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Мизулина раскритиковала блогера Некоглая за пародию на российского солдата
Мизулина раскритиковала блогера Некоглая за пародию на отбрасывающего от себя гранаты российского солдата
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко отозвалась о блогере Некоглае (Николае Лебедеве), который снял пародию на ролик с российским солдатом в окопе, отбрасывающим от себя гранаты. Блогера проверят на предмет дискредитации Вооруженных сил России.
«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент», – приводит слова Мизулиной Ura.ru.
Она заявила, что «находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе» и близкие военнослужащих.
Сообщалось, что видео блогер удалил, однако сам он утверждает, что ролик доступен в его профиле, передает Telegram-канал Shot.
«Мизулина, круто работаешь. Увидела дискредитацию в этом ролике? (…) Выглядишь забавно», – ответил Мизулиной Некоглай.
Ранее в британских СМИ появилось видео атаки дрона на российского солдата. На видео видно, на военного поочередно сбрасывают две гранаты, однако тот их отбрасывает. Военный жив и уже выздоровел, поскольку атака произошла еще в марте.
Ветеран «Альфы» оценил реакцию отбросившего гранаты ВСУ из окопа российского военного
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Действия на видео, где российский военнослужащий откидывает гранаты, падающие с украинского коптера, говорят о том, что солдат всегда был готов к этим действиям, сказал газете ВЗГЛЯД президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Британские СМИ обнародовали видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, передает «Московский комсомолец».
На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, которые он моментально откидывает в сторону.
Позже сослуживцы солдата рассказали, что молодой человек выжил и давно выздоровел, а само событие произошло еще в марте этого года рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области.
«То, что мы видим на видео, говорит о том, что солдат или офицер всегда был готов к этим действиям», – говорит Гончаров, подчеркивая, что подобные ситуации встречались и в практике подразделений «Альфа».
Он обращает внимание на то, что от выдергивания чеки до взрыва – от 3,2 до 4,2 секунд. Это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Соответственно, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды, что крайне мало. Результат говорит о его хорошей мгновенной реакции.
«Возможно, это был спецназовец. Они, конечно, более подготовленные и у них серьезнее развита реакция, чтобы спасти свою жизнь. Если бы человек не имел военного опыта, то вряд ли он был бы так натренирован. Но кем бы он ни был, его самообладание, сила воли и реакция просто удивляет», – заключил ветеран «Альфы».
Ранее добровольцы отряда «Кубань» рассказали о своем боевом опыте – об обороне Красного Лимана. Так, в один из дней военнослужащим прилетело больше ста снарядов от украинской артиллерии.
Умер основатель группы «Ласковый май»
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет
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В Оренбурге ушел из жизни основатель группы «Ласковый май» композитор Сергей Кузнецов, ему было 58 лет, сообщили в организации «Уралконцерт».
Представитель организации сказал, что Кузнецов скончался у себя дома, предположительно, от сердечного приступа, у него оторвался тромб, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что это случилось в понедельник около 18.00 (16.00 мск).
Источник не смог уточнить, с кем жил композитор. «Подробности сможем рассказать позднее, я знаю, что сейчас на месте работают скорая и полиция», – добавил он.
В октябре в Нижнем Новгороде скончался клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев, а в июне солист Юрий Шатунов. Напомним, экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стал обширный инфаркт.
Как пишет Фонтанка, автор популярных хитов «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» Сергей Кузнецов 5 ноября провёл в Оренбурге концерт в память о Юрии Шатунове.
Царев объяснил логику национализации предприятий Коломойского на Украине
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации предприятий на Украине
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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации принадлежащих украинским олигархам предприятий на Украине.
Царев в своем Telegram-канале объяснил, почему на Украине национализировали ряд предприятий местных олигархов, среди которых фигурируют имена Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Константина Григоришина и недавно арестованного Вячеслава Богуслаева. Политик уточнил, что в список национализированных предприятий попали: «Укрнафта» (42% владеет Коломойский); «Укртатнафта» (60% у Коломойского и Боголюбова); «АвтоКраз» (Жеваго); «Мотор Сич» (Богуслаев); «Запорожтрансформатор» (Григоришин).
В первую очередь Царев объяснил, почему Владимир Зеленский отбирает имущество у человека, который сделал его президентом Украины – у Игоря Коломойского.
Парламентарий сообщил, что, по имеющимся у него данным, простаивающий Кременчугский НПЗ ежегодно генерирует убытки в размере не менее 20 млн долларов, еще около 500 млн долларов составляют долги нефтяного бизнеса Коломойского перед Украиной и около 150 млн долларов перед Татарстаном. По словам Царева, татары отсудили свои долги за рубежом и были готовы предъявить их Коломойскому, но теперь некому, так как активы национализированы, что является форс-мажором.
Царев также отметил, что Кременчугский НПЗ входит в состав «Укртатнафты» и сейчас разбомблен, а значит, и расходы на восстановление ложатся уже не на их владельцев, а на бюджет Украины, как и расходы на содержание Кременчугского НПЗ.
Бывший украинский парламентарий обратил внимание, что национализация предприятий произошла не через суд, а решением Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, то есть решение очень спорное с точки зрения как украинского законодательства, так и международного. Царев выразил уверенность, что когда будет нужно, Коломойский отсудит себе назад не только предприятие, но и компенсацию из госбюджета Украины.
Царев также указал, что на национализированных предприятиях остается менеджмент, который будет работать в интересах своего бывшего нанимателя – Коломойского. Бывший депутат Рады выразил уверенность, что таким образом Коломойский приватизирует прибыль предприятий и национализирует убытки.
Экс-парламентарий выразил уверенность, что выгоду от с этой операции получит не только Коломойский и Андрей Ермак, но и президент Украины Владимир Зеленский. По словам экс-депутата Рады, еще ряд предприятий включили в перечень национализации, чтобы сделка между Ермаком и Коломойским не выглядела слишком очевидной.
Царев также отметил, что «Мотор Сич» – это предприятие Вячеслава Богуслаева, который на Украине был обвинен в госизмене и сейчас находится в СИЗО. По словам политика, национализация «Мотор Сич» – это подарок американцам, чтобы не возражали, и дополнительные проблемы китайцам, так как еще в 2017 году 56% акций предприятия было продано китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, потом они были заблокированы на Украине судом, а теперь еще и предприятие национализировано.
Кроме того, Царев сообщил, что, по имеющимся у него данным, предприятиями «Запорожтрансформатор» Григоришина и АвтоКраЗом Константина Жеваго будут управлять люди Ермака.
По словам бывшего украинского парламентария, вишенкой на торте стал комментарий к проведенной операции секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что национализированные активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины. По словам Данилова, по завершении военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам, либо им будет выплачена компенсация.
В понедельник издание появилась информация, что украинские власти решили национализировать принадлежащие украинским олигархам предприятия, в частности «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».
Юрий Подоляка: Российские войска предпринимают решительный штурм Артемовска в ДНР
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«В Артемовске местные жители, с которыми еще сохранилась связь, говорят, что канонада идет вторые сутки такая, какой не видели никогда. Похоже, что наши войска предпринимают решительный штурм города. Под Угледаром наступление наше застопорилось, на Купянском направлении фронт стабилизировался», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Подоляка, комментируя обстановку на самых активных участках в зоне СВО.
«Похоже, что наши войска предпринимают решительный штурм города Артемовска (Бахмут), – отметил военный аналитик Юрий Подоляка. – Насколько этот штурм будет успешным, зависит от того, сможем ли мы уничтожить узловые точки сопротивления, а они расположены на северо-востоке города. Если не ошибаюсь, то в районе мясокомбината».
Если удастся взломать оборону противника там, где ВСУ создали серьезный укрепрайон, мы уже сможем занять всю северо-восточную часть города Артемовска и выйти к реке Бахмутка с севера, указал Подоляка. «Сегодня также идет интенсивный штурм населенного пункта Опытное к югу от Артемовска. Если сумеем взять Опытное, то сразу перейдем на штурм южной части города. Очень многое зависит от результатов, однако то, что штурм начался и идет второй день – это очевидно», – резюмировал Подоляка.
Под Угледаром наступление ВС РФ застопорилось ввиду того, что мы не смогли прорвать линию фронта противника, оценивает эксперт. «Противник сумел стабилизировать фронт. При этом, находясь на преобладающих высотах в Угледаре, он наносит потери нашей группировке, – признал Подоляка. – С этим надо что-то решать: либо быстро перегруппировавшись, добиться решительного успеха на этом направлении, либо в районе населенного пункта Павловка отходить на исходные рубежи, чтобы не нести неоправданные потери».
Что касается положения по линии Купянск – Красный Лиман (то есть по восточной границе Харьковской области и по северу ДНР), то здесь можно говорить о стабилизации фронта на достаточно большом промежутке времени, указал собеседник. «Наши войска здесь постоянно накапливаются, – полагает Подоляка. – Противник в целом свою группировку уже сформировал. Не исключено, что частично она может быть переброшена на другие направления. Более интенсивно наступать здесь уж, скорее всего, противник не сможет».
Фронт на Купянском направлении стабилизировался: и наша сторона, и противник пытались сдвинуть линию в ту или иную сторону, однако добиться принципиальных перемен ни у кого не получилось, отметил собеседник. «Распутица, которая продолжается здесь уже вторую неделю, заставляет стабилизировать фронт по факту. За последнюю неделю противник предпринимает все меньше и меньше атак», – подчеркнул эксперт.
Однако серьезно сдвинуться здесь нельзя. Украинским войскам не получится прорвать «по схеме Балаклеи» тот укрепрайон, которые создали на этом направлении российские войска, отметил Подоляка. «Отсюда и вытекает стабилизация до тех пор, пока одна из сторон не накопит достаточно сил для прорыва, либо погодные условия не позволят наступать уже более эффективно», – отметил эксперт.
«Неделю назад я разговаривал с ребятами, которые прибыли в госпиталь из-под Купянска, они рассказывают, что бои идут хоть и интенсивные, но малыми силами. Нашим войскам удавалось слегка продвинуться вперед, занять передовые позиции противника и в основном все сводилось к артиллерийским ударам, именно из-за этого и было несколько десятков раненых», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Попыток украинской армии вести наступление и прорвать линию фронта уже нет, то, что происходит сейчас, это даже не разведка боем, а именно беспокоящий огонь и попытки мелко напакостить небольшими группами, даже не на бронетехнике, а на пикапах», – полагает он.
«Кроме того, на Купянском направлении уплотняется линия фронта, и даже «пройти в стык» для мелкой группировки ВСУ становится все сложнее. Также вероятно, что основные усилия противника сейчас направлены на то, чтобы накапливать силы и даже перебрасывать часть из них к Бахмуту-Артемовску и на Херсон. Поступает информация, что в Артемовске у ВСУ положение тяжелое, они готовятся к городским боям. Поэтому, судя по всему, на Купянске в части попыток наступать противник уже поставил крест», – считает Онуфриенко.
«По имеющейся у меня информации об обстановке на Купянском направлении, можно сделать вывод, что противник слегка выдохся, – полагает собеседник. – Последние недели ВСУ постоянно проводили атаки, пытаясь выдавить нас из населенных пунктов, прорваться к Сватово, перерезать трассу, поэтому шли батальонными группами, с бронетехникой, орудовала масса диверсионных групп».
«За последние несколько дней эта интенсивность значительно снизилась. Была всего одна серьезная атака неполной батальонной группы, две роты, усиленные танками, на Краснолиманском направлении попытались пойти в наступление, но попытки оказались неудачными. В основном ВСУ сейчас действуют очень мелкими группами, ведут беспокоящий артиллерийский огонь, кроме того, работают ДРГ, но серьезных действий не предпринимается», – отметил собеседник.
Свои коррективы может внести изменение погоды, в первую очередь заморозки, добавил Подоляка. «Пока, насколько мне известно, заморозки здесь раньше декабря или последних чисел ноября не ожидаются. Единственный вопрос – это дожди. Непонятно: будут они или нет. Пока, по прогнозу, дождей ближайшие 10 дней не предвидится. Здесь стоит иметь в виду, что когда подсохнет, какую-то активизацию военных действий ожидать стоит», – добавил эксперт.
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге: противник двумя батальонными тактическими группами предпринял попытки наступления на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Атаки были отражены, потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две бронемашины, цитировал Конашенкова Telegram-канал МО.
Ударами армейской авиации и активными контрдействиям ВС РФ была остановлена и попытка прорыва двух БТГ (батальонно-тактических групп) в составе бойцов ВСУ и иностранных наемников в направлении города Сватово и поселка Нижняя Дуванка в ЛНР. Противник потерял сто человек убитыми, два танка и пять бронемашин.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области (район населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка и Белогорка) было отражено наступление украинской БТГ, сообщил Конашенков. Было ликвидировано более 110 военнослужащих и 11 боевых бронемашин, отчитались в Минобороны. В Херсонской области по объектам гражданской инфраструктуры города Берислава был нанесен удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Все четыре украинские ракеты были сбиты российскими системами ПВО, цитирует ТАСС сообщение экстренных служб региона.
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Стало известно состояние российского военного, отбросившего гранаты ВСУ из окопа
Стало известно состояние российского военного, отбросившего гранаты ВСУ
Российский военный, отбивший атаку украинского дрона с гранатами, жив, он давно выздоровел, рассказали сослуживцы солдата.
Они пояснили, что атака произошла еще в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. Героем видео стал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России, сообщает «Московский комсомолец».
Сослуживцы добавили, что боец выздоровел, но из их рассказа можно сделать вывод, что военнослужащий все же получил ранения в результате атаки коптера.
Ранее в британских СМИ появилось видео атаки дрона на солдата. На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, однако боец сумел отбросить их.
Напомним, украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Макрон предостерег Киев от выдвижения радикальных условий Москве
Президент Франции Макрон предостерег Киев от выдвижения «поспешных радикальных условий» Москве по переговорам
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным и предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
В своем выступлении по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе Макрон выразил мнение, что со стороны Киева было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия для проведения переговоров с Москвой, передает ТАСС.
Макрон выразил поддержку Украине, однако отметил, что Франция не ведет эту войну и выступает за возвращение к миру ради восстановления международного права. Он также заявил, что в определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров. При этом Макрон выразил мнение, что это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Он также отметил, что сложившиеся обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что не готов вести переговоры с Россией. В начале октября он подписал указ об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, 4 ноября Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Минобороны опровергло сообщения о «больших потерях» морпехов в Павловке
Минобороны опровергло заявление блогеров о «больших потерях» приморских морпехов в Павловке в ДНР
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В Минобороны России опровергли заявления ряда российских блогеров, сделанные якобы от имени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» на Угледарском направлении.
В военном ведомстве заявили, что подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников. Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до пяти километров в глубину оборонительных позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», – подчеркнули в Минобороны России.
Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за село Павловка в ДНР. По словам руководителя региона, потери есть, но они преувеличены.
Напомним, в соцсетях появились сообщения якобы от имени бойцов морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко о последствиях боевых действий для подразделения в районе Павловки в Донецкой народной республике.
Пушков обратил внимание на предсказание американского аналитика о крахе США
Сенатор Пушков обратил внимание на предсказание американского аналитика Армстронга о завершении существования США
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Американский аналитик Мартин Армстронг, верно предсказавший финансовый кризис 2008 года, сделал прогноз, что после 2032 года США могут перестать существовать, заметил сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков написал, что Армстронг предположил, что выборы 2024 года в США могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы. А сами США перестанут существовать после 2032 года из-за социальных потрясений и финансового коллапса.
«Подобные прогнозы насчет будущего США звучат все чаще и уже превращаются из политической экзотики в нечто более серьезное, попадая в зону допустимой вероятности», – заметил Пушков.
Как сообщает портал Summit.news, Армстронг во время интервью с Грегом Хантером рассказал, что будущие выборы находятся под большим вопросом из-за коррупции и мошенничества, а также вероятности того, что ни одна из сторон не смирится с поражением.
«Обман на промежуточных выборах на следующей неделе будет настолько велик, что сделать прогноз практически невозможно... На честных промежуточных выборах республиканцы выиграют Палату представителей и Сенат», – сказал Армстронг.
Он также рассказал, что его компьютерное моделирование показывает огромные внутренние беспорядки в Соединенных Штатах в следующем году.
«Соединенные Штаты не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется перестроить правительство с нуля. Америка разрушается», – предупредил Армстронг.
Напомним, республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену, заявил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти.
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Военкор: Депутат Госдумы Бородай едва не погиб в зоне спецоперации
Джип, в котором ехал депутат Госдумы Александр Бородай, едва не наехал на французскую противотанковую мину в зоне спецоперации. Об этом сообщил военкор Чингис Дамбиев.
«Нам еще повезло», – говорит Бородай на видео, опубликованном в Telegram-канале Дамбиева.
Противотанковая мина HPD-2A2 – неизвлекаемая, а ее применение нарушает Женевскую конвенцию о применении оружия неизбирательного действия.
Ранее журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком.
Умер ветеран игры «Что? Где? Когда?»
Умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов
Умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов, говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Как сообщается, смерть Сергея Ершова наступила 4 ноября после тяжелой и продолжительной болезни, передает РИА «Новости».
Ершов впервые появился в телеигре 24 декабря 1977 года и стал одним из популярных знатоков поколения 1970-х годов. В 2001 году он принял участие в игре XXI века, а в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков.
Ершов считался одним из самых ярких участников телеигры. Он много лет приходил в клуб и общался с молодым поколением знатоков. Кроме того, Ершов тренировал команду в Обнинске.
Напомним, в сентябре 2018 года звезда «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заявил в социальных сетях о том, что больше не появится в передаче и будет искать новую «игрушку».
Российский военный рассказал о польских наемницах в ВСУ
Российский военный заявил, что в наступлении ВСУ участвовали женщины-наемницы из Польши
Польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал российский военнослужащий в Харьковской области.
По его словам, это произошло во время наступления противника, на другом направлении было очень много наемников, среди которых были польские женщины. Он добавил, что российские военные видели их и собирали их трупы после боя, передает РИА «Новости».
«Воевать как мужик – это не каждый может, как показала практика. Родился ты мужиком – так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», – добавил он.
Ранее автобус с 20 польскими боевиками подорвали из ПТУРа на подконтрольной Украине территории.
Стало известно о планах Киева забросить диверсантов в три области России
Пленный офицер ВСУ рассказал о планах Киева забросить диверсантов в три области России
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Украина планировала забросить диверсантов в три приграничные области РФ на технике с российскими опознавательными знаками, рассказал взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.
Он пояснил, что Киев готовил диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях. Целью было захождение в близлежащие населенные пункты России около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал ранее российский военный с позывным «Крым».
Российский военный рассказал, что обнаруженная украинская диверсионно-разведывательная группа под обстрелом вела себя странно: диверсанты продолжали двигаться дальше как «зомби» и при этом улыбались, словно не чувствовали боли от огнестрельных ранений, как будто находились под воздействием сильнодействующих препаратов.
Звезда «Универа» растрогал интернет песней о России
Российский актер, звезда «Универа» Гогунский растрогал интернет песней о России
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Российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский, сыгравший роль Эдуарда Кузьмина (Кузи) в телесериале «Универ», исполнил кавер на песню Анатолия Днепрова «Россия».
Продюсер группы Quest Pistols и бывший участник проекта «Грибы» Юрий Бардаш обратил внимание подписчиков своего Telegram-канала на песню Гогунского «Россия», которую назвал возрождением, а голос исполнителя – открытием.
Бардаш отметил, что песня – прекрасный симбиоз для ответа на душевный вопрос о том, по какому адресу прописано твое сердце. В ней есть такие слова:
Прописано сердце по адресу Детство.
От этого нам никуда уж не деться.
Остались в России и радость, и грусть.
Прописано сердце по адресу Русь.
Бардаш выразил мнение, что в этой песне мы обращаемся к той категории людей, в которой самое молодое поколение – родившиеся в 1980-х. При этом он предположил, что ее больше поймут те, кто родился в 1970-х, 1960-х, 1950-х и 1940-х, так как эти люди видели многое и они особенно остро переживают сейчас братский конфликт. Продюсер рассказал, что сам актер, композитор и певец Виталий Гогунский родился и двадцать лет прожил на Украине, после чего уехал в Москву, где получил гражданство России.
Бардаш отметил, что перепевая эту песню, мы поддерживаем историческую память нашей культуры и не боимся открыто выражать уважение и любовь к родному, как это делали наши предшественники.
Слова песни, не оставили равнодушными интернет-пользователей. Светлана Потанина в комментарии к видеозаписи отметила, что это песня музыканта Анатолия Днепрова. Она поблагодарила Виталия, отметив, что ей очень понравилось исполнение, а также выразила мнение, что сегодня у песни второе рождение.
В свою очередь Елена Игнатова написала: «Наконец то! Песни о Родине! О России! В новом исполнении молодым поколением!»
В этом же ключе высказался Родион Медведев: «Вот оно наше российское! Мелодичное, красивое, нежное. К этому моя душа лежит».
«Вот это поздравление с Днем народного единства! Хочу чтобы это услышала вся страна! Мне 30, песня из прошлой эпохи. Но! Это такое что-то родное, что просто невероятно! Это что-то новое, но при этом старое. Невероятно! Почувствовал себя тем самым волевым и сильным советским человеком, как из книжек», – написал пользователь Dmitry Ra.
Актер и продюсер Михаил Галустян призвал подписчиков своего Telegram-канала послушать песню, которая, по его словам, пробирает «до мурашек». Шоумен поздравил Гогунского, отметив, что он большой молодец, а такие песни сейчас очень нужны.
Белый дом раскрыл суть консультаций России и США на высоком уровне
Белый дом: Консультации Москвы и Вашингтона сосредоточены только на сокращении рисков в отношениях между Россией и США
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Консультации администрации Соединенных Штатов с правительством России на высоком уровне сосредоточены только на сокращении рисков в двусторонних отношениях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Комментируя сообщения американского издания The Wall Street Journal о контактах помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, Жан-Пьер заявила, что в Белом доме видели эти сообщения. Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что существует множество утверждений о переговорах, которые Соединенные Штаты проводят или не проводят, однако она не может сообщить о содержании каких-либо конкретных переговоров, передает ТАСС.
Жан-Пьер также заявила, что администрация США оставляет за собой право вести прямые переговоры на высоком уровне по вопросам, беспокоящим Соединенные Штаты. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что именно это происходило в течение последних нескольких месяцев. По словам Жан-Пьер, переговоры были сосредоточены только на сокращении рисков в отношениях России и США. Она заверила, что в администрации Соединенных Штатов продолжают придерживаться базового принципа, согласно которому власти США ничего не обсуждают касательно Украины без участия самой Украины.
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что в администрации Соединенных Штатов осторожно относятся к тому, чтобы не раскрывать конкретное время и содержание переговоров с Россией, чтобы у Вашингтона оставалась возможность контактировать с Москвой и чтобы эти линии коммуникации не были отрезаны. Представитель Белого дома подчеркнула, что именно так Соединенные Штаты поступали в течение последних нескольких месяцев.
В понедельник издание The Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США Джейк Салливан якобы провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов.
Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что англосаксонские издания публикуют много «уток» и посоветовал обращаться с вопросом о переговорах в соответствующее американское издание или напрямую в Белый дом.
В минувшее воскресенье американское издание The Wall Street Journal сообщало, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.
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Путин решил лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным
Президент России Владимир Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Он подчеркнул, что эту тему нужно напрямую обсуждать. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – передает слова Путина ТАСС.
Путин также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Он обратил внимание, что важно собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению».
Президент заявил, что был бы благодарен губернатору, «если бы заранее все эти вопросы ему передали». Руденя в ответ заверил, что все будет сделано.