ЭИСИ рассказал о региональных практиках второй половины декабря

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) выделил ряд региональных практик, которые применялись в последние дни этого месяца, с 19 по 25 декабря.

Институт выделил новые меры поддержки педагогов в Приморском крае. Понятие «молодой специалист» теперь распространяется не только на педагогов, окончивших вузы и трудоустроившихся в школы, но и на студентов последних курсов, работающих в общеобразовательных организациях, говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

Такие сотрудники имеют право на единовременную денежную выплату для молодых специалистов. Кроме того, предусмотрены различные единоразовые выплаты за профессиональные достижения.

В Якутии продлили программу целевого капитала «Дети столетия». Целевой капитал «Дети столетия», предусматривающий выплату 100 тыс. рублей на новорожденных детей, который был инициирован в республике в Год Матери, будет продлен еще на пять лет.

В Мурманской области ЭИСИ указал на программу бесплатного среднего образования для детей из многодетных семей. Дети из многодетных семей будут обучаться в колледжах и техникумах Мурманской области бесплатно. Новая мера поддержки предусматривает компенсацию расходов на оплату стоимости обучения с 1 сентября 2022 года.

В Самарской области оказывается поддержка молодым врачам.

Врачи в возрасте до 40 лет могут получить компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки – до 100 тыс. рублей, право на получение выплаты предоставляется специалистам ежегодно в течение трех лет. Специалисты в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости в пределах 600 тыс. рублей.

В Белгородской области начало работу приложение «Электронный рецепт». Помимо всех выписанных рецептов и назначений, там отображается QR-код, который упростит покупку лекарств по рецепту в аптеках: достаточно просто показать код фармацевту на кассе. Приложение также напомнит, когда нужно принимать лекарства (доступна индивидуальная электронная таблетница), и поможет отследить курс приема препарата.