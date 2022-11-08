Малькевич поддержал резкую критику в адрес блогера Никоглая за пародию на российского солдата

Поскольку в стране нет строгого запрета вышучивать подвиги участников СВО, такие блогеры как Никоглай (Николай Лебедев) позволяют себе снимать пародии и выкладывать их в Сеть, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского университета Александр Малькевич, комментируя резкое высказывание директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в адрес тиктокера.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила блогера Никоглая (Николая Лебедева), который снял пародию на видео с отбивающимся от падающих с коптера ВСУ бомб российского солдата в окопе. По ее мнению, делать из подобных роликов смешной контент неуместно. Тиктокера намерены проверить на предмет дискредитации армии РФ.

«Конечно, Екатерина Михайловна права в своем возмущении. Дело в том, что все это происходит из-за несовершенства наших законов и отсутствия правильных, когда идет специальная военная операция, когда есть герои СВО. Мы ведь даже не знаем имя этого героя, который из окопа выкидывает гранаты. По-хорошему он должен быть на всех федеральных каналах, в оборудованных студиях в Донецке, выйти в прямой эфир», – считает Малькевич.

Он подчеркивает, что действия военнослужащего – это пример мужества, выдержки и героизма. И если бы в России занимались плановой раскруткой героев СВО, то параллельно должно быть строго запрещено пытаться их высмеивать. Поскольку ситуация иная и «все пущено на самотек», блогеры позволяют себе делать такого рода пародии, как снял Никоглай.

«Мне кажется, что эта история непонятно чем закончится, потому что пристегнуть дискредитацию армии, наверное, можно, но лучше, чтобы у нас все эти программы действовали комплексно. Так, например, на Украине никто не осмелится вышучивать сражающихся воинов. А у нас нет никаких на этот счет четких вводных. Соответствующие органы власти в нашей стране должны сказать, что это все запрещается, и параллельно не лишним будет начать пиарить подвиги наших воинов», – заключил собеседник.

Ранее президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил молниеносную реакцию российского бойца, который, лежа в окопе, отбросил от себя две гранаты, сброшенные с украинского дрона.