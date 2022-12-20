|
|
Украина обстреляла Брянскую область
Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.
Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.
Названы причины вырубки харьковских лесов украинскими войсками
Правозащитница Шеслер: Для украинской армии торговля лесом – выгодный бизнес
|
|
Украинские власти, понимая, что в любой момент могут утратить контроль над Харьковской областью, стремятся как можно больше заработать на вывозе и продаже природных ресурсов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что ВСУ в Харьковской области начали массово вырубать леса на продажу.
«Украинская власть всегда рассматривала своим главным источником обогащения именно ресурсы – это уголь, железные руды, зерно, янтарь и многое другое. В целом все, что находится на территории Украины, стало предметом заработка украинских олигархов. И харьковские леса не исключение», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Очевидно, что главным бенефициаром торговли в данном случае является министерство обороны Украины. Вырубать леса в зоне боевых действий можно исключительно с согласия военного ведомства и под его непосредственным контролем», – отметила собеседница.
«Для украинской армии торговля лесом гораздо более выгодный бизнес, чем продажа поставляемой Западом гуманитарной помощи, западного оружия и обмундирования. Мы знаем, что страны Запада очень негативно относятся к торговле их помощью и уже неоднократно критиковали за это Украину», – полагает она.
«При этом те же западные страны очень позитивно воспримут продажу древесины и с большей долей вероятности именно они станут покупателями харьковского леса. Запад привык воспринимать Украину как источник дешевого сырья для своей промышленности и экономики», – рассуждает Шеслер.
«Стоит отметить, что вырубка лесов всегда должна сопровождаться природоохранными органами, но на Украине это уже давно так не работает. К примеру, мы знаем о постоянной вырубке лесов в Карпатах. Лысые склоны гор – достаточно удручающее зрелище, кроме того, это еще и повлекло регулярные наводнения в Прикарпатье», – добавила правозащитница.
«К тому же Харьковскую область украинская власть рассматривает как нелояльную территорию. Именно поэтому они стремятся как можно быстрее все вырубить, распродать, разграбить, поскольку контроль над ней может быть утрачен в любой момент», – заключила она.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины, дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи.
По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске. Отмечается, что украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о случаях продажи гуманитарной помощи Запада на территориях, подконтрольных Киеву.
«Люди рассказывают: гуманитарную помощь чаще всего не получают вовсе, зато видят, как ее сбывают в магазинах и ларьках. Так, например, в Херсоне очень дорого – от 40 гривен и выше – продается сейчас хлеб в ООНовской упаковке с пометкой «не для продажи», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Херсонского отделения «Единой России», замруководителя думской фракции партии Игорь Кастюкевич.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Под Киевом повреждены объекты критической инфраструктуры
В результате ночных ударов дронами в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что местные власти в настоящее время работают над ликвидацией последствий ударов.
В субботу половина Киевской области осталась без света.
Стало известно о применении в зоне СВО оптико-электронного комплекса «Ирония»
Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс «Ирония» в СВО
Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал боец специального назначения Западного военного округа.
По словам военного, разведчики используют переносной прибор, предназначенный для наблюдения и сбора информации о местности. «Ирония» позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером, передает РИА «Новости». С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Также он выдает дальность и координаты целей, которые разведчики передают авиации и артиллерии.
Ранее офицер одного из подразделений спецназа ЗВО сообщил, что российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области.
НАСА показало оставшуюся без света Украину
НАСА опубликовало спутниковый снимок с оставшейся без света Украиной
Американское космическое агентство НАСА опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что территория Украины осталась без света после российских ударов, нанесенных 16 декабря.
На снимке, датируемом 17 декабря, видно, что Украина остается в полной темноте. При этом в соседних странах заметны яркие пятна от света городов и инфраструктуры.
Напомним, в пятницу Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. Целями стали системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины.
Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Спецслужбы: Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске – он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил представитель спецслужб.
Как сообщил источник РИА «Новости», в целях проверки останавливали транспорт, в процессе проверки один из водителей проявил признаки испуга. У него нашли пакет с елочными игрушками, на которых были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Он уточнил, что мужчина по заданию ЦИПСО планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке вблизи одного из учебных заведений в центре города, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения.
По его словам, подобные даже мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются украинскими спецслужбами.
Эксперт объяснил бессилие Украины прикрыть от ударов свои энергообъекты
|
|
Укрыть от ракетного удара кабели, которые находятся в воздухе, в любом случае невозможно. Обезопасить бетонными плитами и мешками с песком можно только некоторые части подстанции, но и от прямого попадания это не спасет. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Украина принимает меры по защите объектов инфраструктуры от российских ракет.
