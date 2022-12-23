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ЕС начал работу над юридической базой для конфискации российских активов
ЕС приготовил юридический план для конфискации активов России
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Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов и направления их на восстановление Украины, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
Мишель заявил, что у ЕС и ЕК есть хороший прогресс с точки зрения юридического вопроса возможности не только заморозить, но и конфисковать, и использовать эти средства, чтобы восстановить Украину, передает ТАСС.
Председатель Евросовета назвал сумму в 350 и 500 млрд евро, которые необходимы для восстановления Украины.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС заморозил 19 млрд евро активов российского бизнеса и до 300 млрд евро активов ЦБ РФ. Он также отметил, что ЕС пока не может конфисковать эти деньги, поскольку для этого еще не создана необходимая юридическая база, однако Еврокомиссия усиленно работает над созданием необходимых «правовых норм».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа решила своровать российские активы.
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя
В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, произошел взрыв автомобиля на парковке.
Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе «громко», прозвучал взрыв.
По его данным, в 12.13 по местному времени в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль.
Очевидцы сообщили РИА «Новости», что взрыв произошел на парковке.
12 декабря украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя.
Путин утвердил ответные меры в сфере поставок газа на действия недружественных стран
Путин своим указом запретил оплачивать поставку газа недружественным странам выше установленной цены
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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и организаций.
В частности, указом, опубликованном на официальном портале правовой информации, предусмотрено, что Газпром не будет исполнять ряд обязательств по оплате газа лицам из таких стран, если цена превысит установленную кабмином.
Так, например, указом президента запрещена покупка Газпромом природного газа у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.
Уточняется, что Минфин наделяется правом давать разъяснения по вопросам применения данного указа.
Ранее западные СМИ подсчитали, что отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
Посол Кении Огуту прокомментировал слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
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Посол Кении в России Бенсон Огуту отреагировал на высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке якобы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.
Огуту в интервью РИА «Новости» заявил, что это мнение Борреля. При этом он подчеркнул, что отношения России и Кении плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад.
«Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», – подчеркнул он.
Напомним, слова Борреля про африканцев, которые якобы «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин», вызвали скандал.
Позднее российский лидер выразил уверенность, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в ходе освобождения от колониализма.
Огуту также заявил, что Кения, имеющая выход к морю и входящая в различные региональные экономические объединения, в том числе в Восточноафриканское сообщество (ВАС), куда входят семь стран с совокупным населением в 250 млн человек, а также в Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), участниками которого является 21 страна, и Африканскую зону свободной торговли, могла бы стать хорошей отправной точкой для выхода российского бизнеса в Африку. Он отметил, что в Кении много хорошо подготовленных кадров, а также большой внутренний рынок.
Дипломат добавил, что включение Африканского союза в G20 пойдет на пользу всем.
Напомним, в середине декабря президент США Джо Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к клубу «большой двадцатки» G20 и пообещал финансовую помощь.
Москва заявила, что не против идеи включить Африканский союз в G20, но решать должны все страны объединения.
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Сенат США принял поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
Сенат США проголосовал за передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.
Поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Она предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов для их передачи в пользу Украины в качестве гуманитарной и военной помощи, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на собственность США в России стали искать управу.
Постпред Украины при ООН взбесил американцев
Украинский постпред при ООН Кислица вызвал гнев американцев в соцсетях
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Пользователи Twitter возмутились сообщением постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который опубликовал изображение флага США в желто-голубых тонах.
Кислица заменил бело-красные полосы флага США желто-голубыми, а белые звезды на синем фоне – желтыми на голубом. Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в России) из США возмутились таким решением, передает РИА «Новости».
Кислице указали, что американский флаг «не просто так красного, белого и синего цветов» и посоветовали «держать поганые цвета подальше». Десятки пользователей обвинили Кислицу в неуважении к американскому флагу и даже в осквернении флага. Также ему предложили заменить звезды украинскими тризубами, но другой пользователь счел, что больше подошли бы «маленькие желтые свастики». Предлагался и вариант со знаками доллара вместо звездочек.
После того, как публикацию Кислицы прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, дипломат решил еще раз опубликовать изображение. Однако в этот раз последовал совету читателя и вместо звезд разместил украинские тризубы, и не 50, а 43. Однако это вызвало лишь новую волну гнева.
Напомним, Захарова заявила: «Это американский флаг, раскрашенный в цвет украинского, или украинский флаг, сшитый по образу и подобию американского?». По мнению дипломата, так украинская сторона выразила свое отношение к своему суверенитету, независимости, к своему национальному государству.
Пригожин с иронией ответил на заявления США об оружии ЧВК «Вагнер»
Пригожин опроверг покупку «вагнеровцами» оружия у КНДР и «решил заказывать» американское через Польшу
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Слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие, заявил с иронией российский предприниматель Евгений Пригожин.
Пригожин выразил сожаление в связи с тем, что Кирби часто делает заявления, в основе которых лежат домыслы. По словам Пригожина, «всем известно», что КНДР «давно не поставляет никаких вооружений» России, «таких попыток даже не делалось», поэтому все разговоры на данную тему – «сплетни и домыслы», сообщает компания Пригожина «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».
«В свою очередь хочу подчеркнуть, я уже отвечал сегодня на этот вопрос, что мы достаточно много покупаем американского вооружения. И поэтому, вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК «Вагнер», – сказал он. По его словам, американские ограничения «несправедливы», поскольку ЧВК «при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила».
Пригожин имеет в виду свой ответ на сообщения о решении США ввести экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер». Пригожин с иронией заявил, что «это удар ниже пояса», потому что «вагнеровцы» уже привыкли к американским вооружениям, но он рассчитывает «заказать их через Польшу или через страны Прибалтики», где у ЧВК «плотные контакты с представителями минобороны».
Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
Россия потребовала от США признать «реалии на земле» на Украине
Глава департамента МИДа Дарчиев объявил признание «реалий на земле» на Украине условием обсуждения гарантий безопасности
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Переговоры о гарантиях безопасности могут состояться только при условии, что определенные Россией реалии на земле на Украине будут признаны, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Дарчиев назвал ряд условий для «сколь-нибудь серьезных переговоров» о гарантиях безопасности «в привязке к Украине и Евро-Атлантике». Он потребовал прекратить «накачивать режим Зеленского оружием и финансами», вывести с Украины «американских и натовских военнослужащих/наемников/инструкторов» и «признать определенные нами реалии на земле». Как заявили в МИДе, «мяч сейчас на американской стороне поля». передает ТАСС.
Дипломат напомнил, что Россия еще до спецоперации на Украине предлагала проекты документов о гарантиях безопасности, но в ответ «услышала категорическое высокомерное «нет». Выяснилось, что «под прикрытием сладкоголосых заверений» о «приверженности Минским соглашениям» проводилось перевооружение украинских войск, «концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса», сказал он. Дарчиев подчеркнул, что спецоперация стала вынужденной мерой, предотвратившей «геноцид русских на бывших украинских территориях».
При этом он выразил надежду, что США «не доведут дело до прямого столкновения» с Россией. Дарчиев отметил, что таком случае «разрыв дипотношений может стать реальностью». Сейчас Москва не планирует «разрывать их инициативно», но и провокаций «не потерпит», сказал дипломат.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
Россия собралась оставить без поставок нефти сторонников лимита цен
Новак сообщил о намерении России запретить поставки нефти поддержавшим лимит цен странам
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Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов государствам и компаниям, которые в контрактах будут требовать соответствия лимиту цен, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак указал, что в ответ на введение лимита цен странами G7 и Евросоюзом готовится указ президента России. В рамках указа предусмотрен соответствующий запрет поставок. При этом российская сторона готова пойти на частичное снижение добычи. Так, ожидается, что в начале 2023 года снижение может составить 500–700 тыс. баррелей в сутки, то есть около 5–7%. Новак заявил, что объем незначительный, но подтвердил, что «такие риски существуют».
Кроме того, Новак сообщил, что по итогам 2022 года добыча нефти в России вырастет на 2%, до 535 млн тонн, нефтепереработка – на 5%, а вот добыча газа сократится на 18–20%, до 671 млрд кубометров, из которых «на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубометров», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин анонсировал указ об ответе России на введение потолка цен на нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что есть некие наработки, которые изложены на бумаге, но также есть и дополнительные предложения. Путин заявил, что лимит не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, поскольку «мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка».
Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
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Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда.
На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано.
Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли.
«От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео.
Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду.
Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто.
Актер извинился за съемки в нашумевшем видео про внука, который пошел на службу по контракту из-за денег.
Путин указал на связь теракта на «Северных потоках» с транзитом через Украину
Путин: За терактом на «Северных потоках» стоят заинтересованные в транзите через Украину
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Взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины, при этом само событие никто не расследует, заявил президент России Владимир Путин.
«Это теракт, это очевидно. Все это признали. Это акт международного терроризма, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные и физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств», – приводит ТАСС слова Путина.
Президент считает, что за взрывами стоят те страны, которые заинтересованы в транзите российского газа на европейский рынок исключительно через Украину.
Также Путин заявил, что удивлен тому, что расследование взрывов на «Северных потоках» не ведется.
«Никто не расследует. Мы один раз имели возможность посмотреть на эти места взрывов, все это в прессе было, нечего повторять. Но полноценного расследования нет, никто не ведет – удивительно, но факт», – подчеркнул президент.
Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.
США объяснили свое понимание «справедливого и устойчивого» мира на Украине
Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине и похвалил предложения Зеленского
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Предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что Зеленский представил «некоторые идеи» о мирном урегулировании, которые можно считать «хорошим стартом». «Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире», передает ТАСС.
По версии США, установленный на Украине в ходе переговоров мир должен быть «справедливым и устойчивым». «Справедливым, то есть, не просто ратифицирующим силовой захват одной страной территории другой», – сказал Блинкен. Под «устойчивым» миром США подразумевают, что Украина не должна оказаться в ситуации, когда «Россия просто повторит то, что она сделала через месяц, шесть месяцев или через год».
Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели». По словам Блинкена, США хотят видеть «свободную, независимую, процветающую и демократическую Украину, которая демонстрирует, что соблюдаются принципы Устава ООН». Соответствующие решения должны принимать сами украинцы, сказал он.
