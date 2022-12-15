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Бастрыкину доложили о ходе рассмотрения дел по военным преступлениям на Украине
Бастрыкину доложили о ходе рассмотрения дел по военным преступлениям националистов на Украине
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С 2014 года СК России возбудил 2287 уголовных дел по совершенным украинскими формированиями преступлений против мирного населения, фигурантами являются 655 лиц, включая представителей военного и политического руководства киевского режима, сообщили в пресс-службе ведомства по итогу совещания главы СК Александра Бастрыкина в Луганске.
В результате вооруженного конфликта погибли свыше 4,8 тыс. гражданских, включая 130 несовершеннолетних, ранения получили не менее 8,5 тыс. мирных жителей, более 400 из них – дети и подростки, говорится в сообщении на сайте СК.
Главной причиной смерти среди мирного населения стали обстрелы, за весь период следствия потерпевшими признаны 118 тыс. человек, включая более 23 тыс. несовершеннолетних.
Сейчас завершено расследование 134 уголовных дел, на завершающей стадии находятся еще несколько дел в отношении украинских националистов.
Также СК нашел множество подтверждений того, что жители Донбасса долгие годы были лишены возможности чтить память предков и продолжать традиции советского народа.
После начала СВО и поступления сдавшихся военнослужащих ВСУ следователи особое внимание уделяли их проверкам и причастность к ранее выявленным преступлениям.
В ходе анализа показаний удалось установить националистов полка «Азов» (запрещен в России), которые дали показания в отношении себя и других лиц, по делу 2017 года. В их числе Иванцов, Гочалиев и Кукурика.
По данным дела, 9 мая в поселке Безымянное Новоазовского района ДНР администрация запланировала празднование Дня Победы. Националисты «Азова» обстреляли из артиллерии поселок Новоазовский точно в момент проведения торжественных мероприятий.
Подозреваемыми по делу стали военнослужащие полка Иванцов, Шевчук, Кукуруза, Кунич, Гочалиев, Кукурика и Бензерук. Они по приказу командира полка Жорина обстреляли поселок орудием калибра 100 мм образца 1944 года.
Жертв удалось избежать, школьников и учителей эвакуировали в подвал.
В ходе совещания Бастрыкину доложили о расследовании другого дела: в топливном хранилище на АЗС в Северодонецке нашли двух человек с признаками насильственной смерти.
С глубины более четырех метров сотрудники МЧС извлекли тела мужчины и женщины, мирных граждан. По предварительной оценке судмедэксперта, у пострадавшей есть огнестрельное ранение головы, у мужчины руки завязали веревкой за спиной. При них найдены документы, удостоверяющие личности.
Запад захотел дать Украине «решающее преимущество» на поле боя
Evening Standard сообщила о желании стран Запада дать Украине «решающее преимущество» в конфликте с Россией
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Страны Запада рассматривают возможность усиления военной помощи Украине, чтобы Киев получил «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией, сообщают чиновники.
При этом Запад хочет дать Киеву «решающее преимущество без перехода в наступление против России». В частности, обсуждается передача Украине техники для «упреждения» российских действий. Один из чиновников не исключил, что Украина может позднее получить современные истребители, передает РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard.
«Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор», – приводит его слова ТАСС.
Также Запад на фоне пробуксовки украинского контрнаступления обсуждает возможность реагирования на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры. При этом подчеркивается, что помощь останется ограниченной – на Западе не хотят эскалации конфликта. По словам одного из чиновников, страны Запада не поддержат удары по территории России, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.
Напомним, сообщалось, что США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Белый дом пока не подтвердил планы передачи Украине этих ЗРК. По данным СМИ, президент США Джо Байден может согласиться на такой шаг, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке.
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В украинском Минобороны заговорили о новой волне мобилизации из-за больших потерь
Новая волна мобилизации на Украине не исключена, поскольку ВСУ несут большие потери, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить, заявила замглавы Минобороны страны Анна Маляр.
Прогнозировать необходимость в новой мобилизации сложно, это зависит от потребности, ВСУ несут большие потери, нужно восстановление, и даже те, кто сейчас жив и не ранен, нуждаются в замене, заявила Маляр, передает ТАСС.
Также внимание замминистра обратили на то, что с работников многих предприятий и компаний снимают бронь.
Маляр призвала не паниковать и указала, что это «нормальный процесс мобилизации».
Согласно текущему указу, мобилизация должна завершиться 19 февраля. Ее объявили 25 февраля, она велась в Киеве и всех областях, ее действие продляли несколько раз, как и военное положение.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области
ВСУ обстреляли вновь город Клинцы в Брянской области
Город Клинцы обстрелян войсками Украины, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, сбиты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он сообщил, что по информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы.
Напомним, в результате украинского обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.
Ранее при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ в Белгородской области погибли два человека, трое пострадали.
В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН
Коэн и Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН
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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, которая содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН, сообщают СМИ.
Коэн и Уилсон, которые входят в комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявили, что российская спецоперация на Украине якобы противоречит «целям и принципам ООН» и нарушает Устав ООН. В связи с этим Белый дом, по их мнению, должен добиваться «ограничения привилегий» России в ООН. Конгрессмены «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание указывает, что проект резолюции носит, скорее, символический характер. Как пишет Foreign Policy, такие документы демонстрируют настроения, которые царят в Конгрессе США. Подчеркивается, что даже в случае принятия резолюции Конгрессом Белому дому не обязательно ее исполнять.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Взрывы прогремели в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и отключении света в Харьковской области
После взрывов, которые прогремели в Харькове, в Харьковской области Украины прекращена подача электричества, сообщают украинские СМИ.
В регионе была объявлена воздушная тревога. В городе прозвучало несколько взрывов, передает ТАСС.
Накануне сообщалось о серии взрывов в Шевченковском районе Киева.
В Краматорске уничтожен склад ВСУ с тысячами снарядов системы «Град»
В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до двух тысяч реактивных снарядов РСЗО «Град» и более трех тысяч снарядов различного калибра, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Возле населенного пункта Каменское Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с населенными пунктами Калинина и Ямполовка ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены три беспилотника у населенных пунктов Токмак, Переможное Запорожской области и Рачевка Херсонской области, перечислили в Минобороны.
Недалеко от Кременной Луганской народной республики перехвачен реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков.
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах, следует из данных официального ресурса для оповещения.
Согласно данным сервиса, тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили примерно одновременно – в 7.09 (8.09 по Москве), в Кировоградской – в 7.10 (8.10), в Харьковской – в 7.11 (8.11) и в Сумской – в 7.11 (8.11), передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
В Совфеде оценили отсутствие единства в ЕС по вопросу трибунала по Украине
Сенатор Долгов: Попытки создания антироссийского трибунала по Украине – это очередной блеф
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Власти отдельных стран ЕС начинают осознавать, что слепое следование диктату Вашингтона вредит европейцам и их бизнесу. Именно поэтому они все чаще вспоминают о национальных интересах своих государств. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее Жозеп Боррель заявил об отсутствии среди глав МИД ЕС поддержки антироссийского трибунала.
«Отсутствие среди глав МИД ЕС поддержки инициативы об антироссийском трибунале говорит о том, что не все страны Евросоюза готовы полностью разделить и подписаться под антироссийской линией, которую Вашингтон навязывает Евросоюзу», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«За последний год США очень серьезно продвинулись в деле разрушения самостоятельности ЕС в международных делах. Боррель им активно в этом помогал. По моему личному убеждению, он давно утратил всякую связь как с дипломатией, так и с Европой, и не способен отстаивать интересы ЕС. Чем больше он погружает европейскую политику в американский фарватер, тем меньше исторических перспектив становится у Европы, она лишается субъектности», – отметил он.
«Но среди стран ЕС есть те, кто пытается обеспечить свои национальные интересы, например, Венгрия. Вместе с тем я считаю, что долгосрочные интересы ни одной страны ЕС не связаны с продолжением антироссийской риторики и политики», – убежден парламентарий.
«Прямое следование диктату Вашингтона, очевидно, вредит интересам населения и бизнеса европейских стран. Отдельные правительства начинают это понимать. Мы уже видели подобное в ходе обсуждения бесконечных пакетов антироссийских санкций, теперь получили новое подтверждение», – рассуждает собеседник.
«Внутри Европы есть определенное сопротивление, оно нарастает и будет продолжать это делать. Там есть общественные и политические силы, которые не заинтересованы в долгосрочном противостоянии с Россией, а наоборот, приветствовали бы взаимодействие. Кроме того, очень многие бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, но пока не могут продавить запреты властей ЕС», – добавил он.
«Вместе с тем попытки создания антироссийского трибунала – это очередной блеф. Адекватные люди понимают, кто на самом деле совершает преступления на Украине. Это военнослужащие ВСУ, нацбаты и западные наемники. Доказательств тому очень много», – акцентировал сенатор.
«Трибунал обязательно произойдет, только не над Россией, а над реальными преступниками, и они понесут заслуженное наказание, я в этом не сомневаюсь. Кто-то будет уничтожен еще на поле боя, остальных догоним, поймаем и отправим под суд. Их точно не спасут ни американские, ни канадские паспорта, в этом не должно быть никаких сомнений», – полагает Долгов.
«Именно в этих целях мы работаем. Доносим нашу информацию, доказательства преступлений и бесчинств до международного сообщества настолько, насколько это возможно. И мы продолжим делать все от нас зависящее, даже несмотря на полную деградацию международных организаций, в том числе правозащитных», – заключил парламентарий.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не получило единой поддержки министров иностранных стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. Дипломат не исключил возможности создать еще некий инструмент для борьбы с безнаказанностью, однако не конкретизировал планы.
Напомним, в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Также сообщалось, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
В российском МИД заявили, что возмущены решением Франции.
Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Европа, создавая трибунал по Украине, пытается скрыть свои собственные преступления.
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Посольство России в США объяснило влияние поставки ЗРК Patriot на Зеленского
Посольство России предсказало укрепление «чувства безнаказанности» у Зеленского в случае получения Киевом ЗРК Patriot
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Если США передадут Украине ЗРК Patriot, это укрепит «чувство безнаказанности режима Зеленского», заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя информационную кампанию вокруг возможной поставки ЗРК Patriot, посольство заявило в Telegram, что такой шаг станет очередной провокацией, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Поставка, по мнению российской стороны, лишь побудит «режим Зеленского» продолжать преступления против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Посольство отметило, что США уже втянуты в «конфликт в постсоветской республике»: передают Украине все больше вооружений, разведданные, готовят украинских военных, американские наемники воюют на Украине, обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Все это не только вредит отношениям России и США, но и и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. «Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», – заявило посольство.
Напомним, СМИ не исключали, что США могут сделать объявление о поставке Киеву ЗРК Patriot. Белый дом не подтвердил эту информацию. По данным СМИ, глава американского государства Джо Байден может одобрить передачу ЗРК, если Пентагон даст исчерпывающую информацию о поставке.
Лукьянов: Гарантии безопасности были последним шансом для Запада предотвратить СВО
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Москва пыталась избежать необходимости проводить СВО на Украине. Но гарантии безопасности, которые США и НАТО отвергли, показали, что многое уже предрешено. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов, комментируя годовщину начала переговорного процесса между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном по гарантиям безопасности, который провалился из-за позиции США и НАТО.
«Россия до последнего пыталась избежать военного развития событий. Вероятно, президент Путин рассуждал примерно так: после стольких лет игнорирования наших пожеланий и убеждений дадим им последний шанс. Выдвинем максимальный набор ранее озвученных требований, но в комплексе, и посмотрим. И если Запад осознает серьезность нашей позиции, то мы будем открыты к переговорам», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай».
«Реакция Запада Москву не удовлетворила, поэтому и началась спецоперация на Украине. Теоретически ее можно было избежать, однако на практике все было почти что предрешено. Более того, логика необходимости операции была изложена летом 2021 года в большой статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», – считает эксперт.
