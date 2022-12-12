Шольц захотел отучить жителей Германии рано выходить на пенсию

Шольц заявил о намерении добиться от жителей Германии работы до полного пенсионного возраста

Власти Германии хотят, чтобы больше жителей страны работали до полного пенсионного возраста, составляющего 67 лет, а не выходили на пенсию в 63 или 64 года, как это часто бывает, заявил канцлер Олаф Шольц.

Шольц подчеркнул важность увеличения числа жителей Германии, которые «реально могут работать до пенсионного возраста». Он признал, что для многих это трудно, передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.

Кроме того, Шольц заявил, что существует возможность повысить долю женщин на рынке труда. По его словам, для этого требуется предпринять ряд шагов, в частности, увеличить предложения продленного дня в яслях, детских садах и школах.

В 2006 году пенсионный возраст в стране повысили с 65 до 67 лет. В 2014 году был принят пакет реформ, который позволяет выходить на пенсию с 63 лет. Это касается тех, чей рабочий стаж к этому возрасту составляет 45 лет, передает ТАСС.

Напомним, в 2018 году в Германии приняли непопулярные решения в рамках пенсионной реформы. В Германии экономисты и работодатели призывают установить пенсионный возраст на уровне 69–70 лет. Действующая правительственная коалиция в коалиционном соглашении обязалась не увеличивать пенсионный возраст.