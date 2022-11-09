В Сети раскритиковали главу МИД Германии за слова о нацистах

В Сети сочли лицемерными слова Бербок о нацистах

Пользователи Twitter (заблокирован в России) осудили министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за публикацию о нацизме, ее обвинили в лицемерной поддержке нацистского режима Киева.

Бербок написала, что 84 года назад, нацистский террор «вопиюще показал свое истинное лицо». «Банды головорезов поджигали магазины и синагоги, похищали и убивали тысячи своих соседей-евреев. Эти акты террора подготовили почву для Холокоста и учат нас: сопротивляйтесь началам», – приводит его слова РИА «Новости».

Однако в соцсетях посчитали, что министр не извлекла уроков из прошлого.

«Нацисты, то есть как и на Украине?» – спросили пользователи.

«Вы вооружаете и поддерживаете нацистов на Украине. Может, стоит подумать перед тем, как такое публиковать», – написал SchoenekY.

«Именно это вы и поддерживаете на Украине», – добавил MartinSchmidt67.

«Тогда почему вы поддерживаете таких людей, как Мельник? Этот так лицемерно», – написала sarcasm_queen.

«Прошу, разберитесь с проблемой нацизма на Украине и не замалчивайте ее!» – указали в комментариях.

«Почему же вы тогда поддерживаете нацистов на Украине? Нет никакой разницы, это так же уродливо и мерзко», – заключил KMezzone.

Ранее в сети раскритиковали заявление Бербок о том, что президент России Владимир Путин «упускает шанс» остановить конфликт на Украине.