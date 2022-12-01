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Германия отправит в распоряжение НАТО 30 тыс. солдат
Канцлер ФРГ Шольц заявил о выделении к 2025 году 30 тыс. военных для нужд НАТО
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Немецкие власти намереваются дать Североатлантическому альянсу 30 тыс. военнослужащих к 2025 году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Эти 30 тыс. военнослужащих будут находиться в высокой степени боеготовности, заявил Шольц, передает ТАСС.
Он добавил, что в ходе беседе с генсеком альянса велось обсуждение защиты объектов критической инфраструктуры в северной части ЕС. По словам канцлера, это показала диверсия на «Северном потоке».
Канцлер добавил, что НАТО следует играть значительно более серьезную и активную координирующую роль в защите объектов критической инфраструктуры на море.
Напомним, в июне Шольц заявлял о создании самой большой среди стран ЕС армии, на что планируется потратить 100 млрд евро.
При этом немецкий полковник Андре Вюстнер отмечал, что этих средств не хватит даже на то, чтобы компенсировать недостаток вооружений, которые передали в последнее время украинским властям.
Захарова опубликовала заявление НАТО о допустимости ударов по энергосистеме
Захарова напомнила рассуждения пресс-секретаря НАТО Шиа о допустимости ударов по инфраструктуре Югославии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала заявление пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии.
В мае 1999 года Шиа спросили, почему Югославию лишают электричества и водоснабжения, если НАТО атакует якобы только военные объекты. Он ответил, что от электроэнергии зависят системы командования и управления.
«Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа, слова которого Захарова привела в Telegram.
Шиа заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича. Шиа сказал, что инфраструктура используется против народа Сербии, поэтому НАТО «отключило» водоснабжение и электричество «навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон». «Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна», – сказал он.
Захарова заявила, что приводит его слова «для памяти Столтенбергу, Боррелю и белодомовским».
Напомним, неделю назад после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.
Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства
Первостепенной задачей для Киева должна оставаться возможность остаться независимым государством, а не вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Во время проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока он заметил, что для того, чтобы Украина осталась независимым государством, ей нужно поставить еще больше военной, финансовой, экономической помощи. В обратном случае, если Украина потеряет статус суверенной территории, вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт, передает РИА «Новости».
В Бухаресте прошла встреча МИД стран – членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Эксперт объяснил позицию Штайнмайера против прекращения огня на Украине
Политолог Кортунов: Штайнмайер пытается реабилитироваться за формулу мира на Украине
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В свое время в адрес экс-главы МИД Германии, а ныне президента ФРГ Штайнмайера было много критики за предложенную формулу по урегулированию ситуации на Украине. Теперь он пытается реабилитироваться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Германии выступил против прекращения огня на Украине.
«Риторика, которую мы сегодня слышим со стороны Франка-Вальтера Штайнмайера, может быть своего рода попыткой реабилитироваться. Дело в том, что «формулу Штайнмайера» по примирению в Донбассе в свое время многие критиковали, считая его позицию слишком мягкой и чуть ли не пророссийской», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Теперь президент Германии следует всем принципам политического мейнстрима, что полностью соответствует нынешней геополитической обстановке. Другое дело, что тут встает вопрос справедливости и реальной политики», – отмечает собеседник.
«Отдельного внимания заслуживает вопрос гарантий безопасности Украине. С момента начала спецоперации было предложено множество различных вариантов. В частности, тема поднималась в Стамбуле. Последние предложения, которые были сформулированы бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, имеют уже совсем другую концепцию», – рассуждает эксперт.
«Проблемы по этому вопросу будут возникать не только со стороны Москвы, но и со стороны Запада. Дело в том, что гарантии потребуют неких изменений внутри тех стран, которые эти гарантии могут дать. И я не уверен, что государства сейчас готовы на это пойти. Вероятно, поэтому Штайнмайер и говорит о том, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины и кто мог бы их дать», – заключил Кортунов.
В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Deutsche Welle.
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент ФРГ заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит слова Штайнмайера ТАСС.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, что в октябре 2015 года, в бытность главой немецкой дипломатии, Штайнмайер предложил формулу реализации Минских соглашений, получившую имя автора. «Формула Штайнмайера» предполагала мирное урегулирование в Донбассе через местные выборы в ДНР и ЛНР и конституционную реформу на Украине. Реализация «формулы», равно как и соглашений «Минск-2», была сорвана по вине Киева.
В октябре Штайнмайер уже в качестве президента Германии посетил Украину и провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
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В России оценили срыв сотрудничества между Японией и США в сфере боевой авиации
Авиаэксперт Пантелеев: Кооперация Японии с Британией и Италией позволит Токио создать новый истребитель
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Вашингтон отказал Токио в передаче передовых технологий для разработки нового истребителя, поэтому Япония обратилась за помощью к Британии и Италии. Создание истребителей в рамках коалиции – задача непростая, но выполнимая. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя решение Токио о разработке новой модели истребителя совместно с Британией и Италией вместо США.
«Создание достойного летательного аппарата – задача посильная для таких стран, как Япония, Британия и Италия. У каждой из них имеется очень богатая история разработки собственных национальных оригинальных конструкций. Тем не менее во второй половине прошлого столетия «единоличные» усилия сменились кооперационными схемами», – рассказывает Олег Пантелеев, глава аналитической службы «АвиаПорт».
«У Японии есть опыт создания национального производства с очень высокой степенью локализации. Здесь можно упомянуть летающие лодки-амфибии ShinMaywa, противолодочные патрульные и транспортные самолеты. Это аппараты полностью национального производства. При этом истребители действительно ранее разрабатывались при взаимодействии с США», – акцентирует собеседник.
«Участие Штатов давало не только доступ к передовым технологиям, но и обеспечивало доступ к рынку на максимально комфортных условиях. Американские истребители в западном мире были наиболее массовыми, соответственно, комплектующие производились также достаточно масштабными сериями. Это существенно снижало себестоимость», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, совместный потенциал Японии, Великобритании и Италии не обеспечивает тиражирование самолетов в масштабах сравнимых с американскими. То есть рынок, который будет доступен для этого устройства, будет меньше, чем у истребителей Штатов. Обеспечить конкурентоспособность с этим продуктом, выходя на рынки третьих стран, будет непросто», – рассуждает Пантелеев.
«Но возможность создать конкурентоспособный летательный аппарат в плане технических характеристик у них имеется. Очень важный момент заключается в том, что истребители пятого и последующих поколений должны быть глубоко интегрированы в различные системы управления войсками, которые есть у разных стран», – считает эксперт.
«Здесь вопросы интеграции, то есть взаимодействие со спутниками и беспилотниками, становятся очень большой проблемой, решить которую силами трех стран будет сложнее, чем в партнерстве с американцами. Думаю, что интеграционные возможности будут ниже, чем у образцов Штатов. Но, вполне возможно, что они будут приемлемы для стран сформировавшейся коалиции», – подчеркивает собеседник.
«С другой стороны, уже имеются примеры создания летательных аппаратов коалициями стран без участия США. Например, Eurofighter Typhoon, который производится сразу четырьмя странами (Италия, Франция, Британия и Испания). Это интересный проект. Опыт успешный, но, как говорится, не без подводных камней. Британии, Италии и Японии их вряд ли можно будет избежать», – акцентирует эксперт.
«Также у разных стран есть свои специфические требования к истребителям. Для Японии, например, важно учитывать фактор Китая и Северной Кореи в вопросах разработки средств военной авиации. Великобританию и Италию же интересуют самолеты с умеренной дальностью полета по географическим причинам», – считает Пантелеев.
«То есть собрать воедино требования и сделать компромиссный продукт в рамках коалиции – задача непростая. Еще одна проблема «работы в команде»: каждая сторона желает занять наибольшую долю, чтобы обеспечить стабильные продажи для собственной промышленности. В таких проектах есть и существенные плюсы, конечно: например, каждая страна может вложить свои самые передовые технологии», – указывает собеседник.
«То есть работа в коалиции всегда подразумевает поиск компромиссов. Найти их – это вопрос времени. Долгие переговоры могут привести к тому, что предъявляемые требования к продукту изменятся. Практика показывает, что совместные разработки часто выдают аппараты с рядом устаревших решений. Сумеет ли Япония избежать подобных проблем – посмотрим», – рассуждает эксперт.
«Но и радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Токио не стоит ожидать. Уместно упомянуть решение Турции о выборе российских систем ПВО. Тогда это существенно сказалось на диалоге Анкары с другими странами НАТО. Здесь таких противоречий не ожидается, потому что эти страны союзничают, в отличие от России и НАТО», – акцентирует собеседник.
«Масштаб раздражений будет гораздо меньше. Все-таки Великобритания и Италия «свои». К тому же сложившееся партнерство не означает того, что Япония не будет приобретать американскую продукцию. Токио будет по-прежнему рассматривать Штаты как ключевого поставщика товаров военного назначения. К тому же решение об отказе от передачи технологий принял именно Вашингтон. Тут к Японии претензий нет и быть не может», – резюмирует Пантелеев.
Ранее стало известно о том, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом пишет Shukan Gendai .
Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, «возникла крайне необычная ситуация», отмечает издание.
Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, однако из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе самолета F-16.
Как сообщил Shukan Gendai источник в Минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность», в итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года.
«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией», – говорится в материале РИА «Новости» со ссылкой на японское издание. В результате Токио ожидают «новые вызовы», связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными.
Это, как утверждает Shukan Gendai, связано с тем, что Лондон, «известный своей троякой дипломатией», и настаивает на соотношении разработок 60% на 40% или 50% на 50%, что является «невыгодным соотношением», поэтому Японии «следует вести себя осторожно» с новым партнером, который «пытается продавить свои эгоистичные интересы».
Ранее стало известно, что Япония и Британия намерены подписать военный пакт, который усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилит сдерживание Китая. В частности, такой шаг должен упростить проведение совместных учений и логистику, а также задаст правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую.
Кроме того, страны намерены рассказать о совместной разработке новых истребителей. Также Япония осуществляет предварительную стадию рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами и находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk. В январе сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.
Весной Великобритания заявила, что деятельность Североатлантического альянса необходимо распространить на Индо-Тихоокеанском регион и что НАТО должно стать «более глобальным» в своем видении мира. В 2021 году Австралия, Великобритания и США сформировали новое партнерство AUKUS в области обороны и безопасности.
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Медведев: НАТО должно покаяться и быть распущено
Зампредседателя Совбеза России Медведев призвал распустить НАТО как преступную организацию
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Цивилизованному миру не нужно НАТО, альянсу нужно покаяться перед человечеством, после этого организация должна быть распущена как преступная, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем посте в Telegram-канале он напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина победит как суверенное независимое государство, но при этом глава альянса «ничего не сказал о ее территориальной целостности».
«Победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс. А постоянный регресс в том, что наглые натовские выскочки всегда легко забывают о совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан – стариков, женщин, детей. О поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам. О безнаказанности руководителей Североатлантического альянса за совершенные злодеяния», – написал Медведев.
Он отметил, что «начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней. При этом, по его словам, в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты.
«Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», – заключил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что Генассамблее ООН после резолюции о российских «репарациях» Украине необходимо принять рекомендацию о возмещении Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО странам.
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Германская Uniper подала в суд на Газпром для возмещения убытков
Германская Uniper подала в суд на Газпром для возмещения убытков от недопоставки газа
Германский энергоконцерн Uniper подал в суд на «Газпром экспорт», чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в 2022 году, следует из сообщения компании.
Uniper оценила текущие расходы на замену газа России не менее чем в 11,6 млрд евро. О разбирательстве в суде сообщил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах на мероприятии в Дюссельдорфе, передает ТАСС.
