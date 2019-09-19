Минтруд предупредил об опасности индивидуального пенсионного возраста

Индивидуальный возраст выхода на пенсию, как это предлагает профессор НИУ ВШЭ Евгений Гонтмахер, может привести к росту уровня бедности в стране, так как ранний выход на пенсию предполагает и более низкую пенсию, заявил директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда Игнат Игнатьев.

«Индивидуальный выход на пенсию для каждого – известная и популярная мера. В чем проблема? Проблема в бедности, конечно. Мы тоже можем дать право выйти на пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам в 60 лет со штрафными санкциями. Но тогда какой размер пенсии будет в России?» – передает его слова ТАСС.

Предложение на этот счет высказал Гонтмахер на конференции в НИУ ВШЭ.

Игнатьев заметил, что индивидуальный возраст выхода на пенсию применяется во Франции и Германии, однако уровень пенсионного обеспечения в этих странах выше.

Гонтмахер в ответ заметил, что общество не приняло изменение пенсионного возраста, принятое в России в 2018 году, в связи с чем и нужно перейти к индивидуализированному пенсионному возрасту.

«Кому-то, может быть, удобно выйти в 50 лет, а кому-то – в 70 лет», – высказал свою точку зрения Гонтмахер.

С 2019 года в России началось плавное увеличение пенсионного возраста: с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Окончательно переход завершится в 2029 году. Ранее в правительстве опровергли сведения о новом повышении пенсионного возраста.

Между тем в России также обсуждается возможность введения четырехдневной рабочей недели. Директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж заявил, что зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на такой режим работы, не должны сокращаться, как не должна расти и продолжительность рабочих смен.

«Подчеркну, это требует очень серьезного изучения: чтобы работники не потеряли в зарплате, тут мы с ФНПР совершенно согласны, чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, что будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья, ну и чтобы у нас не росли некие издержки работодателей. Идти по этому пути – да, наверное, нужно, но очень аккуратно с изучением всех мнений и всех нюансов», – сказал Корж.

Он заметил, что некоторые регионы и предприятия уже изъявили желание поучаствовать в апробации такого режима работы.

«Это должно быть четко просчитано и вместе с регионом, и вместе с отраслью. И возможно, что после такого детального изучения либо прибавится количество желающих в этом поучаствовать, либо мы найдем другие формы апробации этого проекта», – сказал Корж.

По его словам, необходимо, чтобы издержки работодателей при этом не росли. Необходимо «очень четко расставить возможные акценты и четко сепарировать по видам деятельности». Он заметил, что и сейчас Трудовой кодекс разрешает сокращать рабочую неделю и рабочее время, так как установлены только верхние пределы – не более 40 часов, не более пяти дней.

Заместитель председателя Совета министров Крыма Алла Пашкунова заметила, что в России наблюдаются тенденции по апробации и изучению курса на четырехдневную рабочую неделю.

«Учитывая, что у нас опыт пока не очень большой, мы ни на каких предприятиях такие пилотные проекты не запускали, и пока определенного мнения на этот счет у нас нет», – сказала Пашкунова.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков выразил уверенность, что Россия перейдет на более короткую рабочую неделю в ближайшие годы. Он заявил, что по этой тенденции идут все развитые страны мира.