«С помощью бетонных сооружений и мешков с песком действительно можно частично защитить трансформаторы и коммутаторные подстанции, блоки, которые находятся в специализированных металлических ящиках. Однако это все равно неэффективно, так как существует много частей объекта, все обезопасить невозможно», – поясняет Сергей Хатылев, член президиума Совета ветеранов войск ПВО, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.
«Обычная электроподстанция представляет собой металлическую конструкцию, к которой подходят «тепловедущие части»: изоляторы, провода, трансформаторы и стабилизаторы. Здесь важно объяснить принцип действия ракет: при попадании в цель боевая часть заряда разлетается на маленькие осколки, которые и наносят значительную часть повреждений», – уточняет собеседник.
Таким образом, подстанции в любом случае будет нанесен урон – именно за счет большого числа осколков, которые «задевают все вокруг», отметил Хатылев. «Наиболее уязвимы части объекта, которые находятся в воздухе. Однако изоляторы и провода находятся на большой высоте. Закрыть их невозможно. Если украинцы считают, что могут бетонными плитами прикрыться от воздушных ударов, то мы имеем дело с очередным примером бравады. Это заведомо невозможные действия», – полагает эксперт.
«Как известно, в снаряде также содержится взрывчатка, которая вызывает возгорание в месте попадания. То есть на подстанциях в момент взрыва происходят не только короткие замыкания, но и начинается выгорание кабелей и растрескивание изоляторов», – добавил эксперт.
Судя по фото из Киева, было создано частичное прикрытие объекта, спасающее от осколков, предполагает эксперт.
«Что применяется сегодня для ударов по энергетической инфраструктуре? Ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Действие их одинаковое – фугасное. Прямое попадание такой ракеты сводит на ноль усилия по выстраиванию подобных преград. Всерьез уберечь подстанцию мог бы только саркофаг с особо прочной арматурой. Но это уже будет специальное сооружение, создание которого требует много времени, денег и сил», – подчеркивает собеседник. Такое строительство займет многие месяцы, поэтому киевские власти просто не успеют защитить свою энергетику, резюмирует он.
Ранее в Сети появились свидетельства способности российских боеприпасов пробивать защиту украинских энергообъектов. Из роликов, которые публикуют работники украинского аналога МЧС, следует, что боеприпас пробил защитное заграждение и поразил цель в районе Нивки в Киеве.
В то же время по другую сторону линии фронта, на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Как сообщает РБК, задача купола – обезопасить объект от осколков снарядов и дронов ВСУ.
ВСУ начали массово вырубать леса на продажу
Марочко: ВСУ на Купянском направлении начали вырубать леса для продажи
Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом. По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске, передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.
Центр Марьинки зачистили от ВСУ
Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск
Центр Марьинки зачистили от украинских войск, укрепления ВСУ в этом населенном пункте почти перешли под контроль российских сил, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что в Марьинке высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Осталась совсем небольшая часть этого города, где украинские националисты еще могут удерживаться, заявил он в эфире канала «Россия 24».
Врио главы ДНР также сообщил, что часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря были нанесены удары по Донецку, была уничтожена ночью ответным огнем российских сил. Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под российским контролем, сказал он.
Ранее Пушилин сообщал, что Марьинку российские военные освободили уже на 80%.
В США назвали скоординированной кампанией заявления украинских лидеров западным СМИ
NYT: Заявления украинских политиков западным СМИ направлены на самозащиту
Заявления украинских высокопоставленных чиновников являются частью скоординированной кампании, чтобы противостоять усилиям Москвы убедить Запад надавить на Украину для урегулирования путем переговоров, пишет The New York Times.
Издание приводит в пример опасения советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможном новом наступлении сил РФ и считает его частью скоординированной кампании, направленной на то, чтобы защититься от самоуспокоения среди украинских союзников, передает РИА «Новости».
The New York Times считает, что украинские лидеры таким образом пытаются якобы противостоять усилиям Москвы убедить Запад надавить на Украину для урегулирования путем переговоров.
Ранее в западных СМИ, в том числе в Economist, Guardian, Bloomberg, вышла серия интервью с украинскими политиками и военными, в том числе Владимира Зеленского и главкома украинских войск Валерия Залужного.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава Российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму».
Газета ВЗГЛЯД писала, что могут означать заявления Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным.
Российские танкисты помешали ВСУ начать наступление в Харьковской области
Командир российского танкового подразделения рассказал о сорванном наступлении украинских сил в Харьковской области
Экипаж танка Т-80 российского Западного военного округа предотвратил украинское наступление в Харьковской области, сообщают информационные агентства.
