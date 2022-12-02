ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

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2 декабря, пятница | Последнее обновление — 04:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Швеции описали вероятный способ подрыва «Северных потоков»
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Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов.
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В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.
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Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ».
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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ВСУ обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку снарядами стандартного калибра НАТО 155 мм
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снарядами натовского калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, обстрел велся с территории населенного пункта Новгородское по Центрально-Городскому району Горловки. Данных о жертвах и разрушениях нет, передает ТАСС.
Напомним, в среду ВСУ обстреляли Новую Каховку из американской РСЗО HIMARS.
Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца боев
Мэр Снигиревки Барбашов: Вооруженные силы Украины за полтора месяца боев потеряли под Херсоном не менее 10 тыс. солдат
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До начала отвода Вооруженных сил России Украина за полтора месяца боев потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих, сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Как отметил Барбашов, за полтора месяца боев Украина потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих. Он выразил уверенность, что люди, которые так относятся к личному составу своих вооруженных сил, преследуют цель не освобождения территорий, а освобождения территорий от населения, которое называют своим, передает РИА «Новости».
В качестве примера Барбашов рассказал случай, когда украинское командование отправило на штурм Снигиревки отряд из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией, причем командование ВСУ знало об этом.
В заключение глава Снигиревского района выразил мнение, что еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения не останется. При этом он подчеркнул, что киевский режим возможность истребления мужчин на Украине не волнует.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город
Мэр Киева Кличко порекомендовал жителям города найти временное жилье за пределами столицы Украины
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Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть город – температура в квартирах киевлян скоро сравняется с уличной.
Кличко обратился в своем Telegram-канале к жителям Киева с просьбой запастись технической и питьевой водой, теплыми вещами на случай блэкаута, а также рассмотреть возможность временного выезда за пределы города, поскольку температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней температуры.
По его словам, впереди горожан ждет три самых тяжелых месяца.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию.
До этого Кличко заявил, что в Киеве работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100.
Напомним, в Киеве жители одного из районов перекрыли трамвайные пути в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии в их домах.
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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В России оценили срыв сотрудничества между Японией и США в сфере боевой авиации
Авиаэксперт Пантелеев: Кооперация Японии с Британией и Италией позволит Токио создать новый истребитель
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Вашингтон отказал Токио в передаче передовых технологий для разработки нового истребителя, поэтому Япония обратилась за помощью к Британии и Италии. Создание истребителей в рамках коалиции – задача непростая, но выполнимая. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя решение Токио о разработке новой модели истребителя совместно с Британией и Италией вместо США.
«Создание достойного летательного аппарата – задача посильная для таких стран, как Япония, Британия и Италия. У каждой из них имеется очень богатая история разработки собственных национальных оригинальных конструкций. Тем не менее во второй половине прошлого столетия «единоличные» усилия сменились кооперационными схемами», – рассказывает Олег Пантелеев, глава аналитической службы «АвиаПорт».
«У Японии есть опыт создания национального производства с очень высокой степенью локализации. Здесь можно упомянуть летающие лодки-амфибии ShinMaywa, противолодочные патрульные и транспортные самолеты. Это аппараты полностью национального производства. При этом истребители действительно ранее разрабатывались при взаимодействии с США», – акцентирует собеседник.
«Участие Штатов давало не только доступ к передовым технологиям, но и обеспечивало доступ к рынку на максимально комфортных условиях. Американские истребители в западном мире были наиболее массовыми, соответственно, комплектующие производились также достаточно масштабными сериями. Это существенно снижало себестоимость», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, совместный потенциал Японии, Великобритании и Италии не обеспечивает тиражирование самолетов в масштабах сравнимых с американскими. То есть рынок, который будет доступен для этого устройства, будет меньше, чем у истребителей Штатов. Обеспечить конкурентоспособность с этим продуктом, выходя на рынки третьих стран, будет непросто», – рассуждает Пантелеев.
«Но возможность создать конкурентоспособный летательный аппарат в плане технических характеристик у них имеется. Очень важный момент заключается в том, что истребители пятого и последующих поколений должны быть глубоко интегрированы в различные системы управления войсками, которые есть у разных стран», – считает эксперт.
«Здесь вопросы интеграции, то есть взаимодействие со спутниками и беспилотниками, становятся очень большой проблемой, решить которую силами трех стран будет сложнее, чем в партнерстве с американцами. Думаю, что интеграционные возможности будут ниже, чем у образцов Штатов. Но, вполне возможно, что они будут приемлемы для стран сформировавшейся коалиции», – подчеркивает собеседник.
«С другой стороны, уже имеются примеры создания летательных аппаратов коалициями стран без участия США. Например, Eurofighter Typhoon, который производится сразу четырьмя странами (Италия, Франция, Британия и Испания). Это интересный проект. Опыт успешный, но, как говорится, не без подводных камней. Британии, Италии и Японии их вряд ли можно будет избежать», – акцентирует эксперт.
«Также у разных стран есть свои специфические требования к истребителям. Для Японии, например, важно учитывать фактор Китая и Северной Кореи в вопросах разработки средств военной авиации. Великобританию и Италию же интересуют самолеты с умеренной дальностью полета по географическим причинам», – считает Пантелеев.
«То есть собрать воедино требования и сделать компромиссный продукт в рамках коалиции – задача непростая. Еще одна проблема «работы в команде»: каждая сторона желает занять наибольшую долю, чтобы обеспечить стабильные продажи для собственной промышленности. В таких проектах есть и существенные плюсы, конечно: например, каждая страна может вложить свои самые передовые технологии», – указывает собеседник.
«То есть работа в коалиции всегда подразумевает поиск компромиссов. Найти их – это вопрос времени. Долгие переговоры могут привести к тому, что предъявляемые требования к продукту изменятся. Практика показывает, что совместные разработки часто выдают аппараты с рядом устаревших решений. Сумеет ли Япония избежать подобных проблем – посмотрим», – рассуждает эксперт.
«Но и радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Токио не стоит ожидать. Уместно упомянуть решение Турции о выборе российских систем ПВО. Тогда это существенно сказалось на диалоге Анкары с другими странами НАТО. Здесь таких противоречий не ожидается, потому что эти страны союзничают, в отличие от России и НАТО», – акцентирует собеседник.
«Масштаб раздражений будет гораздо меньше. Все-таки Великобритания и Италия «свои». К тому же сложившееся партнерство не означает того, что Япония не будет приобретать американскую продукцию. Токио будет по-прежнему рассматривать Штаты как ключевого поставщика товаров военного назначения. К тому же решение об отказе от передачи технологий принял именно Вашингтон. Тут к Японии претензий нет и быть не может», – резюмирует Пантелеев.
Ранее стало известно о том, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом пишет Shukan Gendai .
Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, «возникла крайне необычная ситуация», отмечает издание.
Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, однако из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе самолета F-16.
Как сообщил Shukan Gendai источник в Минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность», в итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года.
«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией», – говорится в материале РИА «Новости» со ссылкой на японское издание. В результате Токио ожидают «новые вызовы», связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными.
Это, как утверждает Shukan Gendai, связано с тем, что Лондон, «известный своей троякой дипломатией», и настаивает на соотношении разработок 60% на 40% или 50% на 50%, что является «невыгодным соотношением», поэтому Японии «следует вести себя осторожно» с новым партнером, который «пытается продавить свои эгоистичные интересы».
Ранее стало известно, что Япония и Британия намерены подписать военный пакт, который усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилит сдерживание Китая. В частности, такой шаг должен упростить проведение совместных учений и логистику, а также задаст правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую.
Кроме того, страны намерены рассказать о совместной разработке новых истребителей. Также Япония осуществляет предварительную стадию рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами и находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk. В январе сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.
Весной Великобритания заявила, что деятельность Североатлантического альянса необходимо распространить на Индо-Тихоокеанском регион и что НАТО должно стать «более глобальным» в своем видении мира. В 2021 году Австралия, Великобритания и США сформировали новое партнерство AUKUS в области обороны и безопасности.
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Минобороны заявило о полном освобождении Андреевки в ДНР
Российская армия на Донецком направлении освободила населенный пункт Андреевка, сообщили в Министерстве обороны России.
В результате наступления ВС России поселок Андреевка в ДНР полностью освобожден, ликвидированы более 40 военных, два танка и пять бронемашин, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В среду в ходе наступления российских войск на Донецком направлении полностью освободили поселки Белогоровка и Перше Травня в ДНР.
Минобороны: Полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка в ДНР
Минобороны заявило о полном освобождении Курдюмовки в ДНР
Населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными, заявили в Минобороны.
Поселок освобожден в результате наступательных действий российских войск, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие Андреевки, Курдюмовки и Перше Травня закроет пути снабжения для украинских военных на Артемовском направлении.
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине
МИД Франции объявил начале работы по созданию трибунала для расследования действий России на Украине
Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Франции.
По словам представителя МИД Франции, создаваемый специальный трибунал займется «преступлениями России на Украине». Он также сообщил, что Франция поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных, передает РИА «Новости».
Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой всемирной организации попыткой придать беззаконию в отношении России легитимность.
Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине
Столтенберг объяснил главную задачу НАТО на Украине
Североатлантический альянс видит своей задачей на Украине предотвращение выхода конфликта за границы этой территории, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
НАТО должно оказывать киевским властям поддержку и предотвратить войну за пределами Украины, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Для этого альянс передает Москве сигналы о том, что НАТО готово защищать каждого союзника. Столтенберг отметил, что альянс не является стороной конфликта и не будет вовлекаться в него.
«Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя», – заключил генсек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО навязывает киевским властям войну и тем самым осложняет ситуацию.
Пушилин: Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки
Врио главы ДНР Пушилин заявил о сжатии кольца вокруг Авдеевки
Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем видеобращении в Telegram-канале рассказал, что союзные силы достигли успеха на стратегических Марьинском и Артемовском направлениях, также подразделениям ДНР удалось добиться окружения Авдеевки – важного населенного пункта.
Ранее в Минобороны сообщили, что населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными.
Минобороны: Освобождены 50 российских военнопленных
Минобороны сообщило о 50 освобожденных российских военнопленных
В ходе переговоров с украинскими властями возвращено 50 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность в плену, сообщило Минобороны России.
С подконтрольной киевским властям территории в результате переговоров 1 декабря возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
На прошлой неделе на Родину вернулись девять освобожденных из украинского плена российских военных.
Пушков: НАТО понимает рискованность своих действий на Украине
Сенатор Пушков назвал рискованными слова Столтенберга о недопущении выхода военных действий за пределы Украины
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НАТО ведет рисковую игру, поскольку ситуация вокруг Украины крайне подвижна и может меняться, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал слова Столтенберга о том, что задачей НАТО является поддержка Украины и предотвращение выхода военных действий за ее пределы.
«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный – самим себе», – написал Пушков в Telegram.
По словам Пушкова, рискованность таких действий со стороны НАТО заключается в том, что ситуация в зоне конфликта крайне подвижна, что уже продемонстрировал инцидент с падением ракеты, которую сначала объявили российской, на территории Польши.
«Об этом в Брюсселе предпочитают не вспоминать, а напрасно: такого рода инциденты и способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых», – заявил Пушков.
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Блинкен пообещал Украине помощь НАТО с производством советского оружия
Госсекретарь США Блинкен: НАТО изучает возможность помощи Украине с организацией производства оружия советского образца
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НАТО изучает возможность оказания помощи Украине с поставкой и организацией производства боевых систем советского образца и соответствующих боеприпасов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Отвечая на вопрос о том, изучает ли НАТО возможность инвестиций в заводы на территории Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства вооружений советского образца, Блинкен в интервью CNN заявил, что альянс изучает все варианты, чтобы убедиться, что Украина получает то, что ей нужно, и то, что будет эффективным, передает РИА «Новости».
Как отметил госсекретарь США, сказанное частично относится и к системам советских времен, которые хранились на складах десятилетиями, а также к соответствующими боеприпасам. Он подтвердил, что в некоторых случаях может потребоваться производить то, что уже не производилось «какое-то время».
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что вооруженные силы Украины начали использовать в боях гаубицы времен Второй мировой.
СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации России
Служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в «восхвалении русского мира»
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении священников Киево-Печерской лавры в прославлении России и «восхвалении русского мира».
По данным ведомства, они «восхваляли русский мир» и пели «о пробуждении матушки-Руси», передает РИА «Новости».
Подозреваемым вменяют статью под названием «оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц».
Ранее СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена «пророссийская литература».
До этого священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о «прославлении России».
Российские войска за сутки уничтожили более 110 украинских военных на трех направлениях
Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении сорвана попытка противника атаковать возле Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 60 военнослужащих, шесть танков, пять бронемашин, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Нанесено огневое поражение ротной группе ВСУ на Краснолиманском направлении у населенного пункта Стельмаховка ЛНР. Огнем артиллерии сорвана попытка атаковать рядом с Червонопоповкой ЛНР. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск на Южно-Донецком направлении у Владимировки и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР). В результате все контратаки были отражены, противник отброшен. Ликвидированы до 30 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией нанесено поражение трем пунктам дислокации подразделений иностранных наемников у Славянска ДНР, а также 85 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.
Возле населенного пункта Ореховатка ДНР поражена установка американской РСЗО HIMARS с экипажем. У Марково и Кривой Луки ДНР уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Под Вольным Полем ДНР и Ореховом Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три украинских беспилотника в районах Червонопоповки и Житловки ЛНР.
Перехвачены восемь РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах Сватово ЛНР, Новое Запорожской области, Ждановка и Зеленый Гай ДНР, – подытожили в оборонном ведомстве.
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