Завершился тур для демобилизованных студентов из Донбасса по программе «Больше, чем путешествие»

Завершился тур для демобилизованных студентов из ЛНР и ДНР по программе «Больше, чем путешествие»

Более 50 студентов из Донецкой и Луганской народных республик в течение восьми дней проходили реабилитацию и адаптацию в рамках спецпроекта «Спасибо, братцы» платформы «Россия – страна возможностей».

В течение недели участники спецпроекта восстанавливались физически, получали психологическую поддержку от специалистов, участвовали в полезной программе и, конечно, вовлекались в развлекательный интерактив. За это время ребята успели увидеть Кремль, покататься на картинге и аттракционах, поучаствовать в квесте, погулять на ВДНХ и покататься на конках, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В последний день тура с участниками спецпроекта «Спасибо, братцы» встретились сотрудники президентской платформы «Россия – страна возможностей», чтобы лично поблагодарить ребят за защиту страны и передать новогодние открытки с добрыми пожеланиями от своих коллег.

«Этот тур – уникальный, в том числе и для президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все эти ребята – настоящие герои, которые совсем недавно вернулись из зоны проведения специальной военной операции. Многие из них были на передовой, больше, чем у половины есть контузии и ранения», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Для участников спецпроекта «Спасибо, братцы» была разработана полезная программа, в рамках которой ребята смогли получить новые знания, касающиеся культуры и истории, а также познакомиться с проектами президентской платформы «Россия – страна возможностей». Эксперт проекта «Начни игру» рассказал о развитии игровой индустрии в России и о том, как ребята, не будучи на текущий момент специалистами в отрасли, могут стать частью большой гейм-индустрии.

«Игровая индустрия – одна из самых быстроразвивающихся отраслей как в России, так и во всем мире. В 2021 году объем отечественного рынка составил более 180 млрд рублей, а игровые продукты разработчиков из России получили мировую популярность. Востребованными в игровой индустрии в 2022 году по-прежнему являются высококвалифицированные кадры. Студии и отдельные проекты подбирают для себя дизайнеров, тестировщиков, программистов, нарративных дизайнеров и других экспертов. И наш проект помогает участникам развиваться в сфере геймдева», – рассказал координатор по работе с участниками проекта «Начни игру» Руслан Базаров.

Эксперт клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» Александр Аксютин рассказал участникам о важности единого культурного кода и провел мастер-класс на эту тему. Участники тура проверили свои знания в формате квиза, где отвечали на вопросы о русской и мировой литературе, кино и анимэ.

Участники спецпроекта «Спасибо, братцы» в свою очередь поблагодарили организаторов за этот тур и за эмоции, которые они получили за эти дни. Многие из них первый раз приехали в Москву, и это стало для них главным впечатлением, для кого-то важнее и полезнее оказалась работа со специалистами.