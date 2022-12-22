Жена действующего участника СВО возмутилась «Советом матерей и жен»

Организация «Совет матерей и жен» «занимается мошенничеством», лидеры этой структуры не имеют ничего общего с Российской армией, рассказала супруга одного из российских мобилизованных Виктория Хмелевская.

Хмелевская в своем видеообращении указала, что сын одной из руководительниц организации Татьяны Баулиной проживает в Нидерландах, отметил политолог Сергей Михеев в своем Telegram-канале.

У другой начальницы «Совета матерей и жен» не призвали в зону СВО ни супруга, ни кого-либо из сыновей.

Политолог указал, что к «Совету» с надеждой на помощь обращаются реальные матери и жены военнослужащих, в том числе тех, кто служит в зоне СВО.

«Но о какой помощи в этом случае может идти речь? Организация используется лишь для самопиара и выполняет задачи кураторов из Польши», – заключил он.

Политолог Армен Гаспарян также в своем Telegram-канале возмутился работой этой организации. По его мнению, структура создана лишь для пиара и наживания на проблемах людей.

«А по факту обратившиеся россиянки сталкиваются с тем, что во главе совета стоят банальные мошенницы», – заключил он.