Командир танкового подразделения с позывным «Викинг» сообщил, что вооруженные силы Украины хотели «скопить силы для удара» и «продолжить наступление». Перед российскими войсками была поставлена задача «не допустить сосредоточения» противника. Как пояснил «Викинг», пехота, вступая «непосредственно в соприкосновение», «требует огонь артиллерии и танков». «Выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военных, БТР и два автомобиля.
Бывший украинский военный обвинил командиров в убийствах бойцов ВСУ из-за денег
Бывший украинский военный Бровко рассказал об убийствах бойцов в ВСУ за неудобные для начальства вопросы
В украинской армии начальство устраивало «подставы», чтобы ликвидировать бойцов, которые требовали ответов на вопросы о невыплаченных деньгах, заявил бывший украинский военный Игорь Бровко.
Бровко – «техник газового хозяйства» – не смог найти работу в 2016 году и пошел по контракту в украинскую армию. В том же году он попал в Донбасс в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности «номер минометного расчета», передает РИА «Новости».
По словам Бровко, ему должны были платить 10 тыс. 200 гривен, но из них 2 тыс. нужно было отдавать командирам «на технику, на ремонты». При этом подъемные так и не дали. «Я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, «если жить хочешь, рот затыкай и все», – рассказал он.
Бровко сообщил, что солдаты, которые к таким требованиям не прислушивались, погибали. В частности, перед тем, как Бровко уволился, один из военных «подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава, он видно, что-то знал, и подложили под него», сказал Бровко. По его словам, «такое практиковалось», в результате «человека нету и правды нету».
Он заявил, что его сослуживцу «в окоп прилетела граната», поскольку военный требовал от начальства ответить, почему недоплачивают зарплату. Бровко выразил уверенность, что гранату бросал не противник – «очень далеко было, туда бы не долетело».
Напомним, украинский политолог Владимир Скачко рассказал, как украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных. В ЛНР сообщали, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
В США разоблачили ложь Запада о состоянии ВСУ
TAС: Запад должен признать возможность проигрыша на Украине и рассказать правду о потерях ВСУ
Запад терпит крах в попытке скрыть настоящие потери ВСУ, США должны признать, что Украина проиграет в конфликте с Россией, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил – младший для The American Conservative.
Джордж О'Нил считает, что факты на поле боя говорят о том, что Киев проигрывает, несмотря на заверения Запада в обратном, при этом в США понимают, что их циничная политика в отношении Украины не смогла вытеснить Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на The American Conservative.
Обозреватель подчеркнул, что кампания Запада по замалчиванию настоящих потерь Киева терпит крах, ссылаясь на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сотне тысяч погибших солдат ВСУ. Также эскперт указал на сообщения СМИ, что у США и Европы заканчивается военная техника для поставок. Но это противоречит заявлениям, что дела Украины на фронте идут хорошо.
Кровопролития можно было избежать, если бы Вашингтон не вмешался в отношения между Москвой и Киевом, считает автор статьи. Он заявил, что из-за таких, как Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден, украинцы теряют близких и терпят лишения, а Западу пришло время начать переговоры.
Ранее в украинском Минобороны заговорили о новой волне мобилизации из-за больших потерь.
Напомним, в конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
В Госдуме ответили на обращение Пригожина по захоронению бойца ЧВК «Вагнер»
Спикер ГД Володин призвал не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК
На фронте все равны, нормы закона, касающиеся участников боевых действий, должны распространяться на всех военнослужащих, тем более героев, погибших за Родину, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью, передает РИА «Новости» ответ спикера Госдумы на обращение бизнесмена, основателя «Группы Вагнер» Евгения Пригожина.
«На фронте все равны», – заявил Володин.
Он указал, что закон об участниках боевых действий должен распространяться на всех военнослужащих, и пообещал, что комитет по обороне подготовит соответствующее предложение.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что в Санкт-Петербурге отказались хоронить бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища, по данным СМИ, у добровольца не было официального статуса военнослужащего или сотрудника силовых ведомств. Мужчина отправился на защиту Донбасса добровольцем, он посмертно награжден медалью «За отвагу». Пригожин обратился к Володину с открытым письмом, в котором попросил помощи в решении этого вопроса.
В ДНР назвали варварским обстрел ВСУ больницы в Донецке
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ целились в самые важные корпуса донецкой больницы им. Калинина
|
|
Сейчас в первоочередном порядке решаются вопросы, связанные с восстановлением корпусов больницы, чтобы в кратчайшие сроки возобновить помощь тяжелораненым. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в результате обстрела ВСУ повреждения получила донецкая больница им. Калинина.
