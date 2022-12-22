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МИД увидел подтверждение участия США в украинском конфликте в словах Кирби о Крыме
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Заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Украина имеет право вести военные операции на территории Крыма, подтверждают участие США в украинском конфликте, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На брифинге Захарова подчеркнула, что подобные заявления звучат как еще одно признание де-факто непосредственного участия Вашингтона в боевых действиях на стороне Киева, передает РИА «Новости».
По словам официального представителя МИД, армия Украины «стала наемнической армией из вооружений иностранных инструкторов», а также наемников из стран Запада во главе с США.
Она заключила, что факты подтверждают настрой коллективного Запада на длительное противостояние с Россией.
Ранее Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.
США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot
Вашингтон намерен выделить Киеву в новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов комплексы ПВО Patriot, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По линии Госдепа планируется направить 1 млрд долларов, еще 850 млн долларов – по линии Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.
В пакет военной помощи включена одна батарея системы противовоздушной обороны Patriot.
Вместе с этим заявлением пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении 1 млрд долларов по линии Госдепа, о котором упомянул Блинкен.
Напомним, СМИ уже некоторое время сообщали о планах Вашингтона по передаче Киеву системы Patriot.
Посольство России в США заявляло, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями.
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В Совфеде оценили раздражение США из-за визита Путина в Минск
Сенатор Долгов: Сотрудничество Москвы и Минска тормозит планы США по ослаблению России
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России стоило бы волноваться, если бы американцы положительно оценили визит нашего президента в Минск и развитие партнерства с Белоруссией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее представители Госдепа и Белого дома раскритиковали Белоруссию за союзные отношения с Россией.
«Американцы опасаются союзных отношений Москвы и Минска, поскольку это усложняет реализацию их задачи по максимальному ослаблению России. Штаты, несомненно, с удовольствием превратили бы Белоруссию во вторую Украину. По сути, своими заявлениями Нед Прайс и Карин Жан-Пьер демонстрируют раздражение тем, что планы США терпят неудачу», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Визит нашего президента в Минск прошел достаточно успешно. Достигнутые договоренности позволят нам и дальше укреплять сотрудничество в рамках Союзного государства, в том числе в части безопасности и экономики. А то, что это не нравится Вашингтону, – верный признак правильности наших действий», – акцентировал сенатор.
«Я думаю, нам стоило бы взволноваться, если бы Штаты положительно оценили визит Владимира Путина в Минск и состояние наших отношений с Белоруссией. В нынешней же ситуации мы понимаем, что все делаем правильно», – резюмировал Долгов.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что, предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.
В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс назвал «верхом иронии» заявление Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. В дипведомстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.
В посольстве также отметили, что в Штатах все еще не признают, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном правилам. Именно по этой причине США стремятся вбить клинья во взаимоотношения России с соседями, заключили дипломаты.
Напомним, в понедельник состоялся визит президента России Владимира Путина в Минск, в ходе которого он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».
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Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки Зеленского
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки президента Владимира Зеленского.
В Telegram-канале ФАН опубликован короткий видеоролик с моментом передачи флага и последующими объятиями.
После выступления в Конгрессе США Зеленский передал Пелоси флаг Украины, заявив, что этот флаг ему якобы передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.
Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с лидерами американских партийных фракций. После встречи с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
В России указали на взаимосвязь визитов Зеленского в Артемовск и Вашингтон
Политолог Дудаков: Визиты Зеленского в Артемовск и Вашингтон преследуют экономические цели
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Цели визита Владимира Зеленского исключительно экономические. В декабре проходит согласование бюджета США на следующий год, поэтому Киев опасается, что ему могут «недоплатить», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения о визите президента Украины в Вашингтон.
