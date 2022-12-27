Лавров предостерег США от угроз президенту России

Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»

Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Как заявил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.

По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».

Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России». «Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.

Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия. В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.