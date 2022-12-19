Российские ученые нашли применение опилу и соломе в солнечных батареях

Российские молодые ученые нашли применение опилу и соломе в солнечных батареях

Трое молодых ученых Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), предложившие использовать отходы сельхозпроизводства и лесопромышленности в производстве солнечных батарей, выиграли грант в конкурсе проектов фонда содействия инновациям УМНИК.

Студенты ПГНИУ Данил Вшивков, Юрий Васев и Диана Ешмеметьева, являющиеся сотрудниками университетской научно-исследовательской лаборатории органического синтеза, заявили Ura.ru, что в солнечных батареях можно использовать полупроводники на основе производных фурфурола. Мощность солнечной батареи, в которой применяется органика, зависит от поглощающей способности фотоэлементов.

В настоящее время ученые работают над красителями, которые способны значительно увеличить поглощающую способность покрытия батарей и снизить стоимость их производства. Исходным реагентом для красителя является фурфурол. Вещество имеет приятный запах свежего ржаного хлеба и является продуктом вторичной переработки биомассы – соломы, опила и других отходов сельского хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности.

Органические солнечные элементы обладают рядом преимуществ по сравнению с кремниевыми, поясняют ученые: они легкие, но в то же время прочные и могут использоваться во вторичной переработке. К тому же их производство дешевле и безопаснее для экологии.

Как рассказал сотрудник лаборатории, магистрант первого курса химического факультета ПГНИУ Данил Вшивков, уже получены несколько соединений, исследованы их оптические и электрохимические свойства, проведены компьютерные расчеты граничных орбиталей. «Данные соединения могут быть применены в качестве красителей для поглощающего слоя органических солнечных элементов. Мы будем получать другие соединения, варьировать заместители, смотреть динамику изменения светопоглощения. И выберем наиболее перспективные», – сказал он.

Исследования будут продолжены учеными и в 2023 году. Это стало возможным благодаря средствам гранта Фонда содействия инновациям УМНИК (500 тыс. рублей), а также гранта Российского научного фонда.

Для того чтобы научное сообщество в России развивалось ускоренными темпами, в стране действует нацпроект «Наука и университеты». Создание научно-образовательных центров, обеспечение ученых передовой инфраструктурой для исследований позволит повысить привлекательность отечественной науки для российских и зарубежных ученых.

Напомним также, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) начала работу лаборатория сенсорики. В ней ведутся исследования по проектированию оптоволоконных датчиков, повышающих безопасность технологических объектов.