В Перми создали лабораторию для увеличения безопасности промышленных объектов

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14 декабря, среда | Последнее обновление — 12:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные за сутки уничтожили два танка и четыре единицы бронетехники ВСУ в ДНР
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Важно осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Но этого делать не стоит.
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Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага.
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В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю.
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В Перми создали лабораторию для увеличения безопасности промышленных объектов
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В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) начала работу лаборатория сенсорики, в ней ведутся исследования по проектированию оптоволоконных датчиков, повышающих безопасность технологических объектов.
Лабораторию открыл центр компетенций НТИ «Фотоника», передает Ura.ru со ссылкой на сообщение университета.
Фотоника стала одной из самых перспективных технологий для развития систем безопасности разного назначения, задачей лаборатории является создание новых продуктов на основе такой технологии и улучшение существующих, заявил глава лаборатории Александр Кондрашов.
В результате должны появиться прорывные разработки, позволяющие отслеживать состояние сложных инфраструктурных объектов.
Также исследователи лаборатории намерены создать программное обеспечение, позволяющие обрабатывать информацию, поступающую в результате мониторинга. Кроме того, готовятся специалисты для предприятий.
Кондрашов отметил, что ученые должны создать ядро компетенций в измерительных системах на основе фотоники, чтобы обеспечить область долгосрочными заказами.
Напомним, в России действует нацпроект «Наука и университеты», который предназначен для создания научно-образовательных центров, позволяющий обеспечивать ученых лучшей инфраструктурой.
Жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ
Жители Херсона пожаловались британскому каналу на ухудшение жизни при киевских властях
В Херсоне жизнь ухудшилась с момента прихода украинских военных, об этом местные жители заявили в разговоре с британским телевидением.
Жизнь стала хуже, часть людей получает помощь, но далеко не все, рассказала одна из жительниц на русском языке каналу Sky News, передает РИА «Новости».
Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует. Многие из оставшихся полагаются лишь на раздачу продовольственной помощи, но ее дают не всем.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.
Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
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Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.
«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.
«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.
«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.
«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.
«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.
Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
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CNN: США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПРО Patriot Украине
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США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Как сообщили неназванный высокопоставленный представитель администрации и еще два представителя властей США, документы по поставке Украине Patriot уже готовы. Их должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, а затем они будут отправлены на утверждение президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.
Если будет принято положительное решение, комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней.
Украина длительное время добивалась от США передачи Patriot, но прежде получала отказ.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней»
Приехавшая в Артемовск волонтер ВСУ обозвала жителей «настоящей сепарней»
Волонтер ВСУ Ольга Зайцева описала настроения мирных жителей в городе Артемовске (украинское название Бахмут), поселке Опытное и его окрестностях, она назвала горожан «сепарней», которой не нужно помогать.
«Забахмутка, Опытное… [там] находятся люди – сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги по поводу эвакуации. Либо вы ходите сами на сторону русни, туда. Либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтоб мы туда ездили под обстрелами и доставали непонятно кого», – приводит RT видео с обращением волонтера ВСУ.
Зайцева на русском языке пожаловалась, что жители Артемовска упрекнули ВСУ в обстрелах города.
«При этом ты приезжаешь, а тебе начинают отвечать: «Если бы [вы] не стреляли, то все было бы хорошо», – заявила она.
Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
В Киеве прогремела серия взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе
Серия взрывов произошла в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он отметил, что экстренные службы прибывают на место, ожидаются подробности произошедшего.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
Новак допустил изменение газовых контрактов с Венгрией
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Новак допустил изменение контрактов на газ из-за потолка цен
Вице-премьер РФ Александр Новак допустил при необходимости изменение долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, он поговорил по телефону с Новаком, российский вице-премьер заявил, что Россия найдет возможность изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа из-за возможного введения потолка цен, передает РИА «Новости».
Ранее министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.
Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности употребления «кротовухи»
Роспотребнадзор в ответ на мемы с «кротовухой» опубликовал предупреждение
Потребление спиртовой настойки, изготовленной на кроте, может нести смертельную опасность для человека, сообщил Роспотребнадзор, комментируя последние публикации в Сети на эту тему.
