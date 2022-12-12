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Учения французской армии в Румынии назвали «кудахтаньем от Макрона»
Читатели France Info усомнились в масштабности присутствия французской армии в Румынии
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Читатели портала France Info высмеяли сюжет об учениях французской армии в рамках ее «масштабного» развертывания в Румынии.
Как отмечается в материале, «в 300 километрах от Украины» расположились тысяча солдат, 140 машин, несколько пусковых установок РСЗО и чуть более десятка танков Leclerc, что является «символом масштабного развертывания» французских войск.
«Это все кудахтанье от Макрона. Некоторое количество войск, и сколько боеприпасов? На неделю? Франция должна быть внеблоковой и говорить со всеми. Но теперь у нас есть только маленький Эммануэль, лакей США (которые потом стреляют нам в спину)», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя Aperto-libro.
«Когда мы видим, что «масштабное развертывание» ограничивается тем, что здесь описано, можно задаться вопросом, как Франция сможет защитить себя, если на нее нападут», – заявил пользователь just lebon.
«Тысяча солдат, 12 танков – это масштабное развертывание? Мы не готовы выйти из-под американской защиты», – констатировал La Voix.
«Масштабное – это чрезмерный и неуместный термин!» – указал Alain Leroux.
«Масштабное развертывание? Тысяча человек? О, да», – сыронизировал Did17.
Ранее депутаты от партии «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул заявили, что условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии, являются «недостойными». По словам депутатов, французские военные очень скромно питаются, их палатки не отапливаются, существует также проблема с санитарными условиями и клопами.
Французский генерал призвал Киев бомбить парад 9 мая в Москве
Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф считает, что Киев может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая, об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
Яковлефф заявил, что Украина может наносить гораздо более символические атаки, например, на «большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время»
Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе
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Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить.
Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия.
Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида.
Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ США
Президент Франции Макрон: Европа должна в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на закон США о снижении инфляции
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Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита государств юга Европейского союза (EU MED) в испанском Аликанте.
Макрон призвал выработать сильный европейский ответ на американский закон в течение ближайших месяцев. Он подчеркнул, что это должно произойти до конца первого квартала 2023 года. По словам французского лидера, европейской индустрии необходимо быть конкурентоспособной на фоне американских мер, передает ТАСС.
Макрон отметил, что участники саммита стран юга ЕС были единодушны в том, что нужен единый ответ на американский закон. При этом президент Франции сообщил, что сейчас ведутся переговоры с американской стороной для того, чтобы добиться ряда исключений для европейской продукции. Макрон заявил о необходимости защитить индустрию Европы.
Напомним, Макрон заявлял, что ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов. Ранее в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена.
В ЛНР за сутки уничтожено три диверсионно-разведывательные группы ВСУ
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В районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщает, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.
На Краснолиманском направлении, по данным МО РФ, российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. «Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа», – говорится в сообщении.
На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, отметили в Минобороны.
«На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа», – сообщает военное ведомство.
По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град».
В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой народной республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области, сообщили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Ранее в воскресенье сообщалось, что подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков.
На Западе рассказали о бесценном военном активе России
Military Watch: Су-35 является бесценным активом России
Истребитель Су-35 обладает уникальным опытом, что делает данный самолет «бесценным активом» России, пишут западные СМИ.
Специализированный журнал Military Watch пишет, что Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Кроме того, продолжает автор публикации, Су-35 может противостоять современным западным истребителям высшего класса. Уточняется, что речь идет про F-35А и F-15СА.
Су-35 берет свое начало от Су-27 – усовершенствованного варианта истребителя завоевания превосходства в воздухе. В свое время Су-27 не имел себе равных во всем мире, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Су-27 спас российскую авиацию.
В Китае восхитились самым надежным российским «оружием массового поражения»
Baijiahao: Российский АК-47 по эффективности сравним с оружием массового поражения
Российский АК-47 является королем автоматов, по мощности и надежности он сравним с оружием массового поражения, пишут китайские СМИ.
АК-47 можно использовать в практически любых погодных условиях с большой эффективностью. Именно поэтому автомат, созданный в 1947 году, все еще находится на вооружении у большого числа стран мира, передает РИА «Новости» текст статьи китайского портала Baijiahao.
Даже после непрерывной стрельбы и попадания пыли и сора в ствол АК-47 продолжает функционировать, отмечает автор публикации. Он рассказал об опыте, который провел «один фанат оружия в США»: автомат закопали на время в песок, затем выкопали, и оружие продолжало стрелять. АК-47 очень прочный и долговечный, он легко может справиться с любой средой, подчеркнул китайский аналитик.
Он признал, что у автомата меньшая по сравнению с аналогами точность, однако АК-47 остается опасным оружием, столкновение с которым сулит противнику серьезные проблемы.
По его словам, АК-47 в большей степени подходит для задач ближнего боя. При этом АК-47 может стрелять не только обычными, но и бронебойными снарядами для поражения легкой бронетехники, добавил автор статьи.
Российский автомат, легкий как в эксплуатации, так и в производстве, поразил автора китайского интернет-портала длительностью использования. Также он напомнил, что во время Вьетнамской войны американские солдаты оставляли свои штурмовые винтовки М-16 и искали именно АК-47, которыми пользовались их противники.
Несколько лет назад в Китае создали лазерную штурмовую винтовку ZKZM-500, которая классифицируется как нелетальная. Ее прозвали «лазерным АК-47».
Путин: Нет никаких причин для новой мобилизации
Путин: Нет никаких факторов для новой мобилизации
В настоящее время нет факторов для проведения дополнительной мобилизации, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются», – сказал президент журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Глава государства указал, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек, из которых 150 тыс. человек уже находятся в зоне СВО, в том числе 77 тыс. состоят в боевых подразделениях. Вторая половина из находящих в зоне СВО мобилизованных размещена на вторых, третьих позициях, либо занимается дополнительной подготовкой.
Другие 150 тыс. мобилизованных находятся на полигонах и в учебных центрах. «Это, считайте, такой боевой резерв – половина всех мобилизованных», – сказал президент, подчеркнув, что ни о какой дополнительной мобилизации «сейчас речь не идет».
В США заявили, что Украина не стоит риска ядерной войны
19FortyFive: Для США даже восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны
Соединенным Штатам необходимо трезво и реалистично оценивать цели своей политики на украинском направлении, ведь даже полностью восстановленная Украина не стоит риска ядерной войны, пишут американские СМИ.
С самого начала украинского кризиса США оказывают Украине материальную и дипломатическую поддержку, избегая прямого вооруженного столкновения НАТО с Россией, однако теперь американская политика «оказалась на распутье», пишет аналитик Брайан Кларк в статье для американского военно-политического издания 19FortyFive.
Автор статьи объясняет, что сейчас властям США нужно сделать выбор: либо создать условия для будущих мирных переговоров, либо продолжать нынешний курс, надеясь на «победу» ВСУ. Пока администрация действующего президента США Джо Байдена ясно дает понять, что не намерена вынуждать Киев идти на переговоры с Москвой, передает RT содержание статьи.
Киев, по словам автора публикации, не планирует вести мирные переговоры, они даже были запрещены указом президента Украины. Вместо этого украинские власти хотят «вернуть» всю территорию, которая находится под контролем Москвы, включая Крым, обращает внимание Кларк.
Он считает, что в этом месте задачи Вашингтона и Киева расходятся, поскольку такие «широкомасштабные цели не в интересах Америки», ведь при таком сценарии возрастает шанс обострения конфликта и увеличивается вероятность применения ядерного оружия.
«Полная победа» Украины, продолжает автор, все равно была бы невыгодна США, ведь это сделало бы улучшение отношений России и США практически невозможным. Россия займет еще «более антагонистическую» позицию в отношении Запада и будет действовать против него, считает Кларк.
«Америке необходимо трезво и реалистично оценивать свои цели в украинско-российском конфликте. Полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной. Полностью суверенная Украина не представляет большую ценность, чем сотрудничество и продуктивные отношения с Москвой», – подчеркивает автор статьи.
США следует определить собственные приоритеты вместо того, чтобы преследовать интересы Украины. А значит, Вашингтону нужно начать оказывать давление на Киев, чтобы он умерил свои ожидания и был более восприимчив к идее мирного договора, заключает автор публикации.
Ранее американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле.
Сборная Франции обыграла команду Англии на ЧМ по футболу
Сборная Франции по футболу победила команду Англии в четвертьфинале ЧМ
Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре завершился победой сборной Франции над командой Англии, сообщают информационные агентства.
Франция победила со счетом 2:1, голы в ворота английской команды забили Орельен Тчуамени и Оливье Жиру. Гарри Кейн забил один ответный гол с пенальти, но не смог реализовать второй 11-метровый удар, передает РИА «Новости».
Напомним, 14 декабря сборная Франции встретится в полуфинале с командой Марокко, которая сенсационно победила в 1/4 финала команду Португалии. 13 декабря состоится матч между командами Аргентины и Хорватии.
Отметим, что в финале чемпионата мира по футболу в России в 2018 году встречались сборные Франции и Хорватии. Победу тогда одержала сборная Франции.
Французы назвали Зеленского главой мафии
Читатели Le Figaro назвали Зеленского главой мафии
Читатели французской Le Figaro прокомментировали судебные разбирательства в отношении Дмитрия Малиновского, который является «миллионером с Украины», отметив, что на сегодея страной управляет мафия во главе с Владимиром Зеленским.
Читатели отметили: создается впечатление, что на Украине и за ее пределами орудует мафия, готовая торговать чем угодно, лишь бы получить прибыль.
Публикация издания вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Беспринципные, крайне опасные люди! А главный у них – объявленный ныне «человеком года» президент, который... так же далек от святости, как герой статьи (о Малиновском)», – заявил пользователь toscane.
Еще один читатель задался вопросом, чего ради президент Франции Эммануэль Макрон лишает сограждан газа и нефти. Отметили также и продажу замка Ла-Рошпо украинскому мафиози.
«Вы что, пытаетесь мне рассказать о бессовестных украинцах? Наши СМИ не могут врать! Наверное, это русские», – сыронизировал Troll gentil.
