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Российский военный рассказал, как спасают сбитых летчиков в зоне СВО
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Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС рассказал о работе экипажей ПСС в зоне проведения специальной военной операции.
Основная задача – спасение сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами, рассказал он РИА «Новости».
Вертолет ПСС сопровождает самолеты на боевых вылетах. «Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков – и на базу», – рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС.
Он рассказал, что спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой.
ПСС работает в максимально опасных условиях, поскольку нередко приходится забирать летчиков непосредственно с поля боя.
«Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается», – сказал военнослужащий. По его словам, в день осуществляется около пяти вылетов – туда, где «жарко» и где каждый день могут сбить.
Французский генерал призвал Киев бомбить парад 9 мая в Москве
Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф считает, что Киев может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
Яковлефф заявил, что Украина может наносить гораздо более символические атаки, например, на «большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
Украинские власти объявили «добровольную эвакуацию» населения из Купянска
Россия нарастила группировку войск возле Купянска, в связи с этим из города объявлена «добровольная эвакуация», заявил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.
По его словам, российская группировка войск возле Купянска увеличивается на протяжении последних недель, но особой угрозы пока не представляет, сообщает «Страна.ua».
«Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация», – заявил Семенуха в эфире телемарафона на местном ТВ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
В ЛНР за сутки уничтожено три диверсионно-разведывательные группы ВСУ
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В районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.
На Краснолиманском направлении, по данным МО РФ, российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. «Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа», – говорится в сообщении.
На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, отметили в Минобороны.
«На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа», – сообщает военное ведомство.
По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град».
В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой народной республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области, сообщили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Ранее в воскресенье сообщалось, что подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков.
Песков: Невыполнение «Минска-2» стало предтечей СВО
Песков: Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей СВО
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Невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент [России Владимир] Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Вот это все как раз является предтечей специальной военной операции», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос журналиста Павла Зарубина, понимала ли Россия, что ее обманывают насчет «Минска-2».
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко летом также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Минобороны показало боевую работу «Искандеров» по объектам ВСУ
Опубликована видеозапись боевой работы ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины
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Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.
На видео расчет убирает с комплекса маскировочную сеть. Пневмодомкратами комплекс выравнивается строго в горизонтальной плоскости, ракету приводят в стартовое положение, после чего по приказу с командного пункта осуществляют пуск, передает РИА «Новости».
«Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника», – сообщило Минобороны в Telegram. Отмечается, что «от получения задачи до пуска – несколько минут», а крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.
В Министерстве указали, что есть и баллистические ракеты, которые используют для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники. Командир расчета пусковой установки пояснил, что «на каждой машине загружены разные изделия». «В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», – сказал он.
Напомним, российское военное ведомство уже публиковало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ. В августе сообщалось, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе.
Киеву пришлось перебросить под Артемовск врачей с Западной Украины
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о прибытии под Артемовск врачей с Западной Украины
Из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Врачи прибыли также в районы населенных пунктов Константиновка и Часов Яр. Марочко пояснил, что их переброска стала для Украины вынужденной мерой, которая вызвана огромными потерями среди украинских военных в Донбассе, передает ТАСС.
Накануне полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
На Западе заявили об усталости от украинских беженцев
Financial Times: Европа устала от беженцев с Украины
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Устав от беженцев с Украины, Европа начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне, пишет британская газета The Financial Times.
Обозреватели The Financial Times Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер отметили, что число украинских беженцев и других стран континента поражает. По их данным, в период с января по сентябрь украинцы подали 4,4 млн заявлений на предоставление временного убежища в Евросоюзе, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой.
Такие страны, как Италия под руководством нового правительства Джорджи Мелони, возглавляют призывы к ужесточению мер по борьбе с нелегальной миграцией, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Авторы статьи признают, что, в отличие от ситуации в первые месяцы после начала спецоперации, сейчас европейцы более прохладно относятся к украинским беженцам. Они объясняют эту перемену экономическими причинами: ростом инфляции и сокращениями бюджетов европейских государств.
Многие правительственные программы различных стран континента по поддержке мигрантов уже не справляются с их большим количеством, которое продолжает увеличиваются, особенно в крупных городах. Авторы отметили, что в Германии предлагают вариант распределения беженцев по всей Европе для решения этой проблемы.
Ранее британская журналистка заявила, что ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни.
Белый дом дистанцировался от операций Украины внутри России
Вашингтон не подталкивает Украину к проведению операций внутри России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что США не способствуют украинским операциям внутри России, передает РИА «Новости».
Кирби добавил, что США помогают Киеву защищать «свою территорию», в том числе потерянную за время вооруженного конфликта.
Кроме того, он заявил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает ни интересам США, ни интересам российского населения.
Ранее Минобороны России подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по всей линии боев в ДНР
Пушилин заявил о продвижении войск России вдоль всей линии соприкосновения в ДНР
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Вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram, отметил, что на некоторых участках наблюдается продвижение на 100–200 метров в день, на других «важны и 10–20 метров, если это улучшает позиции». Как ранее сообщал Пушилин, освобождено более 300 населенных пунктов ДНР, передает ТАСС.
Также Пушилин сообщил, что вооруженные силы Украины ведут «веерные обстрелы» центра Донецка. Обстрелы осуществляются со стороны Нетайлово и Тоненького. По его словам, «контрбатарейная работа продолжает усиливаться, насколько это возможно».
Он рассказал, что украинские войска ведут огонь из карьеров, пытаясь таким образом защитить огневые точки от контрбатарейной работы российских сил. Однако, как сообщил врио главы ДНР, «есть поражения огневых точек противника, есть уничтожения установок «Град».
Напомним, сообщалось, что подразделения ДНР уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков. Кроме того, были сорваны украинские атаки на южнодонецком направлениях. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.
В США назвали слишком высокой цену поддержки Украины
Дальнейшая поддержка Украины будет иметь высокую цену для США, пишет обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс.
Автор The Wall Street Journal пишет, что стремительно увеличивающиеся расходы на поставки амуниции для ВСУ все чаще привлекают внимание западной общественности к вопросу, передает РИА «Новости».
«США уже предоставили Украине почти 32 млрд долларов, включая около 20 млрд в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки еще большего количества военной техники... обошлись бы гораздо дороже», – отметил эксперт.
Напомним, Соединенным Штатам необходимо трезво и реалистично оценивать цели своей политики на украинском направлении, ведь даже полностью восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны, пишут американские СМИ.
Россия указала Британии на «постыдные» сделки Лондона с Киевом
Посольство России ответило на заявление главы МИД Британии Клеверли о «постыдных» сделках Москвы с Тегераном
Глава британского МИДа Джеймс Клеверли, заявляющий о «постыдных» военных сделках Москвы с Тегераном, стыдливо умалчивает о сделках Лондона с Киевом, указало российское посольство в Великобритании.
Российская сторона отвергает обвинения в неких «постыдных» сделках с Ираном в контексте украинского кризиса. Посольство назвало полностью надуманными утверждения о военных поставках Ирана в Россию в обмен на военно-техническую поддержку. Подчеркивается, что Россия соблюдает международное право в своем сотрудничестве с третьими странами, чего нельзя сказать о государствах Запада, передает ТАСС.
Дипломаты посоветовали Клеверли, раз уж разговор зашел о «постыдных» сделках, помнить о западной помощи киевскому режиму, которая нарушает «нормы экспортного контроля», затягивает боевые действия и увеличивает число жертв среди мирного населения. Подчеркивается, что западные вооружения Украина использует для «террористических, по сути, ударов по гражданским объектам» в России.
Британский медийный мейнстрим об этом не говорит, британские официальные лица тоже «стыдливо умалчивают», отметили в посольстве. «Возникает закономерный вопрос: не является ли подобная двуличная политика на украинском треке как раз примером именно такой «постыдной» сделки, о которой с тревогой рассуждает Джеймс Клеверли?» – говорится в заявлении.
Клеверли также заявил, что упомянутыми им поставками в Россию Иран нарушает резолюцию 2231 СБ ООН, запрещающую Тегерану «поставки любых связанных с ракетами товаров, оборудования, технологий и компонентов». Россия посоветовала Лондону «обратить внимание на действия истинного нарушителя данной резолюции», то есть на США, которые вышли из ядерной сделки.
Напомним, Тегеран опровергал утверждения об экспорте в Россию оружия для ведения боевых действий на Украине. МИД Ирана подтвердил, что Россия получила беспилотники в небольшом количестве, но передали их еще до начала спецоперации на Украине. МИД Ирана также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.
