Путин утвердил новый порядок назначения главы Счетной палаты

Путин подписал закон о праве Совфеда назначать главу Счетной палаты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок утверждения и освобождения от должности председателя Счетной палаты и его заместителя, а также уточняет полномочия ведомства.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя – от Совфеда к Госдуме, однако законодательно это пока не урегулировано, передает РИА «Новости».

Согласно принятому закону, кандидатуры на должность главы Счетной палаты в количестве не менее трех президенту РФ должен вносить совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в Совет Федерации. Если ни одна его не устраивает, он вправе внести иную кандидатуру.

Аналогичный порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы Счетной палаты, но трех кандидатов должен предлагать президенту совет нижней палаты парламента по предложению фракций.

Помимо этого, закон предусматривает, что в случае одновременного отсутствия председателя Счетной палаты и его заместителя полномочия главы ведомства по его решению временно сможет исполнять один из аудиторов контрольного ведомства. Председатель, его заместитель и аудиторы Счетной палаты будут обязаны соблюдать кодекс этики, утверждаемый ее коллегией.

Документ также вводит новый вид проводимого Счетной палатой аудита – аудит соответствия. В его рамках ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам РФ и иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).

Счетная палата также будет осуществлять внешний государственный аудит (контроль) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих РФ.

Кроме того, закрепляется право Счетной палаты РФ участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что после 25 лет работы в госсекторе подал в отставку. В среду Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты.