будет помехоустойчив и эффективен в реальных боях», – ожидает эксперт.
По мнению Кнутова, России удастся отследить частоты «Пэтриота» и усовершенствовать свои противорадиолокационные ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.
На этой неделе появились сообщния о ракетных ударах не теолько по объектам критической инфраструктуры, но и по системам ПВО противника. Ранее в Минобороны заявляли, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям. В частности, были вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
О том, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент Владимир Путин. «Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
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Вице-канцлер Германии пообещал Украине оружие для победы над Россией «на поле боя»
Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Германия предоставит Украине оружие для победы над Россией
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Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для победы над Россией на поле боя, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Вице-канцлер заявил: президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам Роберта Хабека, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически», пишет Deutsche Welle* (признано иногентом в России) со ссылкой на dpa .
Хабек заявил, что выступает за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками.
«Безусловно, будут новые системы, дальнейшая поддержка, но их следует согласовывать с союзниками. Хорошо, что США поставляют Patriot. Что касается Германии, то мы поддерживаем Украину, в том числе тяжелыми вооружениями, на протяжении месяцев и будем продолжать это делать», – отметил Хабек.
Он отметил, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T.
В октябре вице-канцлер Хабек отметил, что он и сотрудники его министерства вместе с коллегами из других стран Евросоюза занимаются экстренной отправкой генераторов и трансформаторов на Украину для смягчения последствий российских ударов по украинской энергосистеме.
Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
Напомним, в ноябре в посольстве Германии на Украине сообщили, что Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее. Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.
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В Минпромторге сообщили о передаче Минобороны партии истребителей Су-57
Российская армия получила партию новейших многофункциональных истребителей Су-57, их передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех), сообщил Минпромторг.
Минобороны в среду получило очередную партию серийных истребителей пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок от Авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
Глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что ОАК расширяет мощности для выпуска Су-57, этому способствовали системные решения по поддержке модернизации предприятия, принятые на государственном уровне.
В строй вводится новое высокотехнологичное оборудование, привлекается производственный персонал, работает поточная линия окончательной сборки, указал министр.
Ранее в октябре прошел первый испытательный полет модернизированного Су-57.
Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
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Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.
Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.
Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.
Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.
Минобороны показало танковый бой мобилизованных в зоне СВО
Минобороны опубликовало видео танкового боя мобилизованных в зоне СВО
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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО), которые выполняли задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации.
В сообщении МО РФ говорится, что военнослужащие танковой роты ЗВО, в состав подразделений которых входят мобилизованные российские граждане, провели на танках Т-80 маневренный бой с противником. Во время боя использовались естественные укрытия и складки местности, передает ТАСС.
Огонь по целям корректировался с помощью БПЛА, камера дрона фиксировала попадание, сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал командир танкового взвода Вадим, его взвод полностью укомплектован мобилизованными военнослужащими. «Процесс обучения мы проходили вместе, поэтому взаимоотношения у нас уже почти семейные, нежели чем армейские», – отметил он.
Командир рассказал, что работа ведется по координатам, стреляют по целям вне прямой видимости, что позволяет оставаться вне поля зрения противника.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы артиллеристов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в составе батареи пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа.
Путин приказал поднять флаги на новых кораблях ВМФ
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Президент России Владимир Путин дал команду на подъем флага на новых кораблях ВМФ, в том числе на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», и анонсировал строительство четырех новых подлодок.
Путин скомандовал поднять флаги на новых кораблях ВМФ и на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», передает ТАСС.
Также флаг разрешено поднять на малом ракетном корабле «Град», передает РИА «Новости».
«Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в Военно-морской флот, разрешаю», – заявил Путин на церемонии приема кораблей в состав Военно-морского флота проходит в четверг в режиме видеосвязи.
Президент заявил, что новейшие атомные ракетоносцы России по многим характеристикам не имеют аналогов в мире. Путин отметил, что будут построены еще четыре АПЛ, которые обеспечат безопасность страны на годы вперед.
«Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства «Борей-А», они способны нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». «Генералиссимус Суворов» поступит в состав Тихоокеанского флота.
Малый ракетный корабль «Град» является десятым в серии из двенадцати кораблей проекта «Буян-М» поступит в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота.
