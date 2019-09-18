Федерация независимых профсоюзов рассказала о сроках перехода РФ на четырехдневную неделю

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков уверен, что Россия перейдет на более короткую рабочую неделю в ближайшие годы. Он заявил, что по этой тенденции идут все развитые страны мира.

«Надо принимать решение по продолжительности рабочей недели. Сегодня у нас по закону – 40 часов, в более развитых странах, которые идут на снижение рабочей недели, – 35 часов, где-то 29 уже есть, кто-то хочет вводить 25-часовую рабочую неделю. Правительство идет по правильному пути, потому что действительно мы в перспективе обязательно перейдем на более короткую рабочую неделю, и эта тенденция общемировая», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что представители ФНПР на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудят этот вопрос. По словам Шмакова, на этот счет есть разные мнения среди профсоюзов и работодателей.

«Я думаю, это (сокращение рабочих часов в трудовой неделе) случится не завтра, но и не через 10 лет. Я думаю, наше поколение будет жить еще при 35 часовой рабочей неделе. И наше требование, на котором мы будем жестко стоять, изменения не должны сказываться на уровне зарплаты, она должна, наоборот, увеличиваться», – сказал Шмаков.

Он выразил мнение, что в России в настоящее время растет производительность труда.

Между тем, эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время именно в связи с низкой производительностью труда и сокращением численности рабочей силы.

Премьер Дмитрий Медведев в июне допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Минтруду было поручено представить до конца сентября свою позицию по этому вопросу.

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