Напомним, ужчину признали официально «погибшим» в результате ДТП еще в 2014 году, украинская полиция тогда составила свидетельство о смерти без какой-либо проверки фактов. За два месяца до этого Малиновский бежал во Францию, опасаясь преследования обманутых им кредиторов.
В октябре 2018 года украинец был обвинен в «организованном отмывании бандитских доходов», в минувший четверг его осудили на четыре с половиной года лишения свободы с выплатой штрафа в 100 тыс. евро, также у Малиновского конфисковали купленные им старинный замок Ла-Рошпо и автомобиль Rolls-Royce.
Ранее Макрон заявил, что Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA).
Во Франции Зеленского назвали мошенником
Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал европейский энергетический рынок, из-за которого во Франции могут закрыться 80 процентов пекарен, он обвинил в этом французскую олигархию, спонсирующую «мошенника» – президента Украины Владимира Зеленского.
В Twitter он рассказал, что уже в следующем году восемь из десяти французских пекарен могут исчезнуть из-за стоимости энергоресурсов. Причиной он назвал антироссийские санкции, которые повлекли повышение цен на европейском энергетическом рынке, передает РИА «Новости».
Политик обвинил в этом французскую олигархию, которая, по его мнению, таким образом финансирует президента Украины Владимира Зеленского, которого Филиппо назвал «мошенником».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как энергетический кризис оставляет французов без сыра и колбасы.
Во Франции призвали прекратить «безумные» поставки оружия на Украину
Лидер движения «Патриоты» Филиппо отметил истощение запасов вооружений во Франции и призвал прекратить поставки Киеву
Во Франции практически истощились военные запасы, но страна продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить это «совершеннейшее безумие», передает РИА «Новости».
Он ссылается на статью в Opinion «Французская армия: запасы вооружение в целом исчезли». В материале приводится отчет Французского института международных отношений. В документе сказано, что французские поставки на Украину малы, так как у самой Франции не хватает вооружений. Утверждается, что за 30 лет «ограниченного бюджета европейские армии были вынуждены до минимума сократить свои запасы».
Так, Париж решил передать Украине 24 гаубицы Caesar (18 уже переданы, еще шесть обещаны), хотя у Франции их было всего 75. В отчете указывается на «исчезновение» 200 танков Leclerc, БМП AMX-10P, около 100 из которых модернизировали, а также бронированных машин VBCI, числившихся на вооружении в 2008 году. На базе в Шатодуне хранились до 500 единиц авиатехники, но базу закрыли, а технику распродали.
Напомним, СМИ сообщали, что Франция на неофициальном уровне признает невозможность дальнейшей поставки оружия Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенбер призвал «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
Болельщиков сборной Марокко в Париже пришлось разгонять слезоточивым газом
Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты против футбольных болельщиков сборной Марокко в Париже
Французская полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать болельщиков сборной Марокко, празднующих в Париже выход команды в полуфинал чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.
Полиция провела задержания. На Елисейских полях болельщики скандировали лозунги и жгли пиротехнику, передает РИА «Новости».
При этом болельщики выпустили несколько фейерверков в направлении полицейских, передает ТАСС.
Напомним, команда Марокко сенсационно победила в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре команду Португалии. В ноябре после победы сборной Марокко над командой Бельгии в Брюсселе и других городах европейской страны произошли столкновения футбольных болельщиков с полицией.
В Зеленодольске спустили на воду новейший МРК «Наро-Фоминск»
Минобороны: Носитель «Калибров» новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спущен на воду
Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 – носитель крылатых ракет «Калибр» – спущен на воду на АО «Зеленодольский завод им. Горького» (входит в корпорацию «Ак Барс), сообщили в Минобороны.
В Зеленодольске прошла торжественная церемония спуска на воду 11-го из серии малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631. Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова ему присвоено наименование «Наро-Фоминск», передает ТАСС сообщение Минобороны.
Главный конструктор проектов АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» Яков Кушнир, что новый корабль попадет на Балтийский флот. Он отметил, что впереди строительство двенадцатого корабля, который станет последним в серии.
Ранее МРК «Град» с «Калибрами» и «Ониксами» приступил к испытаниям на Балтике.
Украинский посол заявил об обещании Германии поставить Киеву дополнительные вооружения
Welt am Sonntag: Посол Макеев заявил об обещании Германии поставить Киеву дополнительные вооружения
Украина и Германия договорились о поставках Киеву дополнительных вооружений, заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев.
В интервью Welt am Sonntag Макеев заявил, что украинская сторона в ходе прямого диалога получила обещание, что ей передадут больше оружия и дополнительные боеприпасы. О том, какие именно, будет объявлено совместно в надлежащий момент, передает ТАСС слова Макеева.
Украина нуждается в системах ПВО и гаубицах, добавил дипломат.
Кроме того, по его словам, украинская сторона продолжает переговоры о поставках танков Leopard 2, которые Берлин ранее неоднократно отказывался отправлять.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ будет поставлять Украине необходимые вооружения, в том числе средства ПВО и артиллерию «сколько нужно».