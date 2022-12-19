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Под Киевом повреждены объекты критической инфраструктуры
Кулеба заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киевской области
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В результате ночных ударов дронами в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кулеба написал в своем Telegram-канале, что местные власти в настоящее время работают над ликвидацией последствий ударов.
В субботу половина Киевской области осталась без света.
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях
Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
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Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
Минобороны сообщило о переходе села Яковлевка в ДНР под контроль российских войск
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Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), завершается его зачистка от украинских войск, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, указали в ведомстве.
Также отмечается, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.
В сообщении Минобороны говорится, что на Краснолиманском направлении нанесено поражение резервам противника. Пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная.
В ведомстве подчеркнули, что на Южно-Донецком направлении уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.
Кроме того, сообщили в Минобороны, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики, указали в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
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В Китае назвали три цели США на Украине
В украинском кризисе США преследуют три цели, поэтому они способствуют его эскалации, заявил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо порталу Global Times.
По его словам, сообщает Global Times, США преследуют три цели: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.
Кроме того, издание опросило специалистов, которые заявили, что кризисная ситуация еще далека от разрешения, сообщает РИА «Новости».
«США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС», – заявил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.
Ранее в Белом доме заявили, что время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву.
NYT сообщила об отказе США содействовать попыткам Киева убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
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Украинские власти предприняли попытку убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова во время одной из его поездок в зону боевых действий, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, американская сторона отказывала Киеву в передаче разведанных о поездке Герасимова и призвала не совершать атаку, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.
По сведениям The New York Times, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. При этом газета не называет даты, когда это могло произойти, и не упоминает каких-либо подробностей операции, передает ТАСС.
Однако издание указывает, что США не одобряли этой инициативы Киева, поскольку опасались, что осуществление планов приведет к эскалации конфликта. Отмечается, что когда американские официальные лица узнали, что генерал Герасимов планирует тайно посетить линию фронта, они не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.
Ранее начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин в интервью The Sunday Telegraph заявил, что хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Российские силы отодвинули ВСУ на Сватовском направлении
Военнослужащие Воздушно-десантных войск из Пскова отодвинули ВСУ на сватовском участке фронта в Донбассе более чем на два километра, рассказал военнослужащий с позывным «Паркер 13».
Он рассказал РИА «Новости», что на сватовском направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению. Российским силам удалось отодвинуть противника на два с половиной километра.
По словам военнослужащего, на выполнение задачи ушла неделя. Он уточнил, что во время выхода на указанный рубеж солдаты уничтожили до пяти единиц бронированной техники противника, ВСУ потеряли порядка 50 человек, удалось также взять четыре опорных пункта.
Ранее сообщалось, что на линии Сватово-Кременная в ЛНР были уничтожены несколько бронемашин ВСУ.
Взрывы прозвучали в Киеве
В Киеве и Киевской области прозвучали воздушная тревога и взрывы
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Звуки взрывов слышны в Киеве; в городе, а также во всем столичном регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщают информационные агентства.
Украинские СМИ сообщили, что в столице взрывы прозвучали второй раз за час. В Киеве была повторно объявлена воздушная тревога. Электричество отключено в некоторых районах города, передает ТАСС.
Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил в Telegram взрывы в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в тех частях ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем украинских военных. Позднее в большинстве регионов воздушную тревогу отменили.
Напомним, вечером в воскресенье украинские войска нанесли удвар по Донецку, под обстрел попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.
Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»
Папа Римский Франциск: Идет мировая война
Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время.
Как заявил папа Римский в интервью испанской газете «А-бэ-сэ», президент Украины Владимир Зеленский в третий раз направил к нему не одного из своих религиозных советников, которого он принимает и помогает, передает ТАСС.
«Я не вижу конца конфликта в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов» – полагает Франциск.
Ранее Папа Римский призвал скромно отметить Рождество и отправить средства Украине.
Над Белгородом прогремели несколько взрывов
Над Белгородом раздались девять взрывов
В небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона, сообщили СМИ.
В воскресенье около 13.00 мск в центре Белгорода прозвучало девять взрывов, передает РИА «Новости».
В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости – от тихих до очень громких.
Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть последствия на земле. По его словам, на данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу, указал он.
В ноябре украинский пленный рассказал о планах Киева провести наступление на Белгородскую и Курскую области.
Беженка с Украины вернулась на родину из-за «невыносимых условий жизни» в Британии
Gazette and Herald: Украинка Наталья Тараненко была вынуждена вернуться на Украину из-за стоимости жилья и условий жизни
Украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни, сообщили местные СМИ.
Как сообщает местное британское издание Gazette and Herald, Наталья Тараненко полгода назад вместе с тремя детьми приехала в город Троубридж. Она была вынуждена вернуться на Украину из-за стоимости жилья и условий жизни.
По словам Тараненко, спонсоры сняли для ее семьи квартиру в старом доме в Троубридже, где постоянно было холодно, стала появляться плесень, дети начали кашлять. При этом счет за электроэнергию составлял 300 фунтов стерлингов (364,3 доллара США), передает РИА Новости. Новое доступное жилье ей не удалось найти. По данным издания, Тараненко надеется вернуться в Великобританию вместе с детьми.
Ранее недовольная британским сервисом украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме, где она проживает с дочерью.
Офис Зеленского раскритиковал ФИФА
CNN: Киев раскритиковал ФИФА за отказ показать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022
Офис Владимира Зеленского критикует Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показать его видеообращение перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре, сообщили СМИ.
Как передает телеканал CNN сообщение офиса, решение запретить показ видеообращения может продемонстрировать, что «ФИФА потеряла ценное понимание футбола», передает РИА «Новости». В Киеве также указали, что распространят видео самостоятельно в случае окончательного отказа.
Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, Киев и ФИФА так и не пришли к согласию по поводу трансляции обращения, но еще есть время, «ФИФА еще может передумать».
Ранее украинский футболист Роман Зозуля сообщил, что у испанских болельщиков отобрали флаг запрещенного батальона «Азов»*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.
Соловьев: Зеленский никакой не еврей после обстрела больницы в Хануку
Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку
Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, заявил российский тележурналист Владимир Соловьев.
Соловьев заявил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».
В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.
Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, есть пострадавшие
Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что повреждено «остекление в четырехэтажном многоквартирном доме», также произошло «возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом». Кроме того, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте инцидента.
Позднее глава региона сообщил, что есть пострадавшие – девушка с осколочными ранениями и мужчина с контузией, им оказана медицинская помощь.
Накануне Гладков сообщил о том, что в результате обстрела вооруженными силами Украины Белгородского района Белгородской области один человек погиб, восемь человек пострадали.
Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине С-300
Постпред Крыма Мурадов: Передача Грецией Украине С-300 было бы рискованным шагом в отношении национальных интересов
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал рискованным для национальных интересов Греции шагом намерение властей этой страны передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300.
По его словам, подобный шаг Греции был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и риском в отношении собственных интересов, передает РИА «Новости».
Мурадов добавил, что греческие помощники киевского режимадолжны помнить, что Россия исходила из некогда дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр, когда поставляла им оборонительные противовоздушные комплексы С-300.
«Будучи в то время послом России на Кипре, могу напомнить, что против России они не работают, так как оснащены системой распознавания «свой – чужой». А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», – подчеркнул Мурадов.
Ранее издание «Элефтерос типос» сообщило, что Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1», чтобы самой начать процесс обновления собственных средств ПВО на системы НАТО.
В Киеве полностью восстановлена система теплоснабжения
Мэр Киева Кличко сообщил о восстановлении теплоснабжения в украинской столице
В Киеве полностью возобновилась работа системы теплоснабжения, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Кличко в своем Telegram-канале написал, что город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов, в частности, полностью восстановили работу системы теплоснабжения столицы. По его словам, все источники теплоснабжения работают в штатном режиме, в течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом, передает ТАСС.
Накануне в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Пациент стал жертвой украинского обстрела больницы в Донецке
Пушилин сообщил о гибели одного из пациентов больницы в Донецке в результате украинского обстрела
Пациент, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке, скончался, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин рассказал в Telegram, что пациент получил черепно-мозговую и торакальную травмы. Врио главы ДНР выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, снаряд РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры, передает РИА «Новости».
Напомним, при обстреле, который устроили украинские войска, были повреждены три корпуса больницы имени Калинина. Пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал.