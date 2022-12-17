Стало известно о состоянии главы Русского дома в ЦАР после покушения

Посольство: Состояние главы Русского дома в ЦАР после покушения стабильно тяжелое

Состояние главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого после покушения остается стабильно тяжелым, врачи борются за его жизнь, сообщило посольство России в ЦАР.

По оценке врачей ЦАР, состояние гендиректора «Русского дома» Дмитрия Сытого, который пострадал после теракта, стабильно тяжелое, врачи делают все возможное, задача тяжелая, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.

Ранее сообщалось, что посылку Сытому отправили из столицы западноафриканского государства Того, отправителем значился некий Алекс Севильяно Мингуэса. Позже стало известно, что в ней с места взрыва в кабинете Дмитрия Сытого нашли записку «от всех французов».

В пятницу главу «Русского дома» госпитализировали в больницу после покушения. Власти ЦАР сочли атаку терактом.

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