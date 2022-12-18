Определился победитель Чемпионата мира по футболу 2022 года

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финале Чемпионата мира по футболу

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре, она обошла сборную Франции и в третий раз стала чемпионом мира по футболу.

Сборная Аргентины обошла сборную Франции в серии пенальти в финальном матче и стала обладателем Кубка мира по футболу, сообщает РИА «Новости».

Основное время финальной встречи на стадионе «Лусаил Айконик» завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. У сборной Аргентины отличились Лионель Месси (23-я минута – с пенальти, 109-я минута) и Анхель Ди Мария (36). В составе французов хет-триком отметился Килиан Мбаппе (80 – с пенальти, 81, 118 – с пенальти). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины – 4:2.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси может завершить международную карьеру после финального матча чемпионата мира.

В проведенном перед финалом опросе почти 70% голосовавших читателей газеты ВЗГЛЯД сообщили, что будут болеть за сборную Аргентины.