«Только за вчера было четыре массовых обстрела центра Донецка из реактивных систем залпового огня. По сути, ВСУ ведут ковровые бомбардировки жилых районов. Это самые настоящие военные преступления», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Когда Российская армия наносит удары по объектам инфраструктуры и энергосистемы Украины, они зачастую обходятся без жертв, мирные жители чаще страдают от работы украинской ПВО. То есть наша задача – нарушить поставки снабжения и боеприпасов, сократив транспортные и энергетические возможности противника. Мы не устраиваем террор для населения Украины», – отметил собеседник.
«А украинские военные целятся именно в мирных жителей Донбасса. Нет никаких сомнений в том, что больницу обстреляли по-варварски целенаправленно, причем вели огонь по корпусам, где расположены тяжелораненые, которых и в мирное время очень трудно спасти», – подчеркнул он.
«Сейчас мы пытаемся оценить ущерб после вчерашних обстрелов, чтобы приступить к восстановлению. Были прилеты в крышу больницы, ее нужно как можно быстрее перекрыть. Сегодня будем смотреть, как обстоят дела с оборудованием, в том числе в отделении реанимации. То, что требует первоочередного вмешательства, пытаемся выполнить сразу», – акцентирует парламентарий.
«Все произошедшее приводит в ужас. Больных, перенесших сложные операции и контузии, пришлось эвакуировать в подвал. Это действительно очень страшно», – добавил Бердичевский.
В свою очередь и. о. главы ДНР Денис Пушилин отметил, что противник бьет «в самое сердце Донбасса, разрушая больницы и школы, уничтожая то, что строили наши отцы и деды». «За каждого нашего погибшего и раненого, за каждый разрушенный дом, за каждый снаряд по нашей земле... работайте братья! Бейте эту мразь!» – призвал он.
В то же время военный корреспондент Александр Сладков также считает, что ВСУ били прицельно. «Не рикошетом попало, не случайно били, а три корпуса с больными людьми разрушили. Никакой элегантности, к которой мы сами почему-то стремимся», – пишет он.
По его словам, варианты ответа на подобные удары «любая женщина из разбитых донецких домов подскажет». «Есть территория, с которой обстреливают Донецк. Нельзя ли эту территорию превратить в дымящуюся яму?» – риторически добавляет Сладков.
«Кстати, если кого-то мучает совесть, я напомню: 14 марта по Донецку был нанесен удар ракетой «Точка У», сразу 21 погибший (ни одного военного). Ни о каких массированных ударах по Украине тогда и речи не было», – указывает военкор.
«Упаси Боже, это не стон. Мужики, они настроены жестко. Но куда, что, как... Люди готовы обороняться в ожидании атаки. Пехота вгрызается в Первомайку и Марьинку, ЧВК рубится за Артемовск. Но что нас ждет? Куда идем? Надежда и определенность укрепляет, а не расслабляет и отягощает», – резюмирует Сладков.
Напомним, в воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Под удар попали три корпуса медицинского учреждения. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. Также есть тяжелораненые.
Позже тележурналист Владимир Соловьев указал, что Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке. Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».
В 2022 году Ханука началась 18 декабря и продлится до 26 декабря. Ранее украинская сторона и ее союзники заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства запрещенной в России террористической организации «Азов».
При этом на прошлой неделе Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. В ДНР произошедшее назвали терактом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кличко сообщил о росте дефицита электроэнергии в Киеве до 50%
Кличко сообщил об увеличении дефицита электроэнергии в Киеве до 50% в результате повреждения энергосистемы дронами
|
|
В результате атак повреждена энергосистема Киева и Киевской области, дефицит электроэнергии вырос до 50%, сообщил мэр города Виталий Кличко. В ДТЭК подтвердили 10-часовые отключения света.
Кличко признал, что в ходе утренней атаки в понедельник «некоторые из дронов все-таки повредили» энергосистему. По его словам, Киев «живет в остром дефиците энергоснабжения», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Гендиректор энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в Facebook* сообщил, что длительные отключения электроэнергии – «10 часов без света» – в Киеве «реальны на сегодняшний день». Он не смог сказать, когда удастся вернуться к «стабилизационным» отключениям. По его словам, в результате повреждения очередного инфраструктурного объекта света нет на большей части правого берега столицы и в отдельных районах области, передает ТАСС.
Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры. Власти Киевской области сообщили, что в регионе также повреждены объекты критической инфраструктуры.