«Недавние поездки Зеленского по прифронтовым городам перед визитом в США – это попытка демонстрации тяжелого положения: в Капитолии Зеленский расскажет о том, что лично видел «Верден» под Артемовском. Соответственно, будет запрашиваться экономическая и военная помощь», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Будет сделан упор на то, что если США потеряют решительность в плане финансирования ВСУ, то проигрыш Украины будет неминуемым, а Россия займет новые территории, что сделает их потерянными навсегда. «Взгляд очевидца» – очень удобная карта для розыгрыша в деле запроса экономической помощи», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, цели визита исключительно экономические. В Вашингтоне согласовывается новый бюджет страны на следующий год. В нем же будет содержаться и транш на поддержку Украины. Точные цифры пока остаются непонятными: возможно, остановятся на 38 млрд долларов, как запрашивал Белый дом, а может, и демократам удастся протащить свои 45 млрд», – акцентирует собеседник.
«Однако транш может оказаться меньше тех сумм, которые озвучиваются сейчас. Украина очень опасается подобного исхода. Именно поэтому Киев использует все возможные лоббистские рычаги, в том числе и отправку президента в Вашингтон. Цель его личного выступления перед Конгрессом – лишнее напоминание Штатам о том, что Украина нуждается в помощи Америки», – объясняет эксперт.
«При этом начало новой сессии Конгресса в январе здесь играет малую роль. Безусловно, позиции республиканцев и демократов по Украине несколько расходятся, но определяющий фактор здесь – именно составление бюджета, которое проходит в декабре», – резюмирует Дудаков.
Ранее издание CNN сообщило, что президенты США и Украины планируют встретиться в среду в рамках визита Зеленского в Вашингтон. Президент Украины также выступит на заседании Конгресса. Уточняется, что это будет первая поездка за пределы Украины для Зеленского с момента начала СВО 24 февраля.
В Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.
Визит Зеленского нигде не анонсировался. Сообщается, что президент Украины затребует у США 45 млрд долларов в качестве финансирования в рамках ведения военных действий с Россией.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему визит Зеленского к Джо Байдену нужен им обоим.
WP: Зеленский не достиг цели получить от США современные вооружения
The Washington Post: Зеленский не смог получить от США более современные вооружения
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Украинский президент Владимир Зеленский не достиг цели получить более современные вооружения во время своей поездки в США, выразили мнение в газете The Washington Post.
По мнению публицистов, у американского лидера Джо Байдена и Зеленского разные взгляды на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на том, чтобы Белый дом согласовал отправку на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хотел, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Более того, по информации авторов публикации, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.
Администрация Байдена в свою очередь выясняла, что президент Украины думает о дипломатических переговорах, когда Киев будет готов обговорить условия мира. При этом в Белом доме подчеркнули, что «не им решать» (США – прим. ВЗГЛЯД), на каких условиях будет строиться диалог.
В заключение авторы предположили, что из-за нового созыва Конгресса, приступающего к работе 3 января, окажется больше тех, кто против предоставления военной помощи Киеву.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что визит Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов.
Байден назвал украинский народ «народом Урана»
Президент США Байден назвал украинский народ «народом Урана»
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме допустил оговорку, назвав украинский народ «народом Урана».
Говоря о финансовой поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, Байден не смог выговорить выражение Ukrainian people («украинский народ») и произнес его как Uranian people («народ Урана»), передает ТАСС.
Напомним, после встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
В Белом доме заявили, что подали «сигнал Путину» о поддержке Украины визитом Зеленского в США
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Белый дом охарактеризовал предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
По словам источника, сигнал предназначен Путину и всему миру. Поездка Зеленского указывает на то, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», передает РИА «Новости».
Также источник отметил, что визит украинского президента должен показать Путину, что он «ошибся в том, что украинцы уступят, а НАТО будет разобщена».
Уточняется, что президент США Джо Байден обсудит с Зеленским стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран Запада. Также планируется затронуть тему разработки очередного пакета санкций и мер экспортного контроля против России.
В Белом доме подтвердили, что Зеленский посетит США по приглашению Байдена. На встрече будут присутствовать ключевые члены команды президента США по нацбезопасности, американская пресса.
Кроме того, в Белом доме выразили надежду, что Зеленский позднее повторит свой визит.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Предполагается, что у Байдена есть собственная заинтересованность в госте.
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Госдеп заявил о полномасштабном партнерстве России и Ирана в обороне
Сотрудник Госдепа США: Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в обороне
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Соединенные Штаты считают, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Представитель Госдепартамента США выступил с утверждением, что в обмен на якобы поставляемые в Россию из Ирана боевые беспилотники Москва якобы предлагает Тегерану военную и техническую поддержку на беспрецедентном уровне, что, по мнению Вашингтона, трансформирует отношения двух стран в полномасштабное партнерство в сфере обороны, передает ТАСС.
По версии Госдепартамента США, это партнерство якобы создает вызовы не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе. При этом представитель Госдепа отказался строить предположения о том, для каких целей Тегеран мог бы использовать предполагаемую Вашингтоном военную и техническую поддержку Москвы. По словам Прайса, Вашингтону придется хорошо задуматься, если Иран получит потенциально более передовые ноу-хау, более сложные технологии, техническую поддержку и поддержку специалистов.
Ранее Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине. Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников.
В США назвали ЦРУ «опасной террористической организацией»
Американский политик Янг призвал распустить «опасную террористическую организацию» ЦРУ
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является опасной преступной организацией и должно быть распущено, заявил американский политик Джеффри М. Янг.
По его словам, ЦРУ – это худшая в мире террористическая организация с момента ее основания, в 1947-м, и ее необходимо незамедлительно уничтожить, передает РИА «Новости».
Читатели аккаунта политика согласились с его мнением.
«Его грязные пальцы повсюду», – отметил L.Muzangwa.
«Вместе с НАТО», – написал tradingnauta.
«Оно привело ко многим проблемам, не только в сфере экономики, но и в геополитике, а также к военным преступлениям по всему миру», – заявил Patric_Do79.
«Обещания Кеннеди распустить ЦРУ, а также его призывы к миру и прекращению гонки вооружений стоили ему жизни», – подытожил NthCountryMaid.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу сообщила, что ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией.
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Байден: США и Европа не стремятся к войне с Россией и третьей мировой
Президент США Байден: Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой
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Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой войне, заявил президент США Джо Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
По словам Байдена, Соединенные Штаты и страны Европы якобы не хотят войны с Россией, они также не хотят третьей мировой войны. Он выразил мнение, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя, передает ТАСС.
Президент США признался, что провел несколько сотен часов с глазу на глаз с европейскими союзниками Вашингтона и главами государств этих стран, доказывая, почему продолжать поддерживать Украину якобы в их интересах. Как считает глава американской администрации, лидеры европейских государств якобы полностью понимают это.
Вместе с этим Байден отметил, что есть перспектива раскола НАТО, раскола Евросоюза и всего остального мира по вопросу передачи Украине ряда вооружений, которые принципиально отличаются от того, что уже поставляется Киеву. По его словам, союзники собираются предоставлять Украине все необходимое, чтобы она могла защитить себя и добиться успеха на поле боя.
Президент США также сообщил, что перед началом специальной военной операции (СВО) России на Украине Вашингтон оказал Киеву огромную помощь в сфере безопасности. По его словам, США дали Украине то, в чем они нуждались, когда им нужно было защищаться. Байден не привел подробностей на этот счет.
Он подтвердил, что объем предоставленной Киеву помощи от США с конца февраля превысил 21 млрд долларов. Байден подчеркнул, что США сосредоточены на работе с союзниками и партнерами для наращивания потенциала Украины в четырех ключевых областях – ПВО, современных артиллерийских системах, бронетехнике и боеприпасах.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине комплексы Patriot. При этом Байден не увидел риска эскалации из-за передачи комплексов Patriot Украине.
Байден не увидел риска эскалации из-за комплексов Patriot на Украине
Президент США Байден: Передача комплексов Patriot Украине не ведет к эскалации
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Администрация США не считает, что передача американских комплексов противовоздушной обороны Patriot Киеву ведет к эскалации, Вашингтон прорабатывает вопрос о возможности дополнительных поставок, заявил президент США Джо Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
Отвечая на вопрос о том, может ли передача Киеву комплексов Patriot привести к эскалации, Байден выступил с утверждением, что это не приведет к эскалации, так как комплексы Patriot – это якобы оборонная система вооружений, которая используется только для обороны. При этом президент США признал, что совсем не обсуждал с Зеленским вопрос о возможности обострения ситуации из-за передачи комплексов Patriot Украине, передает ТАСС.
Американский президент также выступил с утверждением, что в администрации США якобы были бы рады, если бы Украине не пришлось использовать эту систему. По его словам, для этого нужно прекратить атаки. На реплику Зеленского о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot Байден со смехом сказал, что США работают над этим.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине комплексы Patriot. В Пентагоне оценили срок обучения украинских военных управлению комплексами Patriot в несколько месяцев. При этом обучать украинских военных стрельбе из комплексов Patriot собрались в Германии и еще в одной стране.
Белый дом анонсировал выделение военной помощи Киеву на 2 млрд долларов
Белый дом: Байден в среду объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на 2 млрд долларов
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Американский президент Джо Байден во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине примерно на 2 млрд долларов, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
По словам источника, Байден сообщит о выделении новых денежных средств Украине, а также батареи ракет Patriot. Кроме того, администрация США планирует обучить ВСУ ими пользоваться, передает РИА «Новости».
При этом в Белом доме заверили, что Байден не пойдет на то, чтобы отправить армию США на Украину, подчеркнув, что Америка не ищет прямой конфронтации с Россией.
Кроме того, в администрации США отметили, что не видят возможности завершить конфликт на Украине дипломатией. Так, чиновник обозначил, что в Белом доме не станут подталкивать Зеленского к столу переговоров.
Напомним, в Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.
В ООН ушли от ответа на вопрос об эскалации на Украине из-за поставок Patriot
ООН желает окончания конфликта на Украине, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, считает ли генсек решение о передаче Киеву комплексов ПРО Patriot эскалацией конфликта.
ООН хочет видеть мир в этой стране в соответствии с международным правом и Уставом организации, заявил Дюжаррик, передает ТАСС.
ООН наблюдала эскалацию противостояния и замечала, что страдает всё больше и больше людей, так что она желает видеть конец конфликта в соответствии со своим Уставом, добавил он.
Напомним, в среду США объявили, что в своем новом пакете военной помощи предоставят киевским властям комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Также в комплект поставок решили включить ракеты HARM, боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные машины Cougar и сотни тысяч боеприпасов разного калибра.
СМИ: США испытывают проблемы с восполнением отправленного на Украину оружия
Стало известно о проблемах в США с восполнением отправленного на Украину оружия
Американской стороне нужно время для восполнения переданного киевским властям оружия, а на восполнение ПЗРК Stinger могут уйти годы, утверждают СМИ.
Чтобы восполнить 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, уйдут годы, так как их производство остановили в 2003 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Производитель этих ПЗРК Raytheon Technologies в первой половине 2022 года начал возрождать производство, но много подобного оружия не получится произвести до конца 2023 или 2024 годов.
Подобная ситуация сложилась и с противотанковыми Javelin, с 2009 года в США велась закупка в среднем 900 единиц в год, Киев же получил от Пентагона 8,5 тыс. единиц.
Каждый такой комплекс требует свыше 250 чипов, которых не хватает. Аналогичная ситуация сложилась с управляемыми ракетами GMLRS и РСЗО HIMARS.
До этого СМИ сообщали, что Вашингтон заканчивает консультации по вопросу отправки Киеву систем Patriot.
США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
Вашингтон поставит Киеву ракеты HARM, боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные машины Cougar в рамках новой военной помощи, заявил представитель Госдепа США.
Помимо батареи систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в пакет включены 37 бронированных машин Cougar, 50 тыс. снарядов для РСЗО «Град», а также снаряды для артиллерии, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Госдепа.
В числе снарядов: 45 тыс. снарядов калибра 152 мм, 20 тыс. снарядов калибра 122 мм, 100 тыс. снарядов калибра 125 мм для танков, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов 155 мм, мины, средства спутниковой связи и т. д.
Напомним, США официально объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 1,85 млрд долларов, в него включены комплексы противовоздушной обороны Patriot.