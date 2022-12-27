Суд удовлетворил иски в пользу родственников убитых по заказу Арашуковых

С экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова взыскано судом 12 млн рублей в пользу родственников, убитых по их приказу, соответствующее решение принял Мосгорсуд.

Иски о компенсации морального вреда удовлетворены частично, с каждого Арашукова взыскано по 3 млн рублей в пользу сестры убитого советника президента КЧР Фраля Шебзухова и по 2 млн рублей в пользу брата Шебзухова, цитирует судью Елену Гученкову ТАСС.

В пользу еще одного из пострадавших взыскано по 1 млн с каждого Арашукова.

Также суд сохранил арест на имущество Арашуковых в размере 1,3 млрд рублей до вступления приговора в законную силу.

Во вторник был вынесен приговор бывшему сенатору и его отцу по делу об организации двух убийств и хищении газа. Их признали виновными и приговорили к пожизненному заключению.