ВШЭ подвела итоги проекта «Открываем Россию заново»

В Высшей школе экономики прошел финал проекта студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» сезона 2022 года, в рамках него прошло более 100 экспедиций при участии 35 университетов и партнеров.

Всего в проектах участвовали порядка 1,5 тыс. студентов из 58 вузов и наставников, для конкурса на участие в экспедициях было подано 10 тыс. 680 заявок, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом сезоне проект поддержали президентская платформа «Россия – страна возможностей», программа «Больше, чем путешествие», сеть «Точек кипения», «Кавказ.РФ», Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Росмолодежь, Ростуризм, Общественная палата Российской Федерации.

«Проекты, которые мы создаем, – это наши дети, и всегда одновременно радостно и грустно смотреть, как они вырастают и выходят за пределы дома. Проект «Открываем Россию заново» запускала команда Высшей школы экономики шесть лет назад, я рад видеть, что он стал всероссийским. Сердце такого проекта – это те люди, которые причастны к нему. Я очень благодарен каждому наставнику – вы воплощаете проект в жизнь, спасибо участникам – вам жить в этой стране, развивать ее и создавать будущее. Спасибо партнерам – без вас мы бы остановились на прошлых стадиях, не смогли бы развивать проект так, как делаем это сейчас. Мы видим, как растет этот «ребенок»: цифры говорят, что мы становимся российским движением, создаем контакты и взаимодействие по всей стране – мы создаем будущее вместе. Это безусловно сложный процесс, но мы видим образ результата, видим стремления друг друга и ощущения плеча наставника – это заставляет нас двигаться вперед», – отметил ректор ВШЭ Никита Анисимов.

«Будучи студентом, я был бы рад отправиться в такую экспедицию, или чтобы ко мне в регион приехали такие амбициозные и активные ребята и дали энергию творить и созидать. Я очень рад, что в этом сезоне ребята почувствовали свою Россию, в экспедициях понимали, что их ждут и что они – будущие специалисты важны, а также что оставленный след – важный вклад в региональное будущее», – поприветствовал участников руководитель направления развития АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин.

В рамках торжественной церемонии награждения лучших экспедиций сезона были выделены более 10 экспедиций-победителей, а также несколько специальных номинаций от партнеров проекта: президентской платформы «Россия – страна возможностей», АО «Кавказ.рф» и Общественной палаты в рамках проекта «Школа мечты».

Результаты экспедиционного сезона 2022, а также планы на будущее и перспективы развития проекта обсудили в рамках пленарной дискуссии проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов, министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов, ректор Северо-Осетинского государственного университета имени Хетагурова Алан Огоев, руководитель отдела реализации творческих и социальных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Анастасия Тюрина, первый заместитель генерального директора АО «Кавказ.рф» Андрей Цемахович и директор по развитию сети «Точек кипения» АНО «Платформа НТИ» Алина Яшина.