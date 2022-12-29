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Памятники Екатерине II и Суворову снесли в Одессе
«Думская»: Памятники Екатерине II и Суворову снесли в Одессе
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В ночь на четверг, 29 декабря, в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщают украинские СМИ.
По информации одесского издания «Думская», демонтированный памятник Екатерине II отвезут в Одесский областной художественный музей.
Памятник Суворову снесли незадолго до этого, передает РИА «Новости».
Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе начался в среду.
Памятник Екатерине Великой и основателям города был установлен в 1900 году, демонтирован 20 лет спустя и возвращен на прежнее место в 2007-м. Монумент в честь императрицы, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, регулярно подвергался нападениям вандалов.
Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.
Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
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Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.
Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.
Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.
Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.
Захарова назвала слова премьера Эстонии о беженцах с Украины «расчеловечиванием Запада»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас об украинских беженцах доказали «расчеловечивание Запада».
По словам Захаровой, без слов Каллас было бы сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада.
«Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», – написала дипломат в среду в своем Telegram-канале.
Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком.
Во Франции задержали украинского олигарха Жеваго
В Госбюро расследований Украины заявили о задержании во Франции олигарха Жеваго
По запросу Киева во французском Куршевеле задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила на национальном телемарафоне «Единые новости» советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.
По ее словам, олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что примерно полтора месяца назад активы четырех украинских олигархов (Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев, Константин Григоришин) совокупной стоимостью почти в 1 млрд долларов перешли в собственность Украины.
Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше
Россия хотела бы разрешить ситуацию вокруг Украины и закончить развязанную Западом войну как можно раньше, у Москвы приоритет – защита граждан и сохранение жизней солдат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
«Мы народ терпеливый, будем защищать наших соотечественников, граждан, земли, которые столетиями были русскими, исходя из этих приоритетов», – передает ТАСС слова министра.
Ранее Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания новых угроз.
Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине
Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.
Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.
«Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.
Взрывы прогремели в Днепропетровске
Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепропетровске (украинское название – Днепр), сообщают украинские СМИ.
В частности, об этом пишет украинское издание «Страна», а также Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).
Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены, передает РИА «Новости».
Позднее СМИ сообщили о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины.
Накануне взрывы прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины.
Российские войска за сутки уничтожили более 350 украинских военных на четырех направлениях
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В последние сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ликвидировано несколько сотен военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
На Купянском направлении огневое поражение нанесли украинским подразделениям у поселков Синьковка, Тимковка и Кисловка (Харьковская область), ликвидировано больше 30 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На Краснолиманском направлении артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых украинских бригад, также 103-й бригады теробороны у поселков Новолюбовка, Невское (ЛНР), Терны и Серебрянского лесничества (ДНР). Ликвидировано свыше 170 украинских военных, два БТР и четыре пикапа.
На Донецком направлении велся интенсивный огонь и активные действия ВС России, уничтожено свыше 80 бойцов ВСУ, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении поражена 72-я механизированная бригада ВСУ, иностранные наемники у Угледара (ДНР). Ликвидировано более 70 украинских военных и наемников, пять бронированных машин и два пикапа.
Также там уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая работала в направлении Владимировки (ДНР).
Во вторник российские военные уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка.
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МИД предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия
Замглавы МИД Сыромолотов предупредил о последствиях свободной раздачи НАТО цифрового оружия через Украину
НАТО свободно передает цифровое оружие через Украину, такое поведение опасно непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
По его словам, важно четко осознавать, что представляемые Киевом угрозы в информационном пространстве носят универсальный характер. При этом бесконтрольная раздача цифрового оружия со стороны НАТО через Украину – опасное и разрушительное явление. Так, сегодня на прицеле у НАТО Россия, а завтра на ее месте окажется другая «неугодная Вашингтону» страна, передает РИА «Новости».
Ранее Сыромолотов рассказал, что Соединенные Штаты собираются потратить на кибератаки против неугодных им стран 11 млрд долларов в 2023 году.
До этого Палата представителей Конгресса США одобрила антироссийский проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Предполагается выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.
Украинский министр рассказал о мольбах «на коленях» к Маску
AP: Украинский министр Федоров рассказал, как «на коленях» просил Маска запустить в стране Starlink
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.
Федоров в интервью Associated Press рассказал, что «стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине». Кроме того, министр обещал, что Украина «установит мировой рекорд».
Он добавил, что передача Украине терминалов Starlink помогла «спасти тысячи жизней», передает ТАСС.
По данным AP, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тыс. терминалов Starlink.
Ранее военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военнослужащие используют Starlink американской компании SpaceX не только в военных целях, но также для личных звонков, общения в соцсетях и чтобы «зайти в ТikTok и полистать всякую фигню».
В Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II
Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе
Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в Одессе, сообщили СМИ.
Как пишет местное издание «Думская», в Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II, подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают, передает РИА «Новости».
Депутат Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что возле памятника «начинаются какие-то работы», все окружили и людей не пускают.
Ранее горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города, русской императрице Екатерине II.
Напомним, координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь.
Названы основные угрозы для российской ИТ-сферы со стороны Украины и НАТО
Игорь Ашманов: России противостоят не украинские хакеры, а ЦРУ и Киберкомандование США
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Против России сейчас действуют десятки тысяч американских хакеров, которые руками Украины пытаются нанести нам максимальный ущерб. Для противостояния необходимо переходить на отечественное ПО, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Игорь Ашманов. Ранее МИД России предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия Украине.
«На Украине за последние 20 лет развился всевозможный криминал, в том числе и в киберсфере. В основном там находятся различные хакеры и взломщики. И если сейчас изучать дакрнет, а также их чаты в социальных сетях, то можно увидеть, что все они переквалифицировались с мелкого мошенничества на терроризм», – рассказал гендиректор «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.
«Основная задача – причинить максимальный вред России. Они пытаются взломать сайты Госуслуг и других государственных органов. Наши аналитики, которые следят за чатами хакеров, фиксируют переговоры о том, что конкретно в тот или иной день будут пытаться обрушить», – говорит эксперт.
«Еще в марте эти хакеры хотели взломать российские службы доставки еды. Украина с подачи американцев исходит из совершенно смешной логики: если россиянам не будут доставлять продукты, они взбунтуются и свергнут власть», – иронично замечает собеседник.
«При этом очевидно, что сами по себе украинские хакеры мало на что способны, поэтому на помощь им приходят американцы. В частности, Вашингтон предоставляет данные об уязвимостях приложений, сайтов и цифровых платформ, которые изначально произведены в США», – подчеркнул ИТ-специалист.
«В Штатах существуют огромные кибервойска. Только Киберкомандование США насчитывает шесть тыс. офицеров. В ЦРУ есть целые отделы, которые занимаются исключительно взломом всех возможных цифровых платформ», – предполагает Ашманов.
«Например, если надо взломать телевизоры Samsung, то этим занимается большая группа специалистов. Весь этот инструментарий могут передавать украинским хакерам. На стороне Киева находится государство, которое производит до 90% всего программного обеспечения и цифровых платформ, которые у нас используются», – отмечает эксперт.
«Публикация «Злыми русскими хакерами» личных данных украинских киберсолдат в какой-то степени нам даже на руку. Остановить или затормозить кибератаки это не сможет. Однако деанонимизированные украинцы будут опасаться, что их объявят в международный розыск и поймают», – рассуждает собеседник.
«Надо понимать, что против нас работает не 70 человек, данные которых опубликованы на «Немезиде», и не несколько сотен, которые появились ранее.
Только в IT Army of Ukraine насчитывается 200 тыс. человек
обращает внимание ИТ-специалист. «И, на мой взгляд, основная угроза не столько в хакерах, сколько в так называемых «арбитражниках трафика». Это люди, которые последние 20 лет занимались кражей личных данных, покупали трафик с разных источников и «наливали» его туда, куда попросит заказчик. Теперь они переключились на войну с нами», – считает Ашманов.
«Именно они создают весь массив интернет-мемов*, видео и фейков. «Арбитражники трафика» стоят за запугиванием, например, белорусов в части того, что им придется включаться в СВО и идти на фронт. У этих людей очень детальное разделение труда и это десятки тыс. человек», – предостерегает эксперт.
«Затем созданную дезинформацию и пропаганду другие люди распространяют как на территорию России, так и на Запад. Эта ложь выдается за реальные новости, а европейцы и американцы верят», – объяснил механизм собеседник.
«От кибератак и информационных нападок можно защититься. Для этого нам надо в ускоренном режиме, гигантскими прыжками развивать импортозамещение в ИТ-сфере и переводить на отечественное ПО критически-важные предприятия. Менее важные компании необходимо хотя бы перевести на открытое программное обеспечение», – предлагает ИТ-специалист.
«Также необходимо по всей стране включать красный уровень опасности, чтобы перейти к замене абсолютно всех процедур безопасности. В частности, нам угрожает не только внешняя атака, но и внутренний саботаж», – продолжает Ашманов.
«Есть очень много примеров, как украинцы под американским кураторством пытаются завербовать наших специалистов в компаниях по типу Ростелекома. Им сулят релокацию и огромные деньги за доступ к магистральным маршрутизаторам и сотовым станциям», – продолжает эксперт.
«То есть теперь придется внимательнее изучать деятельность собственных сотрудников и создавать систему нескольких ключей для критической инфраструткуры, чтобы один человек физически не мог обрушить все», – указывает он.
«Что касается информационной войны, то ей невозможно противостоять точечно. Мы уже заблокировали ряд соцсетей. И надо продолжать в этом ключе. Ограничение доступа к отдельным страницам сейчас невозможно, поскольку соединение пользователя шифрованное. Необходимо активнее заменять все собственными сервисами», – заключил Ашманов.
Ранее российский МИД предупредил, что свободная передача НАТО цифрового оружия через Украину ведет к непредсказуемым последствиям. По словам замглавы ведомства Олега Сыромолотова, важно четко осознавать, что представляемые Киевом угрозы в информационном пространстве носят универсальный характер. Так, сегодня на прицеле у НАТО Россия, а завтра на ее месте окажется другая «неугодная Вашингтону» страна, пишет РИА «Новости».
Сыромолотов также отметил, что Киев фактически утратил цифровой суверенитет, поскольку «кибервойска» Украины – натовский инструмент. Он утверждает, что руками проукраинских группировок «совершаются атаки на российские органы госвласти, предприятия, финансовые и образовательные учреждения, объекты транспортной и логистической инфраструктуры».
Он заявил, что Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России. Однако российская ИТ-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам.
Между тем, второй день подряд хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») публикует на портале «Немезида» данные украинских солдат и офицеров кибервойск. Как утверждают хакеры, опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам министерства обороны Украины, представителям нацгвардии и СБУ, студентам учебных заведений. Их в RaHDit назвали «штучным товаром».
«Это те, кто дергает за ниточки IТ-армию и прочую шушеру, указывая куда ломиться и когда жать на кнопки. Но и они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады», – заявили хакеры. На сайте представлены данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров IТ-отделов, их данные в соцсетях.
Напомним, во вторник RaHDit на сайте «Немезида» опубликовали первую часть данных об украинских хакерах в двух списках: IT Army of Ukraine из 759 человек и SMM'щиков движения Save UA из 406 человек.
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Греция пообещала не передавать С-300 другим странам
Лавров: Греция заверила, что не будет передавать системы С-300 другим странам
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Греция заверила Россию, что помнит об обязательстве не передавать третьим странам российские зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале прокомментировал слухи о том, что Греция якобы собирается передать С-300 Украине. Министр сообщил, что российскому послу было поручено обратиться за разъяснениями в МИД и Минобороны Греции, напомнить им, что эти системы переданы Греции, а не другим странам.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, как С-300 планировалось доставить на Кипр, однако Запад сделал все, чтобы этого не допустить.
Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил – эти системы купила Греция, рассказал Лавров. Он подчеркнул, что по контракту Греция не вправе передавать С-300 третьим странам без согласия российской стороны, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а «они сказали, что помнят об этом».
По словам Лаврова, Москва тщательно следит за ситуацией, поскольку вопрос положения о запрете на передачу касается большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора.
«Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом «спасем Украину», потому что «Украина – это Европа», а «Европа це Украина», – заключил Лавров.
Спикер МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Москва предупредила Афины об ответственности в случае нарушения контракта и передачи российские зенитно-ракетные комплексы С-300 Киеву.
Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ
Российское Минобороны показало боевую работу ударных вертолетов в ходе спецоперации на Украине
Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.
Как сообщает ведомство в Telegram, вертолеты летели на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. На скорости «больше 200 км» они уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины. Огонь по объектам противника велся с кабрирования.
Напомним, Минобороны предлагает, чтобы в составе каждой танковой и общевойсковой армии находилась смешанная авиационная дивизия и бригада армейской авиации, располагающая 80-100 боевыми вертолетами.
Подразделения ДНР за сутки уничтожили танк и две гаубицы
Бойцы ДНР при поддержке российской армии за последние сутки уничтожили танк и две гаубицы
Подразделения ДНР за последние сутки ликвидировали более 15 украинских боевиков, сообщили в управлении народной милиции республики, также уничтожена бронетехника.
В милиции отчитались, что за минувшие сутки были уничтожены танк Т-80БВ, две самоходные гаубицы 2С3, поставленная из Польши гаубица калибром 155 мм AHS Krab и еще семь единиц бронетехники, передает Донецкое агентство новостей.
Также за сутки были ликвидированы не менее 15 боевиков.
Накануне в ДНР сообщили, что за сутки уничтожили два танка.