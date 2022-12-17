Половина Киевской области осталась без света

Глава Киевской областной администрации Кулеба заявил об экстренных отключениях света

В Киевской области продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области, заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Кулеба заявил, что в Киевской области продолжаются восстановительные работы, которые осложнены дождем со снегом, котоырй приводит к обледенению и обрывам линий.

«По решению «Укрэнерго» на Киевщине продолжаются экстренные отключения электроснабжения. Около 50% региона пока без света», – приводит РИА «Новости» слова Кулебы.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщал, что на всей территории Украины вводят экстренные аварийные отключения электричества.

Накануне и в субботу утром воздушная тревога звучала по всей территории Украины.