«Была ли острая необходимость выдвигать требования и начинать СВО именно в тот момент? Исходя из того, что мы знаем сейчас, пространство для маневра оставалось. Была возможность лучше подготовиться. Но стратегически избежать столкновения из-за Украины, вероятно, было невозможно. Лишь конкретные обстоятельства и график могли быть иными», – допускает собеседник.
Практически сразу стало понятно, что Запад не пойдет на подписание гарантий безопасности, добавляет Лукьянов. «Вместе с тем консультации, которые проводились в январе 2022 года, показали, что Вашингтон готов на небольшие уступки в сфере военной безопасности. Причем более серьезные, нежели до выдвижения требований Москвы. Однако на фоне общего массива предложений они были недостаточными», – обратил внимание эксперт.
«Основная проблема в том, что НАТО и США тогда не стали обсуждать отказ от расширения альянса. Для них это неприемлемо, поскольку расширение НАТО – основа всей философии международной безопасности, как ее понимают на Западе после конца холодной войны», – сказал политолог.
«Но вопрос о новой системе безопасности рано или поздно вновь будет поднят. Кроме того, «реалии на земле» изменились не только в вопросе границ Украины. Позиционирование США и НАТО в Европе сегодня и год назад сложно сравнивать. Поэтому не исключаю, что из-за этого исходные предложения Москвы остались в прошлом», – заключил Лукьянов.
Напомним, ровно год назад Москва направила проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности в Вашингтон и Брюссель. В документах, которые спустя два дня были официально опубликованы, содержались следующие предложения: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
В ответ на это в НАТО заявили, что решение Украины о присоединении к альянсу не является предметом для компромисса или обсуждения. США в свою очередь решили представить свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, однако Вашингтон отказывался «просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности.
По итогам серии переговоров в январе 2022 года стало понятно, что Запад не намерен всерьез договариваться с Россией. Также не было продвижений в вопросе реализации Минских соглашений, что осложняло положение жителей Донбасса.
В результате 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Как заявил глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Позже экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения использовались странами НАТО для подготовки Украины к вооруженному конфликту с Россией. В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что заявление Меркель разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Захарова: США не уйдут от ответственности за причастность к террору против России
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Вашингтон не сможет избежать от ответственности за их причастность к террористическим действиям против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, «окрыленное поддержкой США» украинское командование чуть ли не планирует ударить по критической инфраструктуре Подмосковья. Однако Вашингтону, который фактически стал стороной конфликта, не удастся уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России, передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что череда атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, включая ракетный обстрел 13 декабря города Клинцы Брянской области, производятся киевским режимом с одобрения США, которые предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу, однако на этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду.
Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ расценивают мирное население Донбасса как военную цель
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Украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу. На этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения о самом мощном с 2014 года ударе по городу.
«Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.
«Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает депутат.
«В целом на Донецком направлении складывается довольно сложная обстановка. На сегодняшнее утро известно, что наша группировка зашла в Артемовск, четыре квартала уже наши», – рассказывает собеседник.
«Есть данные, что сейчас на Угледарском участке фронта мы медленно продвигаемся вперед. Также все непросто в Авдеевке и Марьинке, где ВСУ настроили серьезные укрепрайоны. Мы бережем живую силу, поэтому если и идем на штурм, то небольшими диверсионно-разведывательными группами, которые проводят зачистку после артиллеристских ударов», – подчеркнул Бердичевский.
«В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года погибли пять горожан, в том числе один ребенок. Один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
«По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.
Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.
«То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – заключил Стешин.
Ранее Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила Наталья Щуткина, замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК). В Telegram-канале СЦЦК также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.
В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.
В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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В ДНР назвали причину сокращения числа обстрелов Донецка ВСУ
В ДНР рассказали, что помогло снизить число обстрелов Донецка
Российские силы смогли добиться успехов в ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении, число обстрелов Донбасса стало в разы меньше, рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«Нам удалось поразить ряд важных огневых точек противника и мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Обстрелы последних дней «позволили вычислить и уничтожить несколько РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами».
Ранее в Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до 2 тыс. реактивных снарядов РСЗО «Град» и более 3 тыс. снарядов различного калибра.