Федеральный банк Германии предложил повысить пенсионный возраст

В Германии предлагается повысить пенсионный возраст до 69,3 года, говорится в ежемесячном докладе немецкого Федерального банка.

Новые правила могут коснуться лишь граждан, родившихся в 2001 году или позднее, передает РИА «Новости».

Бундесбанк считает ситуацию с пенсионным страхованием сравнительно «ненапряженной», так как кабмин провел соответствующие реформы, рынок труда показал хорошую динамику, а в демографических изменениях наблюдается пауза.

В докладе Бундесбанка говорится, что «взносы снизились, а выплаты были расширены».

Однако в дальнейшем «демографические изменения будут оказывать давление на пенсии». Ожидается повышение продолжительности жизни. Кроме того, «когорта бэби-бумеров с середины 2020-х годов начнет выходить на пенсию».

В связи с этим немецкий кабмин запланировал «в долгосрочном периоде пенсионную реформу».

С 2031 года пенсионный возраст вырастет до 67 лет.

В документе предлагается увязать повышение пенсионного возраста «с ростом продолжительности жизни». Это позволило бы исправить сложившуюся ситуацию, при которой «баланс» между пенсионным возрастом и временем трудовой активности «постоянно нарушается в пользу первого».

Отмечается, что в связи с ростом продолжительности жизни будет увеличиваться не только трудовой стаж, но и «срок пенсии».

Пенсионный возраст для этого следовало бы поднять к 2070 году до 69,3 лет, заявил Бундесбанк.

В 2018 году в Германии приняли непопулярные решения в рамках пенсионной реформы. Постепенно увеличивать пенсионный возраст в Германии решили еще в 2007 году, с 2012 года инициативу претворяют в жизнь.

С 2019 года в России началось плавное увеличение пенсионного возраста: с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Окончательно переход завершится в 2029 году.

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