Компания надеется на возмещения убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, не поставленными Газпромом с июня.
«Uniper вынуждена закупать газ для замены по более высокой цене, чтобы выполнить свои собственные обязательства по поставкам клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов», – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что чрезвычайное финансовое положение вводится в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия из-за энергокризиса.
Ситуацию в немецкой армии из-за поставок вооружений Киеву назвали «очень жесткой»
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Немецкие вооруженные силы (бундесвер) испытывают сильный недостаток материального обеспечения, и тех 100 млрд евро, которые планировалось выделить на армию, не хватит для разрешения проблемы, заявил руководитель Союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер.
Разрыв между запросами и возможностями восполнения ресурсов «никогда не был таким большим», как сейчас, заявил Вюстнер в интервью радио Deutschlandfunk.
Он пояснил, что это напрямую связано с украинскими событиями и решениями правительства страны, которые не позволяли оперативно удовлетворять запросы армии. Полковник подчеркнул, что ситуация в немецких вооруженных силах «очень жесткая».
На данный момент решаются проблемы обеспечения обмундированием, приборами ночного видения и связью, но этого недостаточно, нехватки восполняются недостаточно быстро.
Полковник указал, что наблюдается недостаток личного персонала – у молодых людей нет желания служить в армии. Фиксируется нехватка поставок запчастей, модернизации и нового вооружения. Слишком мало транспортных вертолетов, истребителей-бомбардировщиков F-35.
После начала поставок Украине стала заметна нехватка артиллерийских систем следующего поколения.
Вюстнер подчеркнул, что тех 100 млрд евро, которые власти пообещали для модернизации армии, будет недостаточно. По его оценке, необходимы быстрые и решительные действия, чтобы восполнить недостающие ресурсы.
В августе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что армия страны фиксирует «абсолютный дефицит», и это сказывается на поставках вооружений киевским властям.
В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц объявлял о планах создания самой большой среди европейских стран НАТО армии, для этих целей планируется открыть специальный фонд размером в 100 млрд евро.
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Столтенберг: В НАТО обсуждают передачу систем ПВО Patriot Украине
Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность поставок киевским властям ЗРК Patriot, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Страны НАТО обсуждают предоставление Украине новых систем, включая Patriot, также в ходе обсуждений затрагивается вопрос о гарантиях того, чтобы уже поставленные вооружения были эффективны и продолжали работать, сказал глава организации, передает РИА «Новости».
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава не отдаст заказанные у Вашингтона Patriot Киеву.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему эффект от новых комплексов ПВО не станет спасением для киевского режима.
Медведев назвал комплексы Patriot при передаче их Киеву законной целью России
Если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, тогда они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, сейчас страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Также Медведев заявлял, что миру не нужно НАТО, организации необходимо покаяться, а потом распуститься.
Захарова: У НАТО нет интереса к урегулированию конфликта на Украине
Спикер российского МИД Захарова заявила, что у глав МИД НАТО отсутствует интерес к урегулированию конфликта на Украине
Принятое после заседания в Бухаресте заявление глав МИД стран-участниц НАТО свидетельствует о том, что альянсу неинтересно принимать участие в регулировании ситуации на Украине, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, страны-участницы НАТО абсолютно не заинтересованы в политико-дипломатическом решении на Украине, более того, они пытаются обвинить Россию в преступных действиях и бесчинствах, совершаемых ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства.
В Бухаресте прошла встреча МИД стран-членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине
Столтенберг объяснил главную задачу НАТО на Украине
Североатлантический альянс видит своей задачей на Украине предотвращение выхода конфликта за границы этой территории, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
НАТО должно оказывать киевским властям поддержку и предотвратить войну за пределами Украины, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Для этого альянс передает Москве сигналы о том, что НАТО готово защищать каждого союзника. Столтенберг отметил, что альянс не является стороной конфликта и не будет вовлекаться в него.
«Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя», – заключил генсек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО навязывает киевским властям войну и тем самым осложняет ситуацию.
Блинкен пообещал расширение присутствия НАТО в Европе
Блинкен анонсировал наращивание присутствия НАТО «от Черного до Балтийского моря»
НАТО расширит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря», заявил в Бухаресте госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.
Он добавил, что в рамках усилий по наращиванию этого присутствия США постоянно работают со своими партнерами по НАТО, передает ТАСС.
По словам Блинкена, регион Черного моря имеет стратегическое значение для альянса.
Ранее сообщалось, что США решили расширить свое присутствие в Ансбахе (Бавария). На американской базе в городе будут на постоянной основе размещены еще 500 военнослужащих.
Главы МИД НАТО собрались заявить, что не примут Украину в состав альянса
В Bloomberg сообщили, что на заседании стран НАТО в Бухаресте Украине откажут в членстве
Министры иностранных дел стран-участниц НАТО встретятся на двухдневном заседании в Бухаресте и объявят, что хотя альянс и готов принять Украину, пока что этого делать не будет, сообщает Bloomberg.
По информации источников издания, члены альянса все еще не достигли общего мнения по вопросу «предоставления Киеву более прямого пути к членству». В то время как часть стран НАТО выступают за поиск таких путей, другие более сосредоточены на оказании помощи Украине для ее «победы в конфликте», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Издание также уточняет, что на заседании могут быть приняты соглашения, по которым страны НАТО будут обязаны поддерживать Киев в связи с «возможной агрессией», однако такое предложение будет согласовано в лучшем случае к лету 2023 года.
Напомним, СМИ сообщили, что две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину. Утверждается, что Германия, Италия, Франция, Нидерланды и еще ряд членов НАТО сохранили возможность продолжать поставки. Однако Германия еще летом признала «абсолютный дефицит» вооружений.
Столтенберг ответил на обвинения в провале переговоров с Россией
Генсек НАТО оправдался после обвинений в провале переговоров с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на обвинения в провале переговоров с Россией накануне начала спецоперации на Украине, заявив, что альянс и Киев никогда не представляли угрозу для России.
Он отметил, что между странами всегда возникают разногласия, но существуют механизмы для их решения, передает РИА «Новости».
Столтенберг пояснил, что в Европе могут быть разногласия по поводу языковых вопросов и вопросов национальных меньшинств, однако их следует решать путем диалога.
Генсек добавил, что расширение НАТО не является провокацией против России, поскольку оно – следствие «демократических процессов» внутри самих государств.
Ранее Столтенберг заявил, что пришло время принять Финляндию и Швецию в НАТО.
В Германии журналистка раскритиковала украинского репортера
Die Welt: Корреспондент Шварцер требует прекратить снабжать Украину оружием
Корреспондент и активистка в Германии Алиса Шварцер вступила в полемику с корреспондентом ARD из Украины по вопросу поставок оружия Киеву, сообщает газета Die Welt.
По ее словам, из-за поставок вооружения Украине кризис затягивается. По мнению Шварцер, Берлину стоило поставить гуманитарную помощь и оказать содействие в организации переговоров. «Договориться можно, а погибших воскресить нельзя», передает РИА «Новости» ее слова со ссылкой на Die Welt.
Также журналистка указал на серьезное вмешательство Запада в украинский вопрос, назвав его «прокси-конфликтом», который Соединенные Штаты спровоцировали для противостояния с Россией.
На это украинский корреспондент ARD Василий Голод ответил обвинением активистки в использовании конспирологических теорий.
Шварцер, в свою очередь, на подобную критику призвала его перестать отрицать решающую роль Штатов.
«Не можете же вы всерьез утверждать, что заявление о том, что Америка играет роль в этом конфликте – конспирологический миф», – заключила она.
Напомним, в апреле Шварцер вместе со множеством немецких деятелей направила канцлеру Германии Олафу Шольцу открытое письмо с призывом отказаться от отправки военпомощи Украине.
В мае Шварцер раскритиковала решение президента Украины Владимира Зеленского пригласить Шольца на День Победы в Киев, назвав этот шаг «беспрецедентной провокацией».