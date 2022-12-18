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Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ по футболу
Путин позвонил президенту Аргентины Фернандесу и поздравил его с победой сборной на ЧМ по футболу
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин «тепло поздравил» Фернандеса, передает РИА «Новости».
Кроме того, Аргентину поздравил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Он заявил, что в России «все болели за Аргентину», так как «за друзей надо переживать, радоваться их успехам» и помогать «в трудный час». «Мы вместе справились с коронавирусом, преодолеем и другие вызовы», – заявил он, отметив, что Россия знает, что такое победа – «в спорте, в жизни, в исторической перспективе».
Напомним, сборная Аргентины победила команду Франции на чемпионате мира. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» и заявил, что не собирается завершать выступления за сборную.
Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
Определился победитель Чемпионата мира по футболу 2022 года
Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финале Чемпионата мира по футболу
Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре, она обошла сборную Франции и в третий раз стала чемпионом мира по футболу.
Сборная Аргентины обошла сборную Франции в серии пенальти в финальном матче и стала обладателем Кубка мира по футболу, сообщает РИА «Новости».
Основное время финальной встречи на стадионе «Лусаил Айконик» завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. У сборной Аргентины отличились Лионель Месси (23-я минута – с пенальти, 109-я минута) и Анхель Ди Мария (36). В составе французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе (80 – с пенальти, 81, 118 – с пенальти). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины – 4:2.
Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси может завершить международную карьеру после финального матча чемпионата мира.
В проведенном перед финалом опросе почти 70% голосовавших читателей газеты ВЗГЛЯД сообщили, что будут болеть за сборную Аргентины.
Путин: Своими делами и решимостью мы сделаем мир более справедливым
Президент России Владимир Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи. Он рассказал, что надеется на перемены к лучшему в мире, и отметил, что они идут не только в России.
Путин напомнил, что движение возникло по инициативе самих детей. По мнению главы государства, оно должно строиться вокруг того, что нужно и интересно самим участникам. Кроме того, новое объединение должно быть современным пространством, доступным на всей территории страны, слова Путина приводятся на сайте Кремля.
«Здесь, в Москве, собрались яркие, творческие, активные ребята со всей страны, в том числе – отмечу это особо – из наших новых регионов. И сейчас вы сами все вместе решаете, каким должно быть ваше движение, что нужно сделать для того, чтобы оно стало по-настоящему интересным, притягательным для ваших сверстников, определяете его название, программу», – сказал он.
Путин пожелал участникам съезда и «дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно – смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы».
«Вас объединяет стремление уже сейчас, в очень молодом, юном возрасте, внести свой вклад в развитие страны, делать то, что приносит пользу нашему государству и людям. Такой искренний, деятельный патриотизм также отличает и, полагаю, будет отличать всех участников Российского движения детей и молодежи», – сказал президент.
Путин отметил, что «большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым – таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит».
В Кремле рассказали о здоровье Путина после прививки
Песков: Со здоровьем Путина после прививки от гриппа все в порядке
Глава государства Владимир Путин после недавней прививки от гриппа чувствует себя нормально, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, специалисты-медики делают все, что нужно делать для здоровья главы государства, поэтому принимаются все необходимые меры предосторожности, передает ТАСС.
В Кремле прокомментировали состояние Путина перед его отправлением на переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, которые пройдут в Минске 19 декабря.
Сборная Хорватии стала бронзовым призером ЧМ по футболу
Сборная Хорватия выиграла у команды Марокко в матче за третье место на ЧМ по футболу
Сборная Хорватии победила команду Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре, став бронзовым призером турнира.
Голы в составе сборной Хорватии забили Йошко Гвардиол и Мислав Оршич. У марокканцев – Ашраф Дари, передает ТАСС.
Напомним, в полуфинале сборная Хорватии проиграла аргентинцам со счетом 0:3, а марокканцы – французам (0:2).
Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные они дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4). Команда Марокко стала первой сборной из Африки, которая смогла занять четвертое место на чемпионате мира.
Напомним, в финале ЧМ в Катаре сыграют сборные Аргентины и Франции 18 декабря.
Анонсировано участие Путина в коллегии Минобороны
Путин примет участие в коллегии Минобороны на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщил журналист Павел Зарубин.
Зарубин в своем Telegram-канале написал, что Путин приедет на коллегию министерства обороны.
Помимо этого, в графике главы государства поездка в Минск, вручение госнаград и заседание Госсовета о реализации молодежной политики в современных условиях, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске 19 декабря.
Песков раскрыл темы переговоров Путина и Лукашенко в Минске
Песков: Путин и Лукашенко обсудят в Минске обилие международных проблем
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В частности, будут затронуты вопросы двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, а также ситуация в мире и вокруг государств, передает ТАСС.
Также лидеры планируют обсудить главные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах с Путиным планирует обсудить вопросы экономики, а также в сфере обороны и военпрома.
Главный тренер сборной Аргентины не исключил завершение карьеры Месси
Тренер сборной Аргентины: Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины после финала ЧМ
Форвард национальной команды Лионель Месси может завершить международную карьеру после финального матча чемпионата мира, заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
«Будем надеяться, что, если это будет последняя игра Лео, мы сможем выиграть Кубок. Это было бы великолепно, и главное – получить от этого удовольствие. И что может быть лучше, чем финал мирового чемпионата», – приводит Ole слова Скалони.
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях.
Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии
Песков сообщил о состоявшемся разговоре Путина и премьер-министра Индии Моди
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также опроверг информацию Bloomberg о том, что Моди якобы отказался от проведения ежегодной встречи с Путиным в этом году. Песков пояснил, что таких переговоров в графике российского президента не было, передает ТАСС.
Ранее Россия предложила Индии сотрудничать в области строительства крупнотоннажных судов.
Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности страны
Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого осуждались текущие вопросы обеспечения безопасности страны на различных направлениях.
Также на заседании обсуждались отношения с соседними государствами по отдельным значимым для России вопросам, передает ТАСС.
После этого Путин передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.
Ранее президент обозначил приоритетные задачи, которые стране предстоит решить в 2023 году.
Месси признан лучшим игроком ЧМ по футболу в Катаре
Месси стал лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в ходе матча против сборной Франции забил два гола и реализовал удар в серии 11-метровых, признан лучшим игроком финала и лучшим игроком всего чемпионата мира в Катаре, сообщает ФИФА. Месси заявил, что не собирается завершать выступления за сборную.
Месси 35 лет, он впервые выиграл мировое первенство. По количеству голов на чемпионатах мира он превзошел Пеле (12), повторив результат француза Жюста Фонтена, который забил на ЧМ 1958 года 13 мячей. Кроме того, Месси лидирует по числу матчей (26), опередив чемпиона мира 1990 года немца Лотара Маттеуса. Он также первым из игроков забил голы на всех стадиях одного ЧМ, передает РИА «Новости».
Месси стал обладателем «Золотого мяча» – приза, вручаемого лучшему игроку чемпионата по версии ФИФА. Всего в четвертый раз за 11 турниров лучшим игроком был признан футболист команды-победительницы, пишет «Спорт-Экспресс».
Кроме того, он получит «Серебряную бутсу», поскольку на ЧМ в Катаре забил семь голов (четыре – с пенальти). По этому показателю Месси уступил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, которому достанется «Золотая бутса» за восемь голов. «Бронзовую бутсу» получит Оливье Жиру – также форвард сборной Франции.
«Золотую перчатку» как лучший голкипер получит Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре.
Чемпионат 2022 года стал самым результативным в истории мировых первенств. Было забито 172 мяча, что стало новым рекордом. На турнирах 1998 и 2014 годов было забито по 171 мячу, на чемпионате России 2018 года в России команды поразили ворота 169 раз.
Сам Месси заявил: «Это безумие, что это произошло таким образом. Мне этого очень хотелось. Я знал, что Бог даст мне это. Я чувствовал, что будет так». По его словам, настало «время для радости». «Мы привыкли к тому, что нас бьют, поэтому знаем, как преодолевать трудности. Быть на вершине – это нечто. Уникальное, невероятное удовольствие», – приводит его слова пресс-служба национальной команды в Twitter.
Кроме того, Месси заявил, что не собирается «уходить из сборной». «Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sky Sport Italia.
Напомним, сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира. Матч против команды Франции дошел до серии пенальти: основное время завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время также команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти команда Аргентины победила со счетом 4:2. Главный тренер сборной Лионель Скалони говорил, что Лионель Месси может закончить международную карьеру после финального матча ЧМ.
Путин решил поздравить сотрудников органов безопасности 20 декабря
Глава государства Владимир Путин традиционно поздравит сотрудников органов безопасности в день их профессионального праздника 20 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
При этом, по словам представителя Кремля, накануне Путин не планирует проводить мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, который будет 19 декабря, передает РИА «Новости».
Ранее Путин поздравил Росатом с 15-летием и отметил уникальный вклад корпорации в обороноспособность России.
Кремль анонсировал очное заседание Госсовета
Песков: Заседание Госсовета по теме молодежной политики состоится 22 декабря
Заседание Государственного совета по теме молодежной политики состоится в очном формате 22 декабря, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Слова представителя Кремля передает ТАСС.
Ранее Песков сообщал, что президент Владимир Путин намерен в скором времени провести заседание большого Госсовета.
Столкновения полиции и футбольных фанатов произошли в Париже
Футбольные фанаты в Париже стали запускать файеры в полицейских после поражения сборной Франции на ЧМ в Катаре
После того, как сборная Франции по футболу потерпела поражение в финале чемпионата мира в Катаре, на Елисейских полях произошли столкновения между болельщиками и полицией, сообщают информационные агентства.
Фанаты стали собираться на Елисейских полях в Париже еще до начала игры. Безопасность обеспечивают до 14 тыс. полицейских и жандармов. После финала ЧМ часть болельщиков покинула Елисейские поля, но другие остались и продолжили зажигать файеры, запускать петарды и петь гимн Франции. Некоторые агрессивно настроенные фанаты принялись запускать файеры в правоохранителей. Полиция стала оттеснять болельщиков; ряд фанатов, которые оказывали сопротивление, были задержаны, передает РИА «Новости».
Напомним, команда Франции потерпела поражение в финальном матче со сборной Аргентины, которая и стала чемпионом мира по футболу. Исход матча определился в серии пенальти, в которой команда Аргентины победила со счетом 4:2.
Президента ФИФА освистали на ЧМ в Катаре
Болельщики освистали президента ФИФА Инфантино на чемпионате мира по футболу в Катаре
Когда президент ФИФА Джанни Инфантино выходил на стадион «Лусаил Айконик» в Катаре, болельщики на трибунах освистали его, сообщают информационные агентства.
Инцидент произошел перед церемонией награждения финалистов, передает РИА «Новости».
Накануне Инфантино вместе с судейской бригадой освистали фанаты сборной Марокко, недовольные судейством в матче против команды Хорватии. Во время игры марокканские болельщики скандировали: «FIFA – mafia», – пишет «Спорт-Экспресс».
Напомним, финальный матч ЧМ завершился победой сборной Аргентины над командой Франции. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча». Он сказал, что пока не планирует прекращать выступления за сборную.