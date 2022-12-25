Поезд с 7-миллионным пассажиром в Крым прибыл в Севастополь

Поезд с 7-миллионным пассажиром в Крым встретили в Севастополе

Семимиллионный пассажир с декабря 2019 года, начала движения поездов в Крым, прибыл в Севастополь в поезде «Гранд Сервис Экспресс» из Санкт-Петербурга, передает источник с места событий.

Семимиллионного путешественника, который отправился на полуостров Крым в поезде № 07 Санкт-Петербург – Севастополь определила программа бронирования и покупки билетов, передает РИА «Новости». Счастливый билет купила Светлана Бочарова из Санкт-Петербурга, которая приехала в Севастополь вместе с мужем Валерием и дочерями Ксенией и Полиной.

В Севастополе семимиллионного пассажира встретили представители компании «Гранд Сервис Экспресс» и управления туризма города Севастополя. От перевозчика юбилейному пассажиру был вручен памятный подарок, а также сертификат, который даст право ему и членам его семьи в течение года совершить бесплатную поездку в Крым и обратно.

Напомним, первый поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря 2019 года, он прибыл на конечную станцию 25 декабря 2019 года. Пожилая женщина расцеловала вагон первого поезда, прибывшего в Севастополь из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту.