В Германии приняли непопулярные решения в рамках пенсионной реформы

В Германии одновременно с заявлением российского президента Владимира Путина обнародованы непопулярные решения по собственной пенсионной реформе.

«Волею случая в один и тот же день, в среду, 29 августа, принципиальные решения в этой сфере были обнародованы как в России, так и в Германии», – пишет Deutsche Welle.

Решения об изменениях пенсионной системы ФРГ были одобрены на заседании правительства, ранее их согласовали лидеры входящих в правительственную коалицию партий.

Постепенно увеличивать пенсионный возраст в Германии решили еще в 2007 году, с 2012 года инициативу претворяют в жизнь. Пенсионный возраст в ФРГ увеличивают до 67 лет – как для мужчин, так и для женщин.

«Это было сделано практически по тем же самым демографическим и финансовым причинам, о которых в обращении к россиянам говорил Владимир Путин: пенсионеров становится все больше и живут они дольше, а число работающих, платящих взносы в пенсионный фонд, сокращается», – говорится в статье.

Кроме увеличения пенсионного возраста, в ФРГ решили принять более непопулярные меры – снизить размер пенсий и увеличить взносы в пенсионный фонд. Перед их принятием немецкие политики пообещали временно гарантировать гражданам, что эти меры пока им не грозят.

В результате в среду кабинет министров ФРГ утвердил дату действия таких гарантий до 2025 года. При этом правительство решило, что действующий уровень стандартной пенсии (48%) по отношению к средней зарплате в стране в обозначенный срок не должен опускаться.

Вместе с тем кабмин дал германцам и другую гарантию – размер пенсионного взноса до 2025 года не должен превысить 20% зарплат. Сейчас из брутто-зарплат наемных работников в ФРГ в пенсионный фонд отчисляются 18,6%, отмечается в статье.

Парламент Германии еще не утвердил пенсионный законопроект, однако правящая коалиция располагает в бундестаге большинством голосов, так что сомневаться в его принятии не приходится, подчеркивает автор.

В среду президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Среди прочего он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.