«Мы слышали от украинцев в последние месяцы, что они в полной мере сосредоточены на возвращении территории на востоке и на юге, которая главным образом была захвачена после февраля. Вот на чем они сосредоточены. Но это никоим образом не предопределяет то, как это пойдет дальше, чем закончится. Опять же, это им решать», – заявил глава Госдепа.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В Кремле заявили, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры, поэтому российская специальная военная операция будет продолжаться. Украинский план «мирного урегулирования», в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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Усиленные инженерные подразделения ВСУ перебросили под Красный Лиман
По данным разведки, вооруженные силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
В составе подразделений выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства и инженерные машины разграждения, передает ТАСС слова Марочко.
17 декабря Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
Реклама супермаркетов о расколе в немецком обществе стала виральной в Германии
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Немецкий дискаунтер Penny в преддверии Рождества выпустил рекламный ролик The Crack («Трещина») с примирительным посланием к гражданам Германии, которые испытывают большую психологическую нагрузку, приводящую к росту конфликтов в обществе.
Ролик, вызвавший широкий резонанс в Германии, опубликован на YouTube. К настоящему времени его посмотрели уже свыше 19 млн раз.
Сюжет развивается в многоквартирном доме где-то в Германии, жители которого ругаются между собой по различным причинам, и в результате этих конфликтов в стенах, дверях, полах и потолках здания появляются трещины. В конце концов подросток предлагает обсудить накопившиеся проблемы.
Как поясняет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), в условиях пандемии коронавируса, миграционного и энергетического кризисов многие жители Германии испытывают большую психологическую нагрузку, и в стрессовой ситуации они не могут спокойно общаться.
Креативный директор мюнхенского агентства Serviceplan, придумавший кампанию для Penny, Кристоф Эверке в интервью DW рассказал, что авторы ролика «хотели уловить то, что движет людьми – в социальных сетях, в семье или на улице». Так и родилась идея ролика с примирительным посланием.
Эверке подчеркнул, что людям нужно «снова говорить друг с другом, а не нападать друг на друга».
В комментариях пользователи пишут, что этот жуткий фильм заставил их задуматься. Некоторые отмечают, что ролик поразил их в самое сердце. Один из комментаторов признался, что видео поразило его больше, чем рождественская службе в церкви.
Пользователи пишут, что ролик стал очень ценным вкладом в развитие немецкого общества.
«Разве это не задача наших политиков – посылать такие месседжи обществу?» – задались вопросом комментаторы.
Отмечается, что дискаунтеры продуктов питания в Германии являются самыми щедрыми рекламодателями. По оценкам экспертов, такая реклама, как «Трещина», обходится концерну в семизначную сумму.
Немецкие социологи ранее выступили с предупреждением, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия.
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RT сказкой о хомячке предупредил европейцев об угрозе голодного Рождества
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Телеканал Russia Today опубликовал поздравление европейцам с «русофобским» Рождеством, в котором с помощью сказки о хомячке объяснил последствия инициированного Евросоюзом разрыва отношений с Россией.
В ролике RT показано, как европейцы праздновали Рождество в 2021 году и как им предстоит отпраздновать его в 2022 и 2023 годах.
По сюжету на Рождество в 2021 году родители дарят девочке хомячка. В 2022 году семья, испытывая дефицит электроэнергии, запитывает от хомячка, бегающего в колесе внутри своей клетки, рождественские гирлянды. А в 2023 году на рождественский обед у этой семьи приготовлен суп, предположительно, из того самого хомячка.
Телеканал пожелал Европе счастливого «русофобского Рождества» («marry anti-Russian Christmas») и напомнил: если западные СМИ не сообщают правду о том, куда всё катится, Russia Today доступен через VPN.
Напомним, по оценке Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
Оппозиционная ассамблея Венесуэлы одобрила ликвидацию «правительства» Гуайдо
Оппозиционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за ликвидацию самопровозглашенного правительства Гуайдо
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Большинством голосов оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства во главе с Хуаном Гуайдо, сообщили в «парламенте».
С подобной инициативой выступили фракции Primero Justicia, Accion Democratica, UNT и MPV. Предстоит еще второе обсуждение. Накануне лидеры оппозиции объяснили необходимость отставки «правительства» тем, что оно ослабло и не выполняет своих задач, передает РИА «Новости».
До этого Reuters со ссылкой на источники сообщало, что оппозиция во время встречи с представителями госдепартамента США заявила о намерении воздержаться от поддержки «правительства» Гуайдо или «любого другого временного лидера» в 2023 году. Оппозиция хочет найти кандидата для борьбы с Николасом Мадуро на выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году. Bloomberg сообщало, что оппозиционные партии Венесуэлы намерены сместить Гуайдо.
Напомним, Учредительное собрание, созванное президентом Николасом Мадуро, в 2017 году приняло на себя полномочия парламента. Парламент Венесуэлы – Национальная ассамблея – контролировался оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны. В результате в стране существуют две структуры, называющие себя парламентом – официальная, где большинство принадлежит сторонникам Мадуро, и «оппозиционная».