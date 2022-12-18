Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ по футболу

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Европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды

Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев Алексей Куденко/РИА Новости
Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника? Подробности...
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Россия нашла ответ на ядерный шантаж Украины

Запорожская АЭС получит новую защиту от ВСУ кадр из видео
На Запорожской атомной электростанции стали возводиться специальные сооружения для защиты ряда ее критических объектов от украинских обстрелов. Какие именно части станции наиболее уязвимы, чем именно они будут прикрыты и почему эти меры в итоге позволят прекратить идущий от Украины ядерный шантаж? Подробности...
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Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Через такие антенны российское телевидение в Латвии уже не посмотреть Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Отцы советского лазера были учеными с юмором

Сергей Лесков
Сергей Лесков, журналист
Сегодня трудно назвать область высоких технологий, которая обходится без лазерной техники. Первые в мире работы по лазерам были сделаны в 1952 году советскими учеными Александром Прохоровым и Николаем Басовым. Подробности...
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Потолок цен на нефть разрушит базовые принципы рынка

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В конечном итоге нефтяной рынок перестанет существовать как единое целое, сегментировавшись по зонам. Скорее всего, именно нефть презентует нам образ нового – разделенного на блоки – мира. Подробности...

Запад пообещал появление новой мировой валюты

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. Он будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть. Подробности...
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США бессильны исключить Россию из СБ ООН

Голос разума во Франции

Китай увеличил ставку на Россию

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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    За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?

    Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ по футболу

    Путин позвонил президенту Аргентины Фернандесу и поздравил его с победой сборной на ЧМ по футболу

    18 декабря 2022, 23:27

    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин «тепло поздравил» Фернандеса, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Аргентину поздравил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Он заявил, что в России «все болели за Аргентину», так как «за друзей надо переживать, радоваться их успехам» и помогать «в трудный час». «Мы вместе справились с коронавирусом, преодолеем и другие вызовы», – заявил он, отметив, что Россия знает, что такое победа – «в спорте, в жизни, в исторической перспективе».

    Напомним, сборная Аргентины победила команду Франции на чемпионате мира. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» и заявил, что не собирается завершать выступления за сборную.

    Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
    Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
    		    17 декабря 2022, 06:59
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.

    На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.

    В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.

    В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».

    В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.

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    Определился победитель Чемпионата мира по футболу 2022 года
    Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финале Чемпионата мира по футболу

    18 декабря 2022, 20:57

    Текст: Ольга Иванова

    Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре, она обошла сборную Франции и в третий раз стала чемпионом мира по футболу.

    Сборная Аргентины обошла сборную Франции в серии пенальти в финальном матче и стала обладателем Кубка мира по футболу, сообщает РИА «Новости».

    Основное время финальной встречи на стадионе «Лусаил Айконик» завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. У сборной Аргентины отличились Лионель Месси (23-я минута – с пенальти, 109-я минута) и Анхель Ди Мария (36). В составе французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе (80 – с пенальти, 81, 118 – с пенальти). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины – 4:2.

    Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси может завершить международную карьеру после финального матча чемпионата мира.

    В проведенном перед финалом опросе почти 70% голосовавших читателей газеты ВЗГЛЯД сообщили, что будут болеть за сборную Аргентины.

    Коментарии (25)
    Путин: Своими делами и решимостью мы сделаем мир более справедливым

    18 декабря 2022, 18:47

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи. Он рассказал, что надеется на перемены к лучшему в мире, и отметил, что они идут не только в России.

    Путин напомнил, что движение возникло по инициативе самих детей. По мнению главы государства, оно должно строиться вокруг того, что нужно и интересно самим участникам. Кроме того, новое объединение должно быть современным пространством, доступным на всей территории страны, слова Путина приводятся на сайте Кремля.

    «Здесь, в Москве, собрались яркие, творческие, активные ребята со всей страны, в том числе – отмечу это особо – из наших новых регионов. И сейчас вы сами все вместе решаете, каким должно быть ваше движение, что нужно сделать для того, чтобы оно стало по-настоящему интересным, притягательным для ваших сверстников, определяете его название, программу», – сказал он.

    Путин пожелал участникам съезда и «дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно – смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы».

    «Вас объединяет стремление уже сейчас, в очень молодом, юном возрасте, внести свой вклад в развитие страны, делать то, что приносит пользу нашему государству и людям. Такой искренний, деятельный патриотизм также отличает и, полагаю, будет отличать всех участников Российского движения детей и молодежи», – сказал президент.

    Путин отметил, что «большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым – таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит».

    Коментарии (13)
    В Кремле рассказали о здоровье Путина после прививки
    Песков: Со здоровьем Путина после прививки от гриппа все в порядке
    		    16 декабря 2022, 13:20
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Глава государства Владимир Путин после недавней прививки от гриппа чувствует себя нормально, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, специалисты-медики делают все, что нужно делать для здоровья главы государства, поэтому принимаются все необходимые меры предосторожности, передает ТАСС.

    В Кремле прокомментировали состояние Путина перед его отправлением на переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, которые пройдут в Минске 19 декабря.  

    Коментарии (9)
    Сборная Хорватии стала бронзовым призером ЧМ по футболу
    Сборная Хорватия выиграла у команды Марокко в матче за третье место на ЧМ по футболу

    17 декабря 2022, 20:02

    Текст: Вера Басилая

    Сборная Хорватии победила команду Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре, став бронзовым призером турнира.

    Голы в составе сборной Хорватии забили Йошко Гвардиол и Мислав Оршич. У марокканцев – Ашраф Дари, передает ТАСС.

    Напомним, в полуфинале сборная Хорватии проиграла аргентинцам со счетом 0:3, а марокканцы – французам (0:2).

    Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные они дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4). Команда Марокко стала первой сборной из Африки, которая смогла занять четвертое место на чемпионате мира.

    Напомним, в финале ЧМ в Катаре сыграют сборные Аргентины и Франции 18 декабря.

    Коментарии (5)
    Анонсировано участие Путина в коллегии Минобороны
    Путин примет участие в коллегии Минобороны на следующей неделе

    18 декабря 2022, 14:03

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин в своем Telegram-канале написал, что Путин приедет на коллегию министерства обороны.

    Помимо этого, в графике главы государства поездка в Минск, вручение госнаград и заседание Госсовета о реализации молодежной политики в современных условиях, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске 19 декабря.

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    Песков раскрыл темы переговоров Путина и Лукашенко в Минске
    Песков: Путин и Лукашенко обсудят в Минске обилие международных проблем

    16 декабря 2022, 13:45

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В частности, будут затронуты вопросы двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество, интеграционная проблематика, а также ситуация в мире и вокруг государств, передает ТАСС.

    Также лидеры планируют обсудить главные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

    Ранее Лукашенко заявил, что на переговорах с Путиным планирует обсудить вопросы экономики, а также в сфере обороны и военпрома.

    Коментарии (0)
    Главный тренер сборной Аргентины не исключил завершение карьеры Месси
    Тренер сборной Аргентины: Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины после финала ЧМ

    17 декабря 2022, 18:19

    Текст: Вера Басилая

    Форвард национальной команды Лионель Месси может завершить международную карьеру после финального матча чемпионата мира, заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

    «Будем надеяться, что, если это будет последняя игра Лео, мы сможем выиграть Кубок. Это было бы великолепно, и главное – получить от этого удовольствие. И что может быть лучше, чем финал мирового чемпионата», – приводит Ole слова Скалони.

    На ваш взгляд

     
    За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?



    Обсуждение:  6 комментариев

    Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях. 

    Коментарии (0)
    Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии
    Песков сообщил о состоявшемся разговоре Путина и премьер-министра Индии Моди

    16 декабря 2022, 13:06

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он также опроверг информацию Bloomberg о том, что Моди якобы отказался от проведения ежегодной встречи с Путиным в этом году. Песков пояснил, что таких переговоров в графике российского президента не было, передает ТАСС.

    Ранее Россия предложила Индии сотрудничать в области строительства крупнотоннажных судов.

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    Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности страны

    16 декабря 2022, 12:18

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого осуждались текущие вопросы обеспечения безопасности страны на различных направлениях.

    Также на заседании обсуждались отношения с соседними государствами по отдельным значимым для России вопросам, передает ТАСС.

    После этого Путин передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.

    Ранее президент обозначил приоритетные задачи, которые стране предстоит решить в 2023 году.

    Коментарии (0)
    Месси признан лучшим игроком ЧМ по футболу в Катаре
    Месси стал лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре

    18 декабря 2022, 22:19

    Текст: Антон Антонов

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в ходе матча против сборной Франции забил два гола и реализовал удар в серии 11-метровых, признан лучшим игроком финала и лучшим игроком всего чемпионата мира в Катаре, сообщает ФИФА. Месси заявил, что не собирается завершать выступления за сборную.

    Месси 35 лет, он впервые выиграл мировое первенство. По количеству голов на чемпионатах мира он превзошел Пеле (12), повторив результат француза Жюста Фонтена, который забил на ЧМ 1958 года 13 мячей. Кроме того, Месси лидирует по числу матчей (26), опередив чемпиона мира 1990 года немца Лотара Маттеуса. Он также первым из игроков забил голы на всех стадиях одного ЧМ, передает РИА «Новости».

    Месси стал обладателем «Золотого мяча» – приза, вручаемого лучшему игроку чемпионата по версии ФИФА. Всего в четвертый раз за 11 турниров лучшим игроком был признан футболист команды-победительницы, пишет «Спорт-Экспресс».

    Кроме того, он получит «Серебряную бутсу», поскольку на ЧМ в Катаре забил семь голов (четыре – с пенальти). По этому показателю Месси уступил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, которому достанется «Золотая бутса» за восемь голов. «Бронзовую бутсу» получит Оливье Жиру – также форвард сборной Франции.

    «Золотую перчатку» как лучший голкипер получит Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре.

    Чемпионат 2022 года стал самым результативным в истории мировых первенств. Было забито 172 мяча, что стало новым рекордом. На турнирах 1998 и 2014 годов было забито по 171 мячу, на чемпионате России 2018 года в России команды поразили ворота 169 раз.

    Сам Месси заявил: «Это безумие, что это произошло таким образом. Мне этого очень хотелось. Я знал, что Бог даст мне это. Я чувствовал, что будет так». По его словам, настало «время для радости». «Мы привыкли к тому, что нас бьют, поэтому знаем, как преодолевать трудности. Быть на вершине – это нечто. Уникальное, невероятное удовольствие», – приводит его слова пресс-служба национальной команды в Twitter.

    Кроме того, Месси заявил, что не собирается «уходить из сборной». «Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sky Sport Italia.

    Напомним, сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира. Матч против команды Франции дошел до серии пенальти: основное время завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время также команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти команда Аргентины победила со счетом 4:2. Главный тренер сборной Лионель Скалони говорил, что Лионель Месси может закончить международную карьеру после финального матча ЧМ.

    Коментарии (5)
    Путин решил поздравить сотрудников органов безопасности 20 декабря

    16 декабря 2022, 13:36

    Текст: Александра Юдина

    Глава государства Владимир Путин традиционно поздравит сотрудников органов безопасности в день их профессионального праздника 20 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    При этом, по словам представителя Кремля, накануне Путин не планирует проводить мероприятия в связи с Днем российской военной контрразведки, который будет 19 декабря, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин поздравил Росатом с 15-летием и отметил уникальный вклад корпорации в обороноспособность России.

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    Кремль анонсировал очное заседание Госсовета
    Песков: Заседание Госсовета по теме молодежной политики состоится 22 декабря

    16 декабря 2022, 13:24

    Текст: Антон Никитин

    Заседание Государственного совета по теме молодежной политики состоится в очном формате 22 декабря, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Слова представителя Кремля передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщал, что президент Владимир Путин намерен в скором времени провести заседание большого Госсовета.

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    Столкновения полиции и футбольных фанатов произошли в Париже
    Футбольные фанаты в Париже стали запускать файеры в полицейских после поражения сборной Франции на ЧМ в Катаре

    18 декабря 2022, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    После того, как сборная Франции по футболу потерпела поражение в финале чемпионата мира в Катаре, на Елисейских полях произошли столкновения между болельщиками и полицией, сообщают информационные агентства.

    Фанаты стали собираться на Елисейских полях в Париже еще до начала игры. Безопасность обеспечивают до 14 тыс. полицейских и жандармов. После финала ЧМ часть болельщиков покинула Елисейские поля, но другие остались и продолжили зажигать файеры, запускать петарды и петь гимн Франции. Некоторые агрессивно настроенные фанаты принялись запускать файеры в правоохранителей. Полиция стала оттеснять болельщиков; ряд фанатов, которые оказывали сопротивление, были задержаны, передает РИА «Новости».

    Напомним, команда Франции потерпела поражение в финальном матче со сборной Аргентины, которая и стала чемпионом мира по футболу. Исход матча определился в серии пенальти, в которой команда Аргентины победила со счетом 4:2.

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    Президента ФИФА освистали на ЧМ в Катаре
    Болельщики освистали президента ФИФА Инфантино на чемпионате мира по футболу в Катаре

    18 декабря 2022, 23:58

    Текст: Антон Антонов

    Когда президент ФИФА Джанни Инфантино выходил на стадион «Лусаил Айконик» в Катаре, болельщики на трибунах освистали его, сообщают информационные агентства.

    Инцидент произошел перед церемонией награждения финалистов, передает РИА «Новости».

    Накануне Инфантино вместе с судейской бригадой освистали фанаты сборной Марокко, недовольные судейством в матче против команды Хорватии. Во время игры марокканские болельщики скандировали: «FIFA – mafia», – пишет «Спорт-Экспресс».

    Напомним, финальный матч ЧМ завершился победой сборной Аргентины над командой Франции. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча». Он сказал, что пока не планирует прекращать выступления за сборную.

    Коментарии (686)
     
     
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