ЕС осознал истощение военных запасов после передачи оружия Украине
Боррель сообщил об истощении военных запасов ЕС после передачи оружия Украине
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ЕС передал оружие Украине, но при этом понял, что его военные запасы истощились, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Как заявил Боррель, российская специальная военная операция на Украине стала «тревожным звонком» для ЕС в вопросе военных возможностей Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт внешнеполитической службы ЕС.
ЕС осознал нехватку «критически важных оборонных возможностей», которые необходимы для противодействия угрозам «более высокого уровня» в самой Европе. Боррель призвал ЕС не просто увеличить расходы на оборону, но «тратить лучше», а также «больше сотрудничать», продолжать помощь Украине, «удовлетворять нынешние потребности и начать готовиться к будущему».
Напомним, глава немецко-французской группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун заявил, что нынешних сил Германии не хватит даже на то, чтобы защитить Берлин. Французский институт международных отношений, комментируя поставки на Украину, сообщил, что у самой Франции не хватает вооружений.
В США заявили, что Украина не стоит риска ядерной войны
19FortyFive: Для США даже восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны
Соединенным Штатам необходимо трезво и реалистично оценивать цели своей политики на украинском направлении, ведь даже полностью восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны, пишут американские СМИ.
С самого начала украинского кризиса США оказывают Украине материальную и дипломатическую поддержку, избегая прямого вооруженного столкновения НАТО с Россией, однако теперь американская политика «оказалась на распутье», пишет аналитик Брайан Кларк в статье для американского военно-политического издания 19FortyFive.
Автор статьи объясняет, что сейчас властям США нужно сделать выбор: либо создать условия для будущих мирных переговоров, либо продолжать нынешний курс, надеясь на «победу» ВСУ. Пока администрация действующего президента США Джо Байдена ясно дает понять, что не намерена вынуждать Киев идти на переговоры с Москвой, передает RT содержание статьи.
Киев, по словам автора публикации, не планирует вести мирные переговоры, они даже были запрещены указом президента Украины. Вместо этого украинские власти хотят «вернуть» всю территорию, которая находится под контролем Москвы, включая Крым, обращает внимание Кларк.
Он считает, что в этом месте задачи Вашингтона и Киева расходятся, поскольку такие «широкомасштабные цели не в интересах Америки», ведь при таком сценарии возрастает шанс обострения конфликта и увеличивается вероятность применения ядерного оружия.
«Полная победа» Украины, продолжает автор, все равно была бы невыгодна США, ведь это сделало бы улучшение отношений России и США практически невозможным. Россия займет еще «более антагонистическую» позицию в отношении Запада и будет действовать против него, считает Кларк.
«Америке необходимо трезво и реалистично оценивать свои цели в украинско-российском конфликте. Полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной. Полностью суверенная Украина не представляет большую ценность, чем сотрудничество и продуктивные отношения с Москвой», – подчеркивает автор статьи.
США следует определить собственные приоритеты вместо того, чтобы преследовать интересы Украины. А значит, Вашингтону нужно начать оказывать давление на Киев, чтобы он умерил свои ожидания и был более восприимчив к идее мирного договора, заключает автор публикации.
Ранее американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле.
Турция пообещала помочь Украине преодолеть «тяжелую зиму»
Анкара предоставит Киеву гуманитарную помощь для преодоления предстоящей тяжелой зимы, пообещал президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.
В сообщении говорится, что лидеры обсудили последние события, касающиеся украинского кризиса, передает ТАСС.
Эрдоган также высказался за расширение черноморского гуманитарного коридора для поставок по нему продовольствия и другой продукции, выразил надежду на возможное скорое решение «проблемы Запорожской АЭС».
Ранее Зеленский сообщил, что они с Эрдоганом обсудили возможное расширение «зернового коридора».
Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Макроном
Президент Украины Зеленский: Синхронизировали с Макроном позиции в преддверии онлайн-саммита G7
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что поговорил по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
По словам Зеленского, в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном стороны «синхронизировали позиции в преддверии онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже», не уточнив, о каком мероприятии идет речь, передает ТАСС.
Он добавил, что также обсудил с Макроном сотрудничество «по обороне и энергетической стабильности Украины».
Ранее Читатели французской газеты Le Figaro выразили возмущение словам президента Франции Эммануэля Макрона, который поздравил главу Украины Владимира Зеленского с выводом российских военных из Херсона. Один из комментаторов в недоумении, как «президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение США, ведущим войну против России на Украине»