Греция пообещала не передавать С-300 другим странам
Лавров: Греция заверила, что не будет передавать системы С-300 другим странам
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Греция заверила Россию, что помнит об обязательстве не передавать третьим странам российские зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале прокомментировал слухи о том, что Греция якобы собирается передать С-300 Украине. Министр сообщил, что российскому послу было поручено обратиться за разъяснениями в МИД и Минобороны Греции, напомнить им, что эти системы переданы Греции, а не другим странам.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, как С-300 планировалось доставить на Кипр, однако Запад сделал все, чтобы этого не допустить.
Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил – эти системы купила Греция, рассказал Лавров. Он подчеркнул, что по контракту Греция не вправе передавать С-300 третьим странам без согласия российской стороны, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а «они сказали, что помнят об этом».
По словам Лаврова, Москва тщательно следит за ситуацией, поскольку вопрос положения о запрете на передачу касается большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора.
«Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом «спасем Украину», потому что «Украина – это Европа», а «Европа це Украина», – заключил Лавров.
Спикер МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Москва предупредила Афины об ответственности в случае нарушения контракта и передачи российские зенитно-ракетные комплексы С-300 Киеву.
ПВО Брянской области сбила беспилотники ВСУ
Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ, пострадавших и разрушений нет
В Клинцовском районе области работает ПВО, сбиты беспилотники, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Губернатор области сообщил в своем Telegram-канале, что на территории Клинцовского района сработала система ПВО, разрушений и пострадавших нет, в результате работы были сбиты БПЛА.
Ранее Богомаз сообщал об атаке беспилотника на электрические сети Трубчевского района.
Губернатор сообщил, что ущерб от обстрелов со стороны Украины в Брянской области превысил 100 млн рублей.
Путин дал команду спустить на воду АПЛ «Император Александр III»
Путин спустил на воду атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Президент Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера-ракетоносца «Император Александр III».
«Разрешаю», – сказал Путин во время церемонии приема новых кораблей в состав ВМФ в режиме видеосвязи, передает РИА «Новости».
Президент заявил, что новейшие российские атомные подводные крейсеры не имеют аналогов в мире, и отметил вклад в их создание конструкторского бюро «Рубин» и завода «Севмаш», поблагодарил разработчиков и строителей кораблей, передает ТАСС.
Также глава государства пожелал удачи военным морякам, которые будут служить на новых кораблях ВМФ, и выразил уверенность, что они с честью выполнят долг служения Отечеству.
«Император Александр III» является седьмым ракетоносцем семейства «Борей-А», он способен нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».
Испытания ракетоносца должны пройти в июне следующего года.
Ранее президент Владимир Путин дал команду на подъем флага на новых кораблях ВМФ, в том числе на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», и анонсировал строительство четырех новых подлодок.
Украина собралась создать беспилотники для поражения воздушных целей
AP: Украина запланировала разработать ударные беспилотники для поражения воздушных целей
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о намерении страны разработать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предназначенные для борьбы в том числе с воздушными целями.
Федоров в интервью Associated Press заявил, что теперь, когда Украина «более или менее оснащена» разведывательными дронами, следующим этапом станут ударные дроны. Речь, по его словам, идет как о взрывающихся БПЛА, так и о дронах, способных подниматься на высоту от 3 до 10 километров и поражать цели, передает ТАСС.
По данным AP, Украина закупила в общей сложности 1,4 тыс. беспилотников-разведчиков.
«Уже сейчас я могу сказать, что ситуация с беспилотниками коренным образом изменится в феврале или марте», – добавил Федоров.
Кроме того, в этом интервью Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.
Напомним, в середине декабря сообщалось, что производство украинских беспилотников собираются наладить в Чехии.
«Адмирал Горшков» завершил подготовку к дальнему походу
Северный флот: Фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к боевой службе
Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил подготовку к выполнению задач боевой службы, сообщили в пресс-службе Северного флота.
По сообщению пресс-службы, фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» под командованием капитана 1 ранга Игоря Крохмаля завершил подготовку к дальнему походу, завершающий этап подготовки был отработан в ходе выхода в полигоны Северного флота в Баренцевом море, в которых экипаж корабля выполнял задачи в течение нескольких дней, действия экипажа фрегата в ходе контрольного выхода оценивала компетентная комиссия представителей штаба флота, передает ТАСС.
В пресс-службе сообщили, что в ходе контрольного выхода на фрегате были проверены функционирование всех корабельных систем и механизмов, отработано более 30 посадок и взлетов с палубы корабельных вертолетов Ка-27 на ходу фрегата, особое внимание уделялось отработке тактических приемов и способов применения корабельного оружия.
На флоте добавили, что личный состав корабля успешно выполнил стрельбы, поразив воздушную и морскую цели из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш». Также боевые расчеты фрегата провели ряд тренировок по поиску, слежению и условному уничтожению подводной лодки.
Напомним, 21 декабря президент Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон».
Сторожевой корабль «Неустрашимый» начал подготовку к передаче Балтфлоту
ПСЗ «Янтарь»: Сторожевой корабль «Неустрашимый» завершил после модернизации испытания на Балтике
Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота «Неустрашимый» завершил ходовые приемо-сдаточные испытания после модернизации на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде, сообщила пресс-служба судоверфи.
По сообщению пресс-службы, специалисты ПСЗ «Янтарь» (входит в ОСК) завершили ходовые приемо-сдаточные испытания сторожевого корабля проекта 11540 «Неустрашимый» после окончания планового ремонта и модернизации, передает ТАСС.
В ходе испытаний на корабле проверена работоспособность артиллерийского комплекса, зенитного ракетного комплекса, средств управления движением, средств навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, средств борьбы за живучесть, средств радиационной химической и биологической защиты, комплексов связи.
После проведенных мероприятий корабль готовится к передаче Балтийскому флоту ВМФ России.
В 2003 году корабль в рамках визита Владимира Путина в Великобританию прибыл в Лондон и ошвартовался у пирса Гринвич на берегу Темзы. Это был первый визит боевого корабля ВМФ России в Великобританию в истории российско-британских отношений. Путин в рамках поездки посетил «Неустрашимый» вместе с герцогом Йоркским.
Ранее представитель Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Сергей Михайлов заявил, что сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» в 2020 году вернется в боевой состав после продолжительного ремонта.
В Индии испытали ракету увеличенной дальности
ВВС Индии произвели успешный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30
ВВС Индии успешно испытали ракету воздушного базирования BrahMos увеличенной дальности с истребителя Су-30 МКИ, сообщило индийское Минобороны.
В индийском ведомстве заявили, ракету запустили по корабельной цели с самолета Су-30 МКИ в районе Бенгальского залива, она достигла желаемых целей миссии, передает РИА «Новости».
Стрельбы были проведены совместно ВВС, ВМС Индии, Организации оборонных исследований и разработок, Hindustan Aeronautics Limited и BrahMos Aerospace.
В министерстве обороны Индии отметили, что ракеты BrahMos воздушного базирования с увеличенной дальностью могут поражать цели на расстоянии около 400 км.
BrahMos Aerospace – совместное индийско-российское предприятие, которое производит сверхзвуковые крылатые ракеты. Их можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Российскую сторону в совместном предприятии представляет «НПО Машиностроения».
В Кремле оценили решение проблем во время частичной мобилизации
Песков заявил об оперативной реакции Кремля на проблемы в ходе частичной мобилизации
Кремль достаточно оперативно решал проблемы, возникавшие во время частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что российские власти достаточно оперативно реагировали на решение проблем во время частичной мобилизации, масштаб стоящих задач был достаточно велик, передает ТАСС.
Также Песков переадресовал вопрос в Минобороны по деталям частичной мобилизации.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил оперативность решения проблем частичной мобилизации.
Минпромторг отчитался о завершении верстки планов по производству вооружений
Мантуров: Планы по производству вооружений России на 2023 год сверстаны
Планы по производству вооружений на 2023 год сверстаны, заявил вице-премьер Денис Мантуров.
По его словам, на 2023 год сверстаны планы, помечены графики в ноябре, чтобы предприятия промышленности могли наращивать мощности. По словам Мантурова, предусмотрена инвестиционная поддержка предприятий ОПК по той номенклатуре, которая требуется для выполнения задач специальной военной операции и восполнения тех объемов, которые требуются по планам Министерства обороны, передает РИА «Новости».
Мантуров отметил, что этот вопрос курируется координационным советом во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который регулярно проводит его заседания.
Он рассказал также, что стратегия развития автомобильной промышленности в России до 2035 года утверждена правительством.
Напомним, в среду в Минпромторге сообщили, что российская армия получила партию новейших многофункциональных истребителей Су-57.