Российский военный рассказал, как спасают сбитых летчиков в зоне СВО

Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС рассказал о работе экипажей ПСС в зоне проведения специальной военной операции.

Основная задача – спасение сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами, рассказал он РИА «Новости».

Вертолет ПСС сопровождает самолеты на боевых вылетах. «Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков – и на базу», – рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС.

Он рассказал, что спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой.

ПСС работает в максимально опасных условиях, поскольку нередко приходится забирать летчиков непосредственно с поля боя.

«Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается», – сказал военнослужащий. По его словам, в день осуществляется около пяти вылетов – туда, где «жарко» и где каждый день могут сбить.