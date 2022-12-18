Месси признан лучшим игроком ЧМ по футболу в Катаре

Месси стал лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в ходе матча против сборной Франции забил два гола и реализовал удар в серии 11-метровых, признан лучшим игроком финала и лучшим игроком всего чемпионата мира в Катаре, сообщает ФИФА. Месси заявил, что не собирается завершать выступления за сборную.

Месси 35 лет, он впервые выиграл мировое первенство. По количеству голов на чемпионатах мира он превзошел Пеле (12), повторив результат француза Жюста Фонтена, который забил на ЧМ 1958 года 13 мячей. Кроме того, Месси лидирует по числу матчей (26), опередив чемпиона мира 1990 года немца Лотара Маттеуса. Он также первым из игроков забил голы на всех стадиях одного ЧМ.

Кроме того, он получит «Серебряную бутсу», поскольку на ЧМ в Катаре забил семь голов (четыре – с пенальти). По этому показателю Месси уступил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, которому достанется «Золотая бутса» за восемь голов. «Бронзовую бутсу» получит Оливье Жиру – также форвард сборной Франции, передает РИА «Новости».

«Золотую перчатку» как лучший голкипер получит Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре.

Чемпионат 2022 года стал самым результативным в истории мировых первенств. Было забито 172 мяча, что стало новым рекордом. На турнирах 1998 и 2014 годов было забито по 171 мячу, на чемпионате России 2018 года в России команды поразили ворота 169 раз.

Сам Месси заявил: «Это безумие, что это произошло таким образом. Мне этого очень хотелось. Я знал, что Бог даст мне это. Я чувствовал, что будет так». По его словам, настало «время для радости». «Мы привыкли к тому, что нас бьют, поэтому знаем, как преодолевать трудности. Быть на вершине – это нечто. Уникальное, невероятное удовольствие», – приводит его слова пресс-служба национальной команды в Twitter.

Кроме того, Месси заявил, что не собирается «уходить из сборной». «Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sky Sport Italia.