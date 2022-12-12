Учения французской армии в Румынии назвали «кудахтаньем от Макрона»

Читатели France Info усомнились в масштабности присутствия французской армии в Румынии

Читатели портала France Info высмеяли сюжет об учениях французской армии в рамках ее «масштабного» развертывания в Румынии.

Как отмечается в материале, «в 300 километрах от Украины» расположились тысяча солдат, 140 машин, несколько пусковых установок РСЗО и чуть более десятка танков Leclerc, что является «символом масштабного развертывания» французских войск.

«Это все кудахтанье от Макрона. Некоторое количество войск, и сколько боеприпасов? На неделю? Франция должна быть внеблоковой и говорить со всеми. Но теперь у нас есть только маленький Эммануэль, лакей США (которые потом стреляют нам в спину)», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя Aperto-libro.

«Когда мы видим, что «масштабное развертывание» ограничивается тем, что здесь описано, можно задаться вопросом, как Франция сможет защитить себя, если на нее нападут», – заявил пользователь just lebon.

«Тысяча солдат, 12 танков – это масштабное развертывание? Мы не готовы выйти из-под американской защиты», – констатировал La Voix.

«Масштабное – это чрезмерный и неуместный термин!» – указал Alain Leroux.

«Масштабное развертывание? Тысяча человек? О, да», – сыронизировал Did17.

Ранее депутаты от партии «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул заявили, что условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии, являются «недостойными». По словам депутатов, французские военные очень скромно питаются, их палатки не отапливаются, существует также проблема с санитарными условиями и клопами.