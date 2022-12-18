Застрявшие в Хельсинки российские туристы вернулись в Турцию

Посольство: Оба самолета с пассажирами из России, застрявшие в Хельсинки, прилетели в Турцию

Оба самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, застрявшие в аэропорту столицы Финляндии, в воскресенье утром прилетели обратно в Турцию, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Хельсинки Алексей Шихов.

По его словам, посольство получило информацию о самолетах с российскими пассажирами из Антальи и Измира, которые оказались в аэропорту Хельсинки в три часа минувшей ночи (04.00 мск), передает ТАСС. По словам Шихова, со стороны посольства были задействованы два консульских сотрудника, один вышел на связь с финской стороной для прояснения ситуации с авиационными властями, другой выехал в аэропорт для оказания помощи на месте, в семь часов по местному времени было принято решение о том, что самолеты возвращаются в Турцию. Он добавил, что самолеты уже приземлились там.

«Будет новый рейс в Москву, из аэропорта Сабиха Гечкен в Стамбуле», – сказали в авиакомпании Pegasus Airline.

Ранее REN-TV со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщало, что российские туристы застряли на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus, который совершил посадку в Хельсинки из-за сильного снегопада в Москве. Пассажиры жаловались, что их держат в самолете уже 10 часов, не выпуская.

Напомним, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines подтвердила посадку в Финляндии своего самолета, летевшего из Измира в Москву, из-за погодных условий в аэропорту назначения.