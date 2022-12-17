Половина Киевской области осталась без света

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17 декабря, суббота | Последнее обновление — 16:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ повредили здание больницы в Донецке
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В конечном итоге нефтяной рынок перестанет существовать как единое целое, сегментировавшись по зонам. Скорее всего, именно нефть презентует нам образ нового – разделенного на блоки – мира.
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Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. Он будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть.
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За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи.
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Половина Киевской области осталась без света
Глава Киевской областной администрации Кулеба заявил об экстренных отключениях света
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В Киевской области продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области, заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Кулеба заявил, что в Киевской области продолжаются восстановительные работы, которые осложнены дождем со снегом, котоырй приводит к обледенению и обрывам линий.
«По решению «Укрэнерго» на Киевщине продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона пока без света», – приводит РИА «Новости» слова Кулебы.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщал, что на всей территории Украины вводят экстренные аварийные отключения электричества.
Накануне и в субботу утром воздушная тревога звучала по всей территории Украины.
Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
CNN: FIFA отказала Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) отказалась показывать перед началом финального матча Чемпионата мира в Катаре видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свой источник.
Просьба о демонстрации обращения Зеленского поступила из офиса президента Украины. По данным источника СМИ, отказ там восприняли с удивлением, передает телеканал «Звезда».
В офисе Зеленского заявили, что думали, что FIFA «хотела бы использовать свои площадки для благой цели».
Финальный матч ЧМ-2022 пройдет 18 декабря в 18.00 мск, сыграют сборные Аргентины и Франции.
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Ирана и США болельщика на трибуне попросили убрать флаг Украины, который тот развернул.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения. В красной зоне на карте оказалась вся территория Украины.
Накануне воздушная тревога также звучала по всей территории Украины.
Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек
Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей
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В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.
В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область, передает ТАСС.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.
Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом России на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное.
Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров России и Франции принесут результаты.
Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией.
Хорватские депутаты запретили в стране подготовку украинских военных
Хорватский парламент наложил запрет на подготовку военнослужащих Украины на территории Хорватии, сообщают информационные агентства.
Предложение о подготовке бойцов ВСУ поддержали 97 из 151 членов парламента, это на четыре меньше, чем необходимо для принятия решения, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что 10 депутатов высказались против, остальные воздержались или не присутствовали в момент голосования.
В ноябре в ряде стран начала работу тренировочная миссия Евросоюза для украинской армии.
На линии Сватово-Кременная в ЛНР уничтожены несколько бронемашин ВСУ
Группа бойцов Центрального военного округа ВС России «Отважные» уничтожили несколько единиц техники ВСУ на линии фронта у городов Сватово и Кременная в ЛНР, рассказал один из военнослужащих.
Украинские военные в последнее время пытаются не скапливать больших сил в одном месте, поскольку знают, что за ними идет наблюдение и по скоплениям могут быть нанесены удары, сказал собеседник РИА «Новости».
В пятницу были подбиты БМП и внедорожник, добавил он. Боец пояснил, что огонь артиллерии наводили при помощи беспилотного летательного аппарата. Уничтожение техники сняли с помощью оперативного контроля.
Ранее в ЛНР на линии Сватово-Кременная в ЛНР бойцы «Отважных» отразили несколько наступлений ВСУ с помощью боевых машин поддержки «Терминатор».
В Молдавии остановили вещание шести телеканалов за поддержку России
В Молдавии остановили вещание шести каналов из-за «некорректного» освещения событий на Украине
В Молдавии приостановили трансляцию шести телевизионных каналов из-за «некорректного освещения» украинских событий, сообщили в правительстве страны.
Решение о приостановке трансляции приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям молдавского правительства, передает ТАСС.
Оно принято из-за «отсутствия достоверной информации» о событиях в Молдавии и из-за «войны на Украине».
Орган приостановил вещание каналов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6», «Орхей-ТВ».
Ранее в Латвии запретили вещание «Дождя» (признан иноагентом в России).
Рогов объявил о строительстве защитного купола над отходами ЗАЭС
Над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской атомной электростанции начали возводить защитный купол, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Купол предназначен для защиты от осколков и самодельных взрывных устройств, сбрасываемых с беспилтников, пояснил Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что позже защита объекта «будет серьезнее».
Напомним, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о планах по заключению соглашения, которое должно остановить обстрелы атомной электростанции.
Памятник Пушкину демонтировали в Днепропетровске
Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтирован в Днепропетровске
Памятник классику русской литературы Александру Пушкину был демонтирован в Днепропетровске на Украине, сообщили местные СМИ.
Местное издание «Днепр оперативный» сообщило, что в Днепре 16 декабря был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину, передает РИА «Новости».
Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».
Ранее в Одесской области в городе Ананьев убрали бюст русского поэта Александра Пушкина. До этого в ноябре в Полтаве вандалы изрисовали памятник Пушкину. Памятник поэту оскверняли и в Одессе.
Офис генсека ООН заметил проблемы с водой в Донецке
Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик: В Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству
Доступ к воде, отоплению, электричеству в Донецке чрезвычайно ограничен, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Официальный представитель генсека ООН отметил, что, по данным источников всемирной организации, в Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству. Он также сообщил, что за последние 24 часа атаки привели к гибели и ранениям многих людей на подконтрольной России территории, передает ТАСС.
Дюжаррик констатировал, что, согласно сообщениям гуманитарных сотрудников, в последние дни участились инциденты, касающиеся воздействия на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в районе Донецка. Он также отметил, что десятки гражданских лиц погибли и были ранены, боевые действия привели к повреждениям десятков домов, как и школ, детских садов, больниц, объектов энергетической инфраструктуры.
В пятницу утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, под обстрел со стороны ВСУ в Донецке попала маршрутка. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто стоит за мощнейшим ударом ВСУ по Донецку.
Газпром назвал объем прокачки газа в ЕС за день через украинскую ГИС «Суджа»
Европейские страны получают российский газ по украинской территории, он идет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявили в Газпроме.
Подача газа для транзита через Украину подтверждена украинской стороной через «Суджу» в объеме 41,7 млн кубометров на 17 декабря, сообщил представитель компании, передает ТАСС.
Он отметил, что Киев отклонил заявку на ГИС «Сохрановка».
На 16 декабря объем прокачки был в размере 41,4 млн кубометров.
Газета ВЗГЛЯД указывала, что Евросоюз незаметно начал скупать все больше сжиженного природного газа у России, затраты ЕС на покупку российского СПГ начали доходить до рекордных значений.
Белый дом: Время для переговоров по Украине еще не пришло
В Белом доме заявили, что время для дипломатии по Украине не пришло
Время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в Фонде Карнеги в Вашингтоне.
Салливан отметил, что работа США в том, чтобы обеспечить Украине наилучшее положение на поле боя с тем, чтобы к тому моменту, когда наступит время для дипломатии, они были в наилучшей позиции за столом переговоров. По его словам, этот момент еще не настал, передает ТАСС.
Он также добавил, что администрация Джо Байдена запросила у Конгресса «существенный объем дополнительных ресурсов, чтобы продолжать обеспечивать возможность Украине воевать».
«Мы уверены, что получим мощную поддержку в этом вопросе со стороны обеих партий», – подчеркнул Салливан.
Ранее сообщалось, что администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».
Минобороны заявило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей
Украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям, заявило Минобороны России.
Российским военным удалось специально запущенными ложными целями растратить значительную часть значительный ресурс украинских и западных комплексов ПВО, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
При этом получилось вскрыть позиции и уничтожить четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
Ранее СМИ писали, что Вашингтон намеревается отправить Киеву системы ПРО Patriot.
Газета ВЗГЛЯД писала, как такие действия США могут сказаться на ходе спецоперации, что ВКС России могут противопоставить американским ЗРК.
Представитель ЛНР: После удара ВСУ по Лантратовке погибли восемь мирных жителей
Представитель ЛНР Мирошник: В Лантратовке после удара ВСУ погибли восемь человек
В результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, сообщил бывший посол республики в России Родион Мирошник.
ВСУ ударили по зданию старой школы, в которой находились эвакуированные люди, по уточненным данным, погибли восемь человек, около 30 получили ранения, заявил Мирошник в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
Пока сложно говорить, сколько человек оказались под завалами.
До этого источник в экстренных службах сообщал, что в результате удара погибли 11 человек, судьба 20 остается неизвестной.
По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 04:10 мск выпустили по населенному пункту три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»). Село Лантратовка находится в 50 км от линии боевого соприкосновения.
Напомним, уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова обращалась в ООН из-за гуманитарной катастрофы в Донбассе после обстрелов ВСУ.
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