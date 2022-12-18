|
|
Месси признан лучшим игроком ЧМ по футболу в Катаре
Месси стал лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в ходе матча против сборной Франции забил два гола и реализовал удар в серии 11-метровых, признан лучшим игроком финала и лучшим игроком всего чемпионата мира в Катаре, сообщает ФИФА. Месси заявил, что не собирается завершать выступления за сборную.
Месси 35 лет, он впервые выиграл мировое первенство. По количеству голов на чемпионатах мира он превзошел Пеле (12), повторив результат француза Жюста Фонтена, который забил на ЧМ 1958 года 13 мячей. Кроме того, Месси лидирует по числу матчей (26), опередив чемпиона мира 1990 года немца Лотара Маттеуса. Он также первым из игроков забил голы на всех стадиях одного ЧМ.
Кроме того, он получит «Серебряную бутсу», поскольку на ЧМ в Катаре забил семь голов (четыре – с пенальти). По этому показателю Месси уступил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, которому достанется «Золотая бутса» за восемь голов. «Бронзовую бутсу» получит Оливье Жиру – также форвард сборной Франции, передает РИА «Новости».
«Золотую перчатку» как лучший голкипер получит Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре.
Чемпионат 2022 года стал самым результативным в истории мировых первенств. Было забито 172 мяча, что стало новым рекордом. На турнирах 1998 и 2014 годов было забито по 171 мячу, на чемпионате России 2018 года в России команды поразили ворота 169 раз.
Сам Месси заявил: «Это безумие, что это произошло таким образом. Мне этого очень хотелось. Я знал, что Бог даст мне это. Я чувствовал, что будет так». По его словам, настало «время для радости». «Мы привыкли к тому, что нас бьют, поэтому знаем, как преодолевать трудности. Быть на вершине – это нечто. Уникальное, невероятное удовольствие», – приводит его слова пресс-служба национальной команды в Twitter.
Кроме того, Месси заявил, что не собирается «уходить из сборной». «Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sky Sport Italia.
Напомним, сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира. Матч против команды Франции дошел до серии пенальти: основное время завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время также команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти команда Аргентины победила со счетом 4:2. Главный тренер сборной Лионель Скалони говорил, что Лионель Месси может закончить международную карьеру после финального матча ЧМ.
Стали известны обстоятельства смерти российского хоккеиста в Канаде
CTV: Хоккеист Казбеков погиб, предположительно, в результате падения из окна многоэтажного дома в канадском Лондоне
Причиной гибели российского хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал за клуб юниорской Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) «Лондон Найтс», предположительно, стало падение из окна многоквартирного дома, сообщил телеканал CTV.
По имеющимся у телеканала данным, тело спортсмена было найдено в субботу утром под окнами одного из многоквартирных домов канадского города Лондон в провинции Онтарио. По факту случившегося проводится расследование, передает ТАСС.
Российское посольство в Оттаве и генеральное консульство РФ в Торонто выразили готовность оказать всю необходимую помощь родным умершего. Как сообщили в российской дипмисси, пока такие просьбы от родственников погибшего спортсмена не поступали.
Накануне российский форвард канадской команды «Лондон Найтс» Абакар Казбеков, который был воспитанником подольского «Витязя», внезапно умер в возрасте 18 лет.
Температура воздуха в Крыму побила рекорд 1937 года
Температура воздуха в Симферополе побила абсолютный рекорд 1937 года для 17 декабря
Воздух в предгорных районах Крыма в субботу прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит документально зафиксированный в 1937 году абсолютный рекорд температуры воздуха для 17 декабря, сообщили в гидрометцентре полуострова.
В гидрометцентре сообщили, что максимальная температура воздуха на метеостанции Симферополя в субботу составила 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был документально зафиксирован в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса, передает РИА «Новости».
При этом на южном берегу Крыма воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов – сказывается влияние остывшего моря. Температура плюс 20 отмечена в субботу в Севастополе, что также является рекордом, в Белогорске, в некоторых местах Симферопольского района. По прогнозу синоптиков, теплая погода в Крыму не задержится – уже в начале недели на полуострове ожидается привычное календарю похолодание.
Напомним, 26 августа температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд.