Настойка под названием кротовуха может привести к инвалидизации потребившего и даже к его смерти, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Кроты нередко заражаются глистами во время поедания насекомых, в некоторых местностях около 70–80% поголовья этих животных поражены такими паразитами, обитающими в их желудках. В мышечных тканях кротов могут быть круглые черви – трихинеллы, в кишечниках – плоские черви (трематоды), иногда у них находят ленточных червей.
Есть у этих животных блохи и клещи, на одном таком звере может быть порядка 15 и больше блох и около 20–25 клещей. Это делает кротов переносчиками туляремии, которая передается человеку.
Туляремия вызывает головокружение, тошноту, боль в голове, бессонницу, вялость, температуру до 38–39 градусов.
Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний, предупредили в ведомстве.
Ранее один из пользователей Twitter рассказал, как употреблял спиртовую настойку на кроте. В доказательство он предъявил фотографию – прозрачную закрытую банку с желтоватой жидкостью, в которой плавала тушка крота. Публикация вызвала бурную реакцию, большинство реагировали шутками и мемами*, часть пользователей делилась своими историями об употреблении такого напитка.
Британский генерал признал участие английских морпехов в тайных операциях на Украине
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Королевская морская пехота принимала участие в тайных операциях на украинской территории, заявил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, командовавший морпехами до мая 2022 года.
Британские морпехи участвовали не только в эвакуации британского посольства на Украине, но и в ряде других операций, заявил Магоуэн в статье для официального издания Королевской морской пехоты Globe and Laurel, передает РИА «Новости».
В апреле они вернулись на Украину для восстановления дипмиссии и защиты персонала. При этом на обоих этапах они поддерживали «другие незаметные операции», проводившиеся в «чрезвычайно чувствительной обстановке» и с высоким уровнем «политического и военного риска».
Магоуэн руководил силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.
В марте несколько СМИ утверждали, что британские морпехи в отставке прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.
Позже одного из таких наемников – бывшего британского военного Эйдена Эслина – взяли в плен у металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. В ДНР ему вынесли смертный приговор, но ему удалось избежать этой участи – Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной.
В ноябре он заявил о планах вернуться на территорию Украины, чтобы снимать видео для своего блога.
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Власти Херсонской области анонсировали строительство нового города
В Геническом районе Херсонской области решено построить новый город
В Геническом районе Херсонской области на Арабатской стрелке будет построен новый город, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24».
По его словам, предложение о строительстве нового города поступило от президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Сальдо отметил, что город будет небольшим. В районе Арабатской стрелки хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение.
Сейчас разрабатывается проект застройки, в городе будут жилые кварталы с необходимой социальной инфраструктурой, школами, детскими садами и условиями для работы правительственных органов.
Ранее Минстрой России предложил установить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в новых регионах страны.
Посольство России отреагировало на задержание журналиста «Звезды» в сербской Рашке
Российское посольство в Сербии проясняет подробности задержания российского журналиста рядом с административной линией с Косово и Метохией в городе Рашка, сообщили в пресс-службе посольства России в Белграде.
По информации дипмиссии, в данный момент МВД Сербии контактирует с ведомством, выясняя подробности происшествия, передает ТАСС.
Корреспондент телеканала «Звезда» был задержан во время работы в указанном населенном пункте. Он сообщил об инциденте редакции, которая направила все необходимые запросы российскому консульству.
Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кризис «самым сложным днем в карьере», «поворотным моментом» и охарактеризовал ситуацию «мы приперты к стене, но сдачи не будет».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что сейчас происходит в Косово.
Песков отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца года
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О выходе ВС России с Украины до конца 2022 года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Об этом не может идти и речи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, изучает ли Москва возможность начала вывода войск с Украины до конца 2022 года, передает ТАСС.
Украинская сторона должна принять во внимание реалии, сложившиеся за последнее время, подчеркнул он.
«Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», – сказал представитель Кремля.
Без учета этих реалий продвижение по урегулированию невозможно, заключил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что перед переговорами о контроле над вооружениями с Россией необходимо сначала прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.
Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Шольцу перед выдвижением условий в адрес Москвы нужно разобраться в двойных стандартах политики Берлина.
Сенатор перечислил преимущества расположения нового херсонского города
Сенатор Цеков: Новый город в Херсонской области необходим для защиты администрации от обстрелов ВСУ
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Возведение нового херсонского города поможет развивать курортную сферу и на Арабатской стрелке, и в Крыму. Кроме того, это поможет усилить безопасность зданий областной администрации. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее власти области анонсировали строительство нового города в Геническом районе.
