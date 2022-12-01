Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

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1 декабря, четверг | Последнее обновление — 07:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца боев
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Негативное отношение к беженцам с Украины распространено в Польше во всех социальных и возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола. А в середине ноября социологи признали, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать.
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Учитывая, что украинской пропагандой рулят специалисты из США, у потока видео с казнями может быть особенная причина. Не исключено, что Вашингтон готовится «слить» очередного своего союзника.
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Кейс Huawei – это не просто эпизод торговой войны, это и есть сама война за разведданные и тотальный контроль населения. И американцы считают, что только они могут это делать.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе социальной сети на территории России
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В работе социальной сети «ВКонтакте» на территории России наблюдаются сбои, следует из данных, размещенных на странице детектора сбоев Brand Analytics, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
По данным Brand Analytics, 83% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщали, что «ВКонтакте» у них не работает, 8% пожаловались на проблемы с отправкой и получением сообщений, 6% отметили проблемы в работе приложения соцсети, передает ТАСС.
В свою очередь в пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что некоторые пользователи могли кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений в связи с плановым обновлением. При этом в администрации соцсети заверили, что сейчас все работает в обычном режиме.
Напомним, 25 октября масштабный сбой произошел в работе WhatsApp.
Глава СВР Нарышкин заявил о подготовке Польшей референдума о присоединении Львовской области Украины
Нарышкин: Варшава хочет провести референдумы на Западной Украине для присоединения земель
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Польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина.
По его словам, в качестве «пробного шара» польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о якобы подготовке в Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.
«Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать», – добавил Нарышкин.
Ранее Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Кадыров показал уничтоженных бойцами «Ахмата» украинских диверсантов
Бойцы спецподразделения «Ахмат» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в направлении Кременной, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале он отметил, что бойцы «Ахмата» являются одним из самых эффективных и боеспособных подразделений. Им удалось полностью разгромить вражеский отряд, который пытался прорваться через ответственную территорию, сообщил Кадыров.
Он отметил, что теперь командованию ВСУ предстоит пополнить длинный список погибших в бессмысленной борьбе за западные ценности украинцев. Грандиозная «перемога», по его словам, все еще маячит далеко за горизонтом, вне зоны их досягаемости.
Ранее Кадыров показал кадры отправки очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции на Украине.
Медведев: После сообщения о потерях ВСУ главе ЕК «прилетело по голове» из США
Медведев назвал ЕС штатом США после удаления сообщения фон дер Ляйен о потерях ВСУ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
Медведев сообщил, что европейскому политику «прилетело по голове» из Вашингтона. По его словам, сообщение о потерях отредактировали после реакции Вашингтона.
«Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вырезали информацию о числе погибших украинских военных и гражданских лиц. Глава ЕК указала, что «на сегодняшний день погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. военных». Представитель фон дер Ляйен заявил об ошибках в данных.
Газпром отверг требования по иску Uniper
Газпром подтвердил получение иска от Uniper и отверг требования компании
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Газпром получил иск от немецкого энергоконцерна Uniper, в российской компании заявили, что не признают нарушения контрактов и правомерности германской стороны требовать возмещения убытков, сообщили в «Газпром экспорте».
Uniper инициировала разбирательство против ООО «Газпром экспорт» в международном арбитражном трибунале в Стокгольме.
Немецкая сторона требует, чтобы российская компания возместила убытки, понесенные в связи с отсутствием поставок газа с июня. В связи с этим Uniper пришлось закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиками по ранее согласованным ценам и объемам. Из-за этого расходы компании уже составили не менее 11,6 млрд евро и будут продолжать расти до конца 2024, передает «Интерфакс».
ООО «Газпром экспорт» сообщила, что изучает итоговое заявление, однако отвергает все обвинения и требования Uniper.
Напомним, Uniper надеется на возмещение убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, не поставленными Газпромом с июня.
Стало известно о растущих разногласиях между ВСУ и польскими наемниками
Марочко: Между украинскими военными и польскими наемниками растут разногласия
Военнослужащие ВС Украины все чаще выражают недовольство отношением к ним польских наемников и их привилегиями, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его словам, в рядах ВСУ растут разногласия между украинскими военнослужащими и польскими наемниками из-за того, что помимо установленного денежного довольствия поляки получают пожертвования, экипировку и спецсредства, которые украинцы должны покупать на свои деньги. Марочко рассказал также, что поляки относятся к украинцам как людям второго сорта, что вызывает недовольство и нередко заканчивается перестрелками и драками, передает ТАСС.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области было уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
Разведка узнала о недовольстве командиров ВСУ приказами наступать на Сватово
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о непонимании командирами ВСУ приказов наступать на Сватово
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Командиры вооруженных сил Украины подали рапорты, в которых просят объяснить целесообразность наступления на Сватово при высоких потерях, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Украинские командиры штурмовых подразделений, которые отвечают за Сватовское направление, обратились к своему руководству. Они просят «обосновать расчет сил и средств при планировании операции». Также в рапортах содержится просьба объяснить целесообразность наступления «при отсутствии необходимых ресурсов». Как пояснил Марочко, причиной такого шага стали постоянные потери ВСУ, нехватка боеприпасов, материальных средств, вооружения и техники, передает ТАСС.
Напомним, Марочко сообщал, что украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома российской линии обороны одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от Сватово. Сообщается, что в наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы.
Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства
Первостепенной задачей для Киева должна оставаться возможность остаться независимым государством, а не вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Во время проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока он заметил, что для того, чтобы Украина осталась независимым государством, ей нужно поставить еще больше военной, финансовой, экономической помощи. В обратном случае, если Украина потеряет статус суверенной территории, вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт, передает РИА «Новости».
В Бухаресте прошла встреча МИД стран – членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
СМИ назвали новый потолок цен на российскую нефть в ЕС
Европейский союз (ЕС) намеревается установить потолок цен на российскую нефть на уровне в 62 доллара за баррель, несмотря на призывы понизить показатель, заявил источник в Брюсселе.
Изначально комиссия ЕС предлагала установить барьер в 65–70 долларов за баррель, после предложение ужесточили до 62 долларов, но часть членов ЕС, включая Польшу, настаивают на дальнейшем снижении, сказал собеседник РИА «Новости».
В ходе последних переговоров страны говорили о 62 долларах за баррель и даже ниже, вероятнее всего, этот показатель ближе всего к окончательной цифре, пояснил он.
Даже если ЕС не сумеет договориться по потолку цен, то Еврокомиссия вряд ли станет откладывать срок введения эмбарго для поставок нефти из России по морю.
По словам собеседника, на ЕК оказывают сильное давление, чтобы соглашение вступило в силу до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти звучала на переговорах, но была отклонена.
Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что установление ограничений на стоимость российской нефти может негативно сказаться на рынках.
До этого Кремле отмечали, что Москва исходит из своих интересов и не намерена «стрелять себе в ногу», если потолок цен все же будет введен.
Пугачева начала ликвидацию последнего бизнеса в России
Пугачева начала ликвидацию последнего своего бизнеса в России
Певица Алла Пугачева начала процесс ликвидации медиакомпании «АБП» – своего последнего бизнеса в России.
Согласно данным базы «Спарк», заявление о начале процедуры было подано 23 ноября.
Исполнительница полностью владеет указанной фирмой в 1-м Неопалимовском переулке района Хамовники с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Возглавляет организацию директор самой певицы Елена Чупракова, сообщает «Рен-ТВ».
По итогам прошлого года доходы компании составили 3,2 млн рублей, чистая прибыль – 85 тыс. рублей. Компания, зарегистрированная в 2010 году, занималась радиовещанием, звукозаписью и изданием музыки.
В октябре Пугачева подтвердила, что уехала из России и сейчас находится в Израиле.
Поезда «Сапсан» решили убрать с маршрута Нижний Новгород – Москва
Между Нижним Новгородом и Москвой перестанут ходить поезда «Сапсан», в РЖД сочли нецелесообразным возврат поездов на этот маршрут.
Ранее «Сапсаны» с этого маршрута снимали из-за ремонта Курского вокзала, сообщает «Нижний Новгород онлайн».
Заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов пояснил, что решено остановиться на схеме – отдельные поезда до Нижнего из Москвы. Курский вокзал будет использоваться больше под диаметральное движение, поэтому направлять туда скоростной поезд нецелесообразно.
Пегов отметил, что прямой трафик пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву был около 20%, поэтому более эффективно использовать «Сапсаны» на маршруте Санкт-Петербург – Москва.
Напомним, в мае компания Siemens решила прекратить техобслуживание поездов РЖД. Сообщалось, что техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено под руководством и контролем РЖД.
Минобороны подтвердило освобождение Андреевки в ДНР
Населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР) полностью освобожден от вооруженных сил Украины, подтвердили в Минобороны России.
Российские ВС продолжают успешное наступление, освобождая от украинских военных населенный пункт Водяное в ДНР, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Об освобождении от украинских военных Андреевки в штабе территориальной обороны республики сообщали во вторник.
В среду Минобороны подтвердило освобождение Белогоровки и Перше Травня в ДНР.
Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
Центральное телевидение Китая: Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет, сообщили китайские СМИ.
Как сообщает Центральное телевидение Китая Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно.
30 ноября в 12 часов 13 минут (7.13 мск) он скончался в Шанхае в возрасте 96 лет, передает РИА «Новости».
Сообщение о смерти бывшего китайского лидера распространили Госсовет КНР, Центральный военный совет КНР, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, Центральный комитет КПК, Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая, Военный совет ЦК КПК.
Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год, а должность председателя КНР с 1993-го по 2003-й, тогда пост председателя занял Ху Цзиньтао.
Путин потребовал расселить людей из трущоб
Аварийное жилье в России нужно расселять, заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов в разных российских регионах.
Глава государства отметил, что расселение граждан из аварийного фонда в целом по стране идет с опережением графика. «Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин сообщил, что, как ожидают российские власти, по итогам 2022 года в стране будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 млн кв. метров, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства.
Также Путин заявил, что планы по вводу социальных объектов и жилья остаются неизменными, несмотря на стоящие перед страной вызовы.
В ДНР рассказали об успешном применении авиации по позициям ВСУ
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ несут колоссальные потери из-за действий авиации ВКС России
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Авиация ВКС России вместе с артиллерией наносят серьезные удары по позициям ВСУ. Противник теряет убитыми и ранеными до 500 бойцов ежесуточно, рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Российские войска наносят серьезные авиа- и артиллерийские удары по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Идут активные наступательные действия, особенно в районе Артемовска. Вероятно, в ближайшее время мы увидим там еще более интенсивные бои», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«На этом направлении у ВСУ есть целые подразделения, полностью состоящие из наемников. Противник несет колоссальные потери. Все приграничные больницы в Днепропетровской области переполнены», – продолжил собеседник.
«Только за минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 500 военных. При этом украинская власть активно скрывает потери – в некрологах нам удалось насчитать только 200 погибших. Остальные жертвы никак не освещаются в украинских СМИ, потому что в противном случае их армия будет полностью деморализована», – предполагает депутат.
«Тем не менее мы ведем свою работу – фронт постепенно перемалывается, уничтожается поступающее западное вооружение. Нашим бойцам, безусловно, тоже тяжело, но в ближайшее время я надеюсь на полное освобождение Донбасса», – заключил Бердичевский.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска продолжают наступательные действия в Донбассе, а в среду стало известно об освобождении населенного пункта Курдюмовка, откуда ВСУ регулярно обстреливали Горловку. Кроме того, взятие Курдюмовки означает контроль ВС России над трассой Горловка – Артемовск.
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Экономист оценил планы ЕС заработать на замороженных российских активах
Экономист Любич: У ЕС нет никаких законных оснований для изъятия активов России
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Отвечать на действия Еврокомиссии в отношении активов России мы можем любым способом в соответствии с нормами международного права. Однако самым простым и приемлемым станут ответные действия в отношении активов стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Антон Любич. Ранее Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину.
«Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал экономист Антон Любич.
«Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия Российской Федерации на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник.
«В свою очередь, собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков, либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.
«При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.
«Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством - ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.
«Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич.
«Вместе с тем, по международным нормам, можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского Союза, а именно, Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.
Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать действия Еврокомиссии беспределом, экономист отметил, что «беспредел» – «это термин скорее из воровских понятий». «Я не уверен, что могу грамотно применять подобные термины. Однако, на языке юриспруденции это называется «грубым нарушением международного права», – заключил он.
Напомним, Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом, по данным издания Reuters, официальные лица в ЕС и США уже несколько месяцев спорят, как на законных основаниях можно организовать арест российских активов. Отмечается, согласно законодательству большинства стран-членов ЕС, арест замороженных активов возможен только при наличии решения суда на имя конкретного владельца счета. Издание отмечает, что большинство активов россиян зарегистрированы как средства «принадлежащие членам семьи или подставным лицам».
Издание Bloomberg приводит слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС будет стремиться создать структуру для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для передачи Украине. Bloomberg также отмечает, что юристам ЕС уже поступило задание рассмотреть различные юридические варианты использования российских активов.
Одновременно с этим стало известно, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения военных преступлений России. Издание Politico приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования российской агрессии».
При этом ранее Банк России заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.
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