Стали известны примерные сроки отправки корабля-спасателя к МКС
Источник: На отправку к МКС корабля-спасателя «Союза МС-23» взамен поврежденного «Союза МС-22» потребуется около месяца
|
|
Роскосмосу потребуется около месяца на ускоренную отправку к МКС корабля-спасателя «Союз» взамен поврежденного «Союза МС-22», но решение на этот счет пока не принято, сообщил информированный источник.
По словам источника, решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось. По имеющимся у источника данным, в случае принятия соответствующего решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца. Он уточнил, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24», передает РИА «Новости».
В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что на Байконуре продолжается подготовка к запуску «Союза МС-23», его старт по графику запланирован на 16 марта 2023 года. При этом в госкорпорации уточнили, что в случае необходимости подготовка может быть ускорена для отправки корабля на МКС в более ранние сроки.
Накануне Роскосмос допустил отправку корабля «Союз МС-23» к МКС раньше плана.
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях
Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
|
|
Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
Минобороны сообщило о переходе села Яковлевка в ДНР под контроль российских войск
|
|
Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), завершается его зачистка от украинских войск, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, указали в ведомстве.
Также отмечается, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.
В сообщении Минобороны говорится, что на Краснолиманском направлении нанесено поражение резервам противника. Пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная.
В ведомстве подчеркнули, что на Южно-Донецком направлении уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.
Кроме того, сообщили в Минобороны, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики, указали в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
NYT сообщила об отказе США содействовать попыткам Киева убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
|
|
Украинские власти предприняли попытку убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова во время одной из его поездок в зону боевых действий, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, американская сторона отказывала Киеву в передаче разведанных о поездке Герасимова и призвала не совершать атаку, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.
По сведениям The New York Times, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. При этом газета не называет даты, когда это могло произойти, и не упоминает каких-либо подробностей операции, передает ТАСС.
Однако издание указывает, что США не одобряли этой инициативы Киева, поскольку опасались, что осуществление планов приведет к эскалации конфликта. Отмечается, что когда американские официальные лица узнали, что генерал Герасимов планирует тайно посетить линию фронта, они не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.
Ранее начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин в интервью The Sunday Telegraph заявил, что хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине немецкие танки
Канцлер ФРГ Шольц: Германия не планирует передавать Украине танки во избежание эскалации противостояния с Россией
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.
Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Берлин поддерживает Киев и поэтому поставляет современное оружие, такое как системы ПВО IRIS-T и гаубицы, но в то же время придерживается трех принципов в этом вопросе, передает РИА «Новости».
По словам главы немецкого правительства, первый принцип заключается в поддержке Украины в рамках имеющихся возможностей. Во-вторых, Германия, по словам Шольца, якобы старается предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, подчеркнул канцлер, Германия не будет действовать в одиночку. Такую позицию он назвал решительной, но взвешенной, и предположил, что немцев она устраивает.
В прошлое воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не смог убедить Берлин передать Украине танки, но продолжает «работать над этим».
Немецкие СМИ сообщили о серьезных проблемах с новейшей БМП «Пума» бундесвера
Spiegel: Новейшая БМП бундесвера «Пума» провалила учебные стрельбы
|
|
Германский бундесвер столкнулся с серьезными техническими проблемами в эксплуатации новейшей модели боевой машины пехоты Puma, пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на электронное письмо командующего 10-й бронетанковой дивизией генерал-майора Рупрехта фон Бутлера, адресованное командованию сухопутных войск и министерству обороны ФРГ.
По данным журналистов, после проведения учебных стрельб все 18 участвовавших в них БМП были полностью выведены из строя, при этом они «не подвергались чрезмерным нагрузкам», передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Военные знали о возникновении подобных неполадок, но они «никогда не возникали с такой частотой». В одной из БМП произошел пожар из-за возгорания кабеля в кабине, а две последние машины, остававшиеся в рабочем состоянии, сломались после полутора часов стрельб с повреждениями башни.
По словам фон Бутлера, эксплуатационная готовность БМП Puma «превращается в лотерею», при этом предполагалось, что в начале 2023 года эти машины должны были войти в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности, входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО.
Однако на то, чтобы вернуть их в боевую готовность, потребуется не менее четырех месяцев. Вероятно, ненадежную технику придется заменить моделью БМП Marder, находящейся в эксплуатации более 40 лет.
Минобороны ФРГ заказало 405 бронемашин Puma еще в июле 2009 года, предполагая потратить на это около 3,1 млрд евро. Впоследствии количество заказанных БМП сократилось до 350, при том что цена за одну машину, составлявшая изначально порядка 7,6 млн евро, выросла до примерно 17 млн.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что из имеющихся у Бундесвера 350 БМП Puma, задействовать можно лишь 150.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР назвали потери ВСУ за сутки
НМ ЛНР: ВСУ потеряли за сутки до 50 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.
По сообщению НМ ЛНР, за прошедшие сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике, уничтожены до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два танка, БПЛА, 14 единиц специальной автомобильной техники, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 90 человек, пять бронетранспортеров, три танка и две артиллерийские установки.
В Китае назвали три цели США на Украине
В украинском кризисе США преследуют три цели, поэтому они способствуют его эскалации, заявил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо порталу Global Times.
По его словам, сообщает Global Times, США преследуют три цели: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.
Кроме того, издание опросило специалистов, которые заявили, что кризисная ситуация еще далека от разрешения, сообщает РИА «Новости».
«США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС», – заявил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.
Ранее в Белом доме заявили, что время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву.
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Кадыров написал пост на китайском языке с призывом объединиться против НАТО
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился на китайском языке к исламскому миру с призывом противостоять Североатлантическому альянсу.
«Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться, совместно противостоять нашему общему врагу!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале, подчеркнув, что «НАТО угрожает существованию всего мира».
По словам чеченского руководителя, за последние 100 лет США и Европа «организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру, жертвами которых стали миллионы мирных жителей». Сегодня, пишет Кадыров, эти страны «хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать». Россия, по его словам, «бросила вызов этому злу» и «уверенно идет к победе», передает РИА «Новости».
«Не позволяйте НАТО приказывать вам, иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину!» – добавил глава Чечни.
10 декабря генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе выразили обеспокоенность возрастанием конфликта с Россией, однако рассчитывают его избежать.
Тем не менее в МИД России ранее указали, что страны – участницы НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, а США осознанно ведут курс на эскалацию.
Роскосмос сообщил о снижении температуры корабля «Союз МС-22»
Роскосмос: Температура корабля «Союз МС-22» после разгерметизации радиатора снижается
|
|
Температурный режим в пилотируемом корабле «Союз МС-22», в котором произошла разгерметизация радиатора внешней системы терморегулирования, снижается, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
По сообщению пресс-службы, температура в корабле «Союз МС-22» снижается благодаря вмешательству специалистов ЦУП, оставаясь в заданных пределах, корабль планируют осмотреть с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS, результаты передадут на Землю в понедельник утром, передает ТАСС.
Ранее в Роскосмосе допустили, что в связи с неисправностью системы охлаждения «Союза МС-22» отправка российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции может состояться раньше плана.
Напомним, российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем самое серьезное и редкое за долгие годы ЧП на Международной космической станции опасно для космонавтов.
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой
|
|
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции.
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб человек
Губернатор Гладков: Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Белгородского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По сообщению Гладкова, в Белгородском районе есть один погибший и один пострадавший, зафиксированы повреждения на птицефабрике. Он добавил, что уже выехал на место, передает ТАСС.
Также он сообщил, что из-за этого обстрела в Белгороде пострадали четыре человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Гладков уточнил, что Белгороде снаряд попал в дом, где в эпицентре находились двое детей, которые чудом не пострадали.
Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона.
Самолет с россиянами застрял в аэропорту Хельсинки
Посольство России в Финляндии в курсе ситуации с россиянами, застрявшими на борту самолета в Хельсинки, несколько туристов уже обращались в диппредставительство, заявил сотрудник посольства. Ранее сообщалось, что пассажиры находятся в самолете уже более 10 часов и их не выпускают.
Как сообщил источник РИА «Новости», посольство России в курсе ситуации, поступили звонки от российских туристов.
Ранее REN-TV со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщало, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который совершил посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. Пассажиры жалуются, что их держат в самолете уже 10 часов, не выпуская. Им не предоставляют еду. Некоторые из них жалуются на плохое самочувствие из-за того, что нечем дышать.
Ранее власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны.