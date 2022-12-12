|
|
Американский инвестор предсказал эффект от потолка цен на нефть
Инвестор Роджерс: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть не будет иметь эффекта
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Потолок цен на нефть из России, введенный Западом, не будет иметь никакого эффекта, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
Роджерс – один из самых знаменитых инвесторов в мире, вместе с миллиардером Джорджем Соросом создал инвестфонда Quantum – заявил РИА «Новости», что в краткосрочном периоде люди «будут делать то, что должны», и станут следовать созданным инструментам контроля, однако уже через несколько дней, считает он, найдутся пути обхода введенных ограничений..
Инвестор, именем которого назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI), подчеркнул, что в долгосрочной перспективе потолок цен на российскую нефть не будет иметь «фактически никакого эффекта».
По словам Роджерса, его многолетний опыт работы в инвестициях и изучение рынков подсказывают, что искусственные ограничения и различные инструменты ценового контроля обычно не работают, потому что всегда найдется другой путь. Он признался, что скептически настроен по поводу конкретно этого шага.
Также Роджерс заявил, что США в ближайшие год-два столкнутся с рецессией, которая окажется очень тяжелой. Экономические проблемы, по его словам, будут связаны со значительно возросшим объемом накопленных долгов по всему миру, что должно вызывать беспокойство.
Накануне американские СМИ писали, что инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из России пошло на пользу Китаю.
Россия ввела высокие пошлины на ряд товаров из недружественных стран
Правительство России установило пошлины в размере 35% на ряд товаров из недружественных стран
|
|
Правительство ввело пошлины в размере 35% на некоторые товары, ввозимые из недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что сбор установят на уровне 35% на продукцию, которую произвели в странах, нарушающих экономические интересы России. Решение коснется нескольких видов товаров. Речь идет о шампунях, средствах для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодорантах и антиперспирантах. Кроме того, в списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства. Помимо этого, в перечень вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран. Список определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций, передает РИА «Новости».
Как пояснили в Минпромторге, у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежной. При этом запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, уточнили в ведомстве.
Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия не будет продавать нефть недружественным странам, установившим потолок цен на российское «черное золото».
В сентябре глава государства отмечал, что Россия никогда не начнет производить ничего своего, если просто обнулит пошлины на товары во всех отраслях.
Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек
Из России в США отправили американскую гражданку Сару Криванек, она отбыла свой срок в Рязанской области, это не связано с освобождением другой американки Бриттни Грайнер, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
У Криванек заранее были куплены билеты, она должна была отбыть из России 8 декабря, сообщила Епихина в беседе с РИА «Новости».
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и освобождение Криванек проходили в один день, пишет Reuters.
Агентство указало, что Криванек летела домой через Дубай.
Епихина пояснила, что Криванек этапировали в Рязанскую область в мае, она отбыла назначенный ей срок заключения. Ее поместили в центр временного содержания иностранцев, там она ждала депортации.
Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
В феврале 2022 года Криванек задержали в Шереметьево, ее подозревали в нападении на российского гражданина. По данным СМИ, уйти от правосудия ей якобы пытались помочь дипломаты американского посольства.
Само преступление было совершено в ноябре 2021 года в Одинцово, по данным прессы, женщина в ходе распития алкоголя вместе с сожителем несколько раз ударила его ножом по лицу.
Напомним, в четверг прошел обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ
Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия
|
|
Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости».
Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок.
Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS».
Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия.
Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения.
В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ
Bloomberg: Коалиция из 12 стран – членов ЕС выступила за снижение потолка цен на газ
Группа из 12 государств – членов Евросоюза призвала значительно снизить обсуждаемый потолок цен на газ, пишут западные СМИ.
По информации источников Bloomberg, с инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Они пытаются снизить влияние беспрецедентного энергетического кризиса на потребителей и бизнес в ЕС, передает RT.
Согласно плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро на протяжении не менее десяти дней, пишет «Коммерсант».
Чехия, председательствующая в Евросоюзе, предлагала снизить предельную цену до 220 евро, а разницу – до 35 евро. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству о неприемлемости таких лимитов и потребовала значительно снизить их.
По словам одного из европейских дипломатов, у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.
В Кремле ранее подчеркивали, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.
Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ США
Президент Франции Макрон: Европа должна в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на закон США о снижении инфляции
|
|
Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита государств юга Европейского союза (EU MED) в испанском Аликанте.
Макрон призвал выработать сильный европейский ответ на американский закон в течение ближайших месяцев. Он подчеркнул, что это должно произойти до конца первого квартала 2023 года. По словам французского лидера, европейской индустрии необходимо быть конкурентоспособной на фоне американских мер, передает ТАСС.
Макрон отметил, что участники саммита стран юга ЕС были единодушны в том, что нужен единый ответ на американский закон. При этом президент Франции сообщил, что сейчас ведутся переговоры с американской стороной для того, чтобы добиться ряда исключений для европейской продукции. Макрон заявил о необходимости защитить индустрию Европы.
Напомним, Макрон заявлял, что ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов. Ранее в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена.
Байден запретил Буту возвращаться в США
Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США
Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там.
Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря.
Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
В Белом доме назвали причину введения санкций против ВКС России
США ввели санкции против ВКС России из-за «закупки иранских беспилотников»
Власти США вводят санкции против ВКС России и 924-го государственного центра беспилотной авиации Минобороны России, утверждая, что причиной стала «закупка иранских беспилотников», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Отмечается, что санкции вводятся в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников.
В числе попавших в санкционных список оказались ВКС РФ и 24-й государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, перечислил Кирби, передает ТАСС.
Название третьей организации в Белом доме не уточнили.
Кирби также отметил, что США будут обсуждать со своими союзниками «партнерство в сфере обороны» России и Ирана.
Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России
|
|
Евросоюз обеспокоен тем фактом, что с начала спецоперации на Украине Турция только расширила торговлю с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель в интервью изданиям группы Funke призвал Анкару изменить торговую политику и соблюдать западные санкции в отношении России. По его словам, нынешняя политика Турции «всё чаще служит поводом для беспокойства».
Глава европейской дипломатии напомнил, что Европейский союз и Турция заключили таможенный союз, обеспечивающий свободное передвижение товаров, в том числе товаров двойного назначения. Он подчеркнул, что Турция как кандидат в члены ЕС не должна помогать России обходить санкции, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Боррель добавил, что Евросоюз уже неоднократно доводил до сведения турецких партнеров свои сомнения по поводу расширения двусторонних экономических связей между Россией и Турцией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цена попыток изолировать Россию будет «бесконечной».
В США признали, что им не выгодна победа Украины
Аналитик издания 19FortyFive объяснил, почему США не выгодна победа Украины
Вашингтону не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к ядерной войне с Россией, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.
По его словам, США хотят с Москвой только стабильных отношений, но победа Украины сделает это невозможным, передает РИА «Новости».
Цель президента Украины Владимира Зеленского – вернуть все территории страны, но они больше не совпадают с целями Вашингтона. Это может привести к ядерной войне.
Аналитик указал на необходимость пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева, чтобы конфликт не перерос в ядерный.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.
Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске
|
|
Американские власти не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска).
Церемонию планировалось провести в субботу, 11 декабря, в рамках краткосрочной служебной командировки сотрудников посольства России в США во главе с заведующей его консульским отделом Надеждой Шумовой в штаты Вашингтон и Аляска, передает ТАСС.
Шумова сообщила, что церемонию не разрешили местные американские власти, добиться ее проведения не удалось даже через Госдепартамент США. Американские власти проигнорировали дипломатическую ноту российского посольства.
Отдельное разрешение требуется в связи с тем, что захоронения находятся на территории действующей военной базы. В прошлом российским дипломатам и журналистам такой пропуск предоставлялся.
Шумова добавила, что Россия чтит память отдавших свою жизнь за Родину соотечественников и тех павших граждан США, которые сражались в годы Второй мировой войны в рядах антигитлеровской коалиции.
Российские дипломаты отдали дань уважения этим американцам, возложив вместе с группой соотечественников цветы к памятнику ветеранам войн – уроженцам штата Аляска.
На военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военных и столько же гражданских. Все они погибли или умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза.
Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов призвал США вернуть России Аляску, за которую они так и не заплатили русскому царю.
Путин назвал последствия введения ценового потолка на нефть для энергетических рынков
Потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.
«Предложенный потолок (цен на нефть – прим. ВЗГЛЯД) соответствует тем ценам, по которым мы сегодня продаем. В этом смысле это решение нас никак и не затрагивает. Нам не это важно, честно говоря. У нас не будет потерь ни при каких обстоятельствах», - передает пресс-служба Кремля слова Путина, сказанные на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Глава государства отметил, что «примерно к этим цифрам все и сводится».
«Дело совершенно не в этом: это касается далеко не нас, не только нас – это касается всех производителей. Почему? Потому что если кто-то согласится когда-то с тем, что потребитель будет определять цену, то тогда это приведет к коллапсу самой отрасли, потому что потребитель всегда будет настаивать на том, чтобы цена была пониже. Отрасль и так недоинвестирована, недофинансирована, а если еще мы будем слушать только потребителей, то тогда это инвестирование сведется к нулю», – сказал президент.
По его мнению, такая ситуация на рынке приведет в итоге к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики. «Это глупое предложение, непродуманное и непросчитанное. Поэтому дело не в нас, а дело в общем состоянии мировой энергетики, мировых энергетических рынков: оно [предложение] вредное для мировых энергетических рынков. Повторяю, мы и так продаём примерно по этим ценам, так что за бюджет не переживайте», – отметил Путин.
«Но, повторяю еще раз, следовать какому-то нерыночному, вредному решению было бы глупо для всех, в том числе и для потребителей. Потому что потребители должны осознать: вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого, – цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по по тем, кто такие решения предлагает», – подчеркнул он.
По словам Путина, Россия продолжит продавать в те страны, которые решение о потолке цен не принимали.
«Что касается нашей реакции, то я уже говорил: мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже, – я сейчас не говорю, что это решение, – но подумаем при необходимости и о возможном сокращении добычи. У нас есть договоренность с «ОПЕК плюс» по известной планке добычи – мы подумаем дополнительно, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию. Повторяю, мы думаем на этот счет, решений пока никаких нет. А конкретные шаги будут изложены в указе Президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней», – подытожил президент.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, введенный с 5 декабря.
Times: США отказались от призывов к ВСУ не наносить удары по России
Times: Соединенные Штаты отказались от призывов к Вооруженным силам Украины не наносить удары по территории России
|
|
Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, сообщила британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне.
Автор публикации утверждает, что ранее политика США якобы строилась на том, что американские вооружения будут передавать Киеву при условии, что Украина не будет их использовать для ударов по российской территории, а выбор поставляемой техники будет ограничен, чтобы не спровоцировать открытый конфликт между РФ и НАТО. По версии автора статьи, ранее в Пентагоне сильнее опасались возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО. Как считает источник издания в Пентагоне, изменение позиции Вашингтона объясняется тем, что страх эскалации стал меньше по сравнению с началом специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.
Издание отмечает, что в последнее время украинские войска с молчаливого одобрения Пентагона более решительно и агрессивно пытаются наносить удары по российской территории с использованием беспилотников, включая модифицированные для этих целей разведывательные Ту-141. Изменение позиции Вашингтона также может означать, что Киеву могут передать вооружения большей дальности, которые он давно пытается получить от США, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 310 км и дроны MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire.
По этому поводу экс-замглавы Пентагона Эрик Эдельман заявил изданию, что администрация Джо Байдена слишком сильно сдерживает себя из-за угрозы «якобы возможной» спирали эскалации, которая, по его мнению, по большей части является иллюзией. Он также выразил мнение, что для всех заинтересованных сторон было бы лучше добиться того, чтобы Украина смогла победить как можно быстрее, следовательно, есть смысл передать Киеву ракеты ATACMS, беспилотники Gray Eagle и в придачу партию основных боевых танков.
В понедельник американские СМИ сообщали, что США якобы изменили поставленные на Украину РСЗО HIMARS, чтобы Киев не смог использовать их для атак по России.
Путин: В ближайшее время выйдет указ об ответе России на введение потолка цен на нефть
Конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни, заявил президент России Владимир Путин.
По словам российского лидера, сейчас Москва думает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, но пока никаких решений не принято.
«У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи, мы подумаем что-то дополнительное, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию», – передает РИА «Новости» слова президента.
Напомним, с 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада. ЕС ввели ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть.
Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам
Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен.
«Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.
В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
Политолог: Россия не позволила США продавить свои условия по обмену Виктора Бута
|
|
Американцы, очевидно, хотели бы добиться большего успеха при обмене заключенными. Но в итоге им приходится довольствоваться баскетболисткой-наркоманкой, а не морпехом-разведчиком. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Кортунов, комментируя возвращение Виктора Бута домой в обмен на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
«При обмене крайне сложно найти выверенный и всем понятный баланс. Всегда встает вопрос о том, кто выигрывает больше. Конечно, американцы хотели большего, но российская сторона была непреклонна. И в итоге Вашингтон получил то, что смог», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Вернуть домой баскетболистку – лучше, чем ничего», – отмечает эксперт. «Вместе с тем, мы видим активную дискуссию относительно того, насколько сопоставимы фигуры Грайнер и Бута», – заметил он.
«Одни указывают, что спортсменка-наркоманка – не очень ценный персонаж, особенно в части секретной информации. Другие же говорят, что Бут, безусловно, является легендарной фигурой, но за время нахождения в американской тюрьме перестал быть носителем актуальной секретной информации», – рассуждает собеседник.
«Стоит отметить, что и для американского общества, и для политиков любые действия, которые веду к возвращению американских граждан домой, рассматриваются как значительный успех. И поэтому президент США готов вести переговоры с самыми неприятными для него последствиями», – акцентирует политолог.
«Так что я не думаю, что обмен Бута на Грайнер будет со временем восприниматься американцами как провал Байдена. Но и великим успехов в его биографии это не будет», – предполагает эксперт.
«Примечательно, что посредниками в переговорах выступали арабы, а не европейцы. Вероятно, в Европе осталось не так много стран, которые могли бы выполнить эту роль. Это связано с тем, что европейский нейтралитет активно уходит в прошлое», – заключил Кортунов.
В пятницу издание The New York Times резко раскритиковало условия обмена заключенными между США и Россией. В частности, сам обмен газета называет «капитуляцией» перед российским президентом. Авторы издания также акцентирую внимание на том, что Байден согласился на обмен несмотря на отказ России вернуть американца Пола Уилана, который осужден по обвинению в шпионаже.
Обозреватели издания уверены, что уступка американского президента в данном обмене якобы может подтолкнуть Москву «к захвату новых заложников, и показывает, что стратегия причинения боли, а затем получения уступок, продолжает приносить плоды».
В четверг россиянин Виктор Бут, отсидевший в иностранных тюрьмах 14 лет по обвинению в торговле оружием, был возвращен домой. Как сообщил российский МИД, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в нашей стране за контрабанду наркотиков.
Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), куда Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы. Аналогичным образом и Вашингтона был доставлен Бут.
Как сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов, Бут содержался в спецтюрьме «Марион», которая находится в Иллинойсе и является преемником тюрьмы «Алькатрас».
По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, на протяжении всего тюремного срока на Бута оказывалось мощнейшее физическое и психологическое давление. В Telegram-канале дипмиссии дипломат подчеркнул, что россиянин все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
В свою очередь супруга Виктора Бута сообщила, что ее муж сильно истощен, а после тяжелой дороги чувствует себя ужасно и не спал три дня.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, пишет ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД