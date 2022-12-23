ЕС начал работу над юридической базой для конфискации российских активов

ЕС приготовил юридический план для конфискации активов России

Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов и направления их на восстановление Украины, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Мишель заявил, что у ЕС и ЕК есть хороший прогресс с точки зрения юридического вопроса возможности не только заморозить, но и конфисковать, и использовать эти средства, чтобы восстановить Украину, передает ТАСС.

Председатель Евросовета назвал сумму в 350 и 500 млрд евро, которые необходимы для восстановления Украины.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС заморозил 19 млрд евро активов российского бизнеса и до 300 млрд евро активов ЦБ РФ. Он также отметил, что ЕС пока не может конфисковать эти деньги, поскольку для этого еще не создана необходимая юридическая база, однако Еврокомиссия усиленно работает над созданием необходимых «правовых норм».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа решила своровать российские активы.