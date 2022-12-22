МИД увидел подтверждение участия США в украинском конфликте в словах Кирби о Крыме

В Совфеде оценили раздражение США из-за визита Путина в Минск

Сенатор Долгов: Сотрудничество Москвы и Минска тормозит планы США по ослаблению России

России стоило бы волноваться, если бы американцы положительно оценили визит нашего президента в Минск и развитие партнерства с Белоруссией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее представители Госдепа и Белого дома раскритиковали Белоруссию за союзные отношения с Россией.

«Американцы опасаются союзных отношений Москвы и Минска, поскольку это усложняет реализацию их задачи по максимальному ослаблению России. Штаты, несомненно, с удовольствием превратили бы Белоруссию во вторую Украину. По сути, своими заявлениями Нед Прайс и Карин Жан-Пьер демонстрируют раздражение тем, что планы США терпят неудачу», – рассказал сенатор Константин Долгов.

«Визит нашего президента в Минск прошел достаточно успешно. Достигнутые договоренности позволят нам и дальше укреплять сотрудничество в рамках Союзного государства, в том числе в части безопасности и экономики. А то, что это не нравится Вашингтону, – верный признак правильности наших действий», – акцентировал сенатор.

«Я думаю, нам стоило бы взволноваться, если бы Штаты положительно оценили визит Владимира Путина в Минск и состояние наших отношений с Белоруссией. В нынешней же ситуации мы понимаем, что все делаем правильно», – резюмировал Долгов.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что, предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.

В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс назвал «верхом иронии» заявление Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. В дипведомстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.

В посольстве также отметили, что в Штатах все еще не признают, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном правилам. Именно по этой причине США стремятся вбить клинья во взаимоотношения России с соседями, заключили дипломаты.

Напомним, в понедельник состоялся визит президента России Владимира Путина в Минск, в ходе которого он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».

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