Решение о строительстве нового города в Геническом районе Херсонской области может быть связано с необходимостью территориального отдаления административного центра региона от конфликтной зоны. Возвращение Херсона под российский контроль не приведет к стабильности в этом городе, пока линия фронта будет проходить вблизи границ Херсонской области, считает член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Я уверен, что украинские войска не смирятся с этим и будут продолжать обстреливать город. Херсон останется в досягаемости возможных ударов со стороны ВСУ, прежде всего в опасности будут здания администрации. Так что возвести новый город, как мне кажется, требуется для того, чтобы обезопасить работу Херсонской обладминистрации», – полагает сенатор.
«Место для строительства выбрано достойное. Арабатская стрелка, ближе к Геническу – это очень красивое место по природным характеристикам. Это удобное расположение и с точки зрения подъезда к городу, подведения коммуникаций, в частности газификации, электроснабжения и так далее. Полагаю, через Арабатскую стрелку в основную часть Крыма будет проведена полностью асфальтированная дорога, что даст еще больше преимуществ для развития будущего города», – добавил сенатор.
Месторасположение крайне интересно и с точки зрения развития курортной сферы для всего региона, уточнил сенатор. «В Крыму мы тоже говорим о необходимости строительства новых административных единиц на западном побережье, чтобы создавать и развивать там курорты. Как известно, по свободной земле проще прокладывать коммуникации, нежели чем тянуть их через уже давно построенные населенные пункты. Арабатская стрелка в этом плане – также очень правильный выбор», – пояснил Цеков.
«Строить город с нуля, заново – гораздо проще и эффективнее, чем переделывать то, что есть. Это дает возможность изначально правильно все спланировать, обеспечить население необходимой инфраструктурой», – отметил сенатор.
Цеков уверен, что обещание по поводу нового города будет доведено до конца. «Это только на Украине недостроев были десятки тысяч – на полпути или даже в начале все бросали. Россия, когда обещает построить что-то серьезное, всегда отвечает за свои слова», – резюмировал он.
Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24» анонсировал строительство нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки. По его словам, хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение, проект застройки уже разрабатывается.
12 ноября стало известно о временном переносе административной столицы Херсонской области в город Геническ.
Арабатская стрелка – протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области, напоминает РИА «Новости».
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В США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Россиянам предъявили обвинения в США в покупке продукции двойного назначения в обход санкций
Власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
Как следует из материалов суда Нью-Йорка, по делу проходят Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. В документе указано, что с мая 2017 года они незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США... для российских конечных потребителей, передает РИА «Новости».
При этом, по версии властей США, продукция, которую они закупали включала «передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, используемое в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений».
Главным подозреваемым по делу проходит Гринин, находящийся под санкциями США. Уточняется, что обвинение россиянам предъявили в сентябре, однако документ обнародовали только во вторник. Также не уточняется, где находятся в данный момент обвиняемые.
Ранее стало известно, что проживающий в Онтарио россиянин Михаил Васильев задержан в Канаде по требованию Соединенных Штатов, где он обвиняется в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.
Между тем, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов продолжают охоту на россиян.
Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Британия ввела санкции против старших командиров Вооруженных сил России
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Британия ввела санкции в отношении 12 представителей старшего командного состава Вооруженных сил России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
В документе указано, что под санкции Британии попали 12 старших командиров ВС России, «задействованных в нанесении ударов по украинским городам», а именно: командующий ракетными войсками и артиллерией 1-й танковой армии полковник Георгий Шуваев, командующий 4-й танковой дивизией полковник Евгений Журавлев, начальник подразделения строительства и управления беспилотными летательными аппаратами генерал-майор Александр Новиков, командующий 144-й мотострелковой дивизией генерал-майор Олег Цоков, директор главного вычислительного центра Генштаба генерал-майор Роберт Баранов и командующий 3-й мотострелковой дивизией генерал-майор Алексей Авдеев, передает РИА «Новости».
Также в список попали командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, командующий 35-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Александр Санчик, командующий главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны генерал-лейтенант Николай Паршин и начальник штаба российской группировки войск (сил) «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько.
Ранее Британия ввела новые персональные санкции против российских чиновников, бизнесменов и журналистов, в список попало более 350 имен, среди которых значился министр обороны России Сергей Шойгу.
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