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Стало известно состояние российского военного, отбросившего гранаты ВСУ из окопа
Стало известно состояние российского военного, отбросившего гранаты ВСУ
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Российский военный, отбивший атаку украинского дрона с гранатами, жив, он давно выздоровел, рассказали сослуживцы солдата.
Они пояснили, что атака произошла еще в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. Героем видео стал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России, сообщает «Московский комсомолец».
Сослуживцы добавили, что боец выздоровел, но из их рассказа можно сделать вывод, что военнослужащий все же получил ранения в результате атаки коптера.
Ранее в британских СМИ появилось видео атаки дрона на солдата. На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, однако боец сумел отбросить их.
Напомним, украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Вучич предсказал решающую битву в конфликте на Украине
Президент Сербии Вучич: Предстоит решающая в войне на Украине битва за Херсон
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Президент Сербии Александр Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.
Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что предстоит решающее сражение в войне на Украине – битва за Херсон, в которой обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Он сравнил предстоящее сражение со Сталинградской битвой, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить «то, что взяла в начале войны», и привести войну к концу. Вучич также выразил мнение, что впереди предстоит тяжелое время, а следующая зима будет еще труднее.
Накануне в соцсетях появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на Херсонском направлении, в которой есть французские бронеавтомобили VAB и британские Husky.
Глава Приморья связался с морпехами 155-й гвардейской бригады
Губернатор Приморья Кожемяко: Потери морпехов в боях за Павловку сильно преувеличены
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Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за село Павловка в ДНР. По словам руководителя региона, потери есть, но они преувеличены.
«Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: "Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие". Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!», цитирует «Коммерсант» сообщение Кожемяко в его Telegram-канале,
Кроме того, он добавил, что знает «из первых уст» о проявлении приморскими бойцами под Павловкой «настоящего героизма и беспримерного мужества».
«Еще раз подчеркну, что мы направили в военную прокуратуру материалы относительно событий, описанных в сообщении. В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку», – отметил Кожемяко.
Ранее губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР.
Напомним, в соцсетях появились сообщения якобы от имени бойцов морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко о последствиях боевых действий для подразделения в районе Павловки в Донецкой народной республике.
Юрий Подоляка: Российские войска предпринимают решительный штурм Артемовска в ДНР
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«В Артемовске местные жители, с которыми еще сохранилась связь, говорят, что канонада идет вторые сутки такая, какой не видели никогда. Похоже, что наши войска предпринимают решительный штурм города. Под Угледаром наступление наше застопорилось, на Купянском направлении фронт стабилизировался», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Подоляка, комментируя обстановку на самых активных участках в зоне СВО.
«Похоже, что наши войска предпринимают решительный штурм города Артемовска (Бахмут), – отметил военный аналитик Юрий Подоляка. – Насколько этот штурм будет успешным, зависит от того, сможем ли мы уничтожить узловые точки сопротивления, а они расположены на северо-востоке города. Если не ошибаюсь, то в районе мясокомбината».
Если удастся взломать оборону противника там, где ВСУ создали серьезный укрепрайон, мы уже сможем занять всю северо-восточную часть города Артемовска и выйти к реке Бахмутка с севера, указал Подоляка. «Сегодня также идет интенсивный штурм населенного пункта Опытное к югу от Артемовска. Если сумеем взять Опытное, то сразу перейдем на штурм южной части города. Очень многое зависит от результатов, однако то, что штурм начался и идет второй день – это очевидно», – резюмировал Подоляка.
Под Угледаром наступление ВС РФ застопорилось ввиду того, что мы не смогли прорвать линию фронта противника, оценивает эксперт. «Противник сумел стабилизировать фронт. При этом, находясь на преобладающих высотах в Угледаре, он наносит потери нашей группировке, – признал Подоляка. – С этим надо что-то решать: либо быстро перегруппировавшись, добиться решительного успеха на этом направлении, либо в районе населенного пункта Павловка отходить на исходные рубежи, чтобы не нести неоправданные потери».
Что касается положения по линии Купянск – Красный Лиман (то есть по восточной границе Харьковской области и по северу ДНР), то здесь можно говорить о стабилизации фронта на достаточно большом промежутке времени, указал собеседник. «Наши войска здесь постоянно накапливаются, – полагает Подоляка. – Противник в целом свою группировку уже сформировал. Не исключено, что частично она может быть переброшена на другие направления. Более интенсивно наступать здесь уж, скорее всего, противник не сможет».
Фронт на Купянском направлении стабилизировался: и наша сторона, и противник пытались сдвинуть линию в ту или иную сторону, однако добиться принципиальных перемен ни у кого не получилось, отметил собеседник. «Распутица, которая продолжается здесь уже вторую неделю, заставляет стабилизировать фронт по факту. За последнюю неделю противник предпринимает все меньше и меньше атак», – подчеркнул эксперт.
Однако серьезно сдвинуться здесь нельзя. Украинским войскам не получится прорвать «по схеме Балаклеи» тот укрепрайон, которые создали на этом направлении российские войска, отметил Подоляка. «Отсюда и вытекает стабилизация до тех пор, пока одна из сторон не накопит достаточно сил для прорыва, либо погодные условия не позволят наступать уже более эффективно», – отметил эксперт.
«Неделю назад я разговаривал с ребятами, которые прибыли в госпиталь из-под Купянска, они рассказывают, что бои идут хоть и интенсивные, но малыми силами. Нашим войскам удавалось слегка продвинуться вперед, занять передовые позиции противника и в основном все сводилось к артиллерийским ударам, именно из-за этого и было несколько десятков раненых», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Попыток украинской армии вести наступление и прорвать линию фронта уже нет, то, что происходит сейчас, это даже не разведка боем, а именно беспокоящий огонь и попытки мелко напакостить небольшими группами, даже не на бронетехнике, а на пикапах», – полагает он.
«Кроме того, на Купянском направлении уплотняется линия фронта, и даже «пройти в стык» для мелкой группировки ВСУ становится все сложнее. Также вероятно, что основные усилия противника сейчас направлены на то, чтобы накапливать силы и даже перебрасывать часть из них к Бахмуту-Артемовску и на Херсон. Поступает информация, что в Артемовске у ВСУ положение тяжелое, они готовятся к городским боям. Поэтому, судя по всему, на Купянске в части попыток наступать противник уже поставил крест», – считает Онуфриенко.
«По имеющейся у меня информации об обстановке на Купянском направлении, можно сделать вывод, что противник слегка выдохся, – полагает собеседник. – Последние недели ВСУ постоянно проводили атаки, пытаясь выдавить нас из населенных пунктов, прорваться к Сватово, перерезать трассу, поэтому шли батальонными группами, с бронетехникой, орудовала масса диверсионных групп».
«За последние несколько дней эта интенсивность значительно снизилась. Была всего одна серьезная атака неполной батальонной группы, две роты, усиленные танками, на Краснолиманском направлении попытались пойти в наступление, но попытки оказались неудачными. В основном ВСУ сейчас действуют очень мелкими группами, ведут беспокоящий артиллерийский огонь, кроме того, работают ДРГ, но серьезных действий не предпринимается», – отметил собеседник.
Свои коррективы может внести изменение погоды, в первую очередь заморозки, добавил Подоляка. «Пока, насколько мне известно, заморозки здесь раньше декабря или последних чисел ноября не ожидаются. Единственный вопрос – это дожди. Непонятно: будут они или нет. Пока, по прогнозу, дождей ближайшие 10 дней не предвидится. Здесь стоит иметь в виду, что когда подсохнет, какую-то активизацию военных действий ожидать стоит», – добавил эксперт.
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге: противник двумя батальонными тактическими группами предпринял попытки наступления на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Атаки были отражены, потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две бронемашины, цитировал Конашенкова Telegram-канал МО.
Ударами армейской авиации и активными контрдействиям ВС РФ была остановлена и попытка прорыва двух БТГ (батальонно-тактических групп) в составе бойцов ВСУ и иностранных наемников в направлении города Сватово и поселка Нижняя Дуванка в ЛНР. Противник потерял сто человек убитыми, два танка и пять бронемашин.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области (район населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка и Белогорка) было отражено наступление украинской БТГ, сообщил Конашенков. Было ликвидировано более 110 военнослужащих и 11 боевых бронемашин, отчитались в Минобороны. В Херсонской области по объектам гражданской инфраструктуры города Берислава был нанесен удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Все четыре украинские ракеты были сбиты российскими системами ПВО, цитирует ТАСС сообщение экстренных служб региона.
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Минобороны опровергло сообщения о «больших потерях» морпехов в Павловке
Минобороны опровергло заявление блогеров о «больших потерях» приморских морпехов в Павловке в ДНР
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В Минобороны России опровергли заявления ряда российских блогеров, сделанные якобы от имени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» на Угледарском направлении.
В военном ведомстве заявили, что подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников. Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до пяти километров в глубину оборонительных позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», – подчеркнули в Минобороны России.
Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за село Павловка в ДНР. По словам руководителя региона, потери есть, но они преувеличены.
Напомним, в соцсетях появились сообщения якобы от имени бойцов морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко о последствиях боевых действий для подразделения в районе Павловки в Донецкой народной республике.
Губернатор Приморья Кожемяко заподозрил вброс спецслужб Украины в данных о потерях морпехов в ДНР
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не исключил вброса СБУ в данных о потерях морпехов в районе Павловки в ДНР и поручил компетентным органам проверить эти сведения.
В соцсетях распространилось сообщение якобы о «больших неоправданных» потерях в районе Павловки в ДНР от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Олегу Кожемяко.
«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника – украинских спецслужб», – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Приморья от имени главы региона Кожемяко.
Ранее в соцсетях появились сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко. В сообщениях говорилось о якобы больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В Минобороны заявляли, что на Южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка.
В ДНР призвали быстрее перерезать снабжение группировок ВСУ в Донбассе
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В Донецке сейчас нет ни одного безопасного района, под обстрелом ВСУ оказываются не инфраструктурные и военные объекты, а гражданское население. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку на линии фронта в ДНР.
«Донецк находится под постоянным обстрелом, ночью центр города был поражен снарядами из РСЗО HIMARS. Это слышали и видели все, практически никто в городе не спал этой ночью», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас нет ни одного безопасного района, может прилететь куда угодно. Это все чисто террористическая тактика, поскольку атака осуществляется не по инфраструктурным или военным объектам, а хаотично по жилым кварталам», – отметил собеседник.
Положение на фронте находится в относительно статичном положении, за исключением Артемовска (Бахмута), где ранее сообщалось о продвижении ВС России. «Хотя и там продвигаться очень тяжело, поскольку на позиции ВСУ активно подвозят боеприпасы и подкрепление с территории Украины», – рассказал парламентарий.
«Я убежден, что нужно как можно быстрее перерезать возможности для снабжения группировок ВСУ, перебивать мосты, чтобы наши войска перешли от перемалывания живой силы украинцев и западных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, к активному наступлению. Тогда станет возможно прогнозировать успехи в ближайшем будущем», – подчеркнул Бердичевский.
Накануне украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из натовского оружия, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным СЦКК, в 03.13 ночи понедельника ВСУ обстреляли с территории населенного пункта Нетайлово Ворошиловский район Донецка снарядами калибра 155 мм. Также ночью с позиций в районе Карловки из «Хаймарсов» обстреляли Горняцкий район Макеевки.
По словам очевидцев, после обстрела центра Донецка в здании Управления железными дорогами в столице ДНР начался пожар, передает ТАСС.
Ранее боец группы «Вагнер» рассказал об ожесточенных боях за южный пригород Артемовска (Бахмута). По его словам, украинских националистов окончательно выбили из села Иванград, находящегося в пригороде Артемовска. Кроме того, украинские войска постоянно бьют из минометов и тяжелой артиллерии по бойцам «Вагнера», занявшим Иванград. Отмечается, что рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине. Источник отметил, что в стрелковый бой против группы «Вагнер» противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.
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Российские войска отбили атаки ВСУ на трех направлениях, уничтожено более 330 украинских военных
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Противник силами двух батальонных тактических групп с иностранными наемниками на Купянском направлении в течение суток вел наступательные действия в направлении Нижней Дуванки и Сватово Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако ударами армейской авиации и активными действиями российских войск наступление противника остановлено. Ликвидированы до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник двумя батальонными тактическими группами предпринял попытки наступления на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Атаки были отражены, потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две бронемашины.
Российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в районах Дудчан, Новой Каменки и Белогорки Херсонской области. Ликвидированы более 110 военнослужащих, 11 боевых бронемашин, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления возле населенных пунктов Крахмальное, Ивановка Харьковской области, Павловка, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Давыдов Брод, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области и 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах. Уничтожены два склада вооружения в районах Белогорья и Кущевого Запорожской области, а также хранилище топлива для техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново Николаевской области, сообщил Конашенков.
В районах Краматорска ДНР и Вольнянска Запорожской области уничтожены две РЛС украинских ЗРК С-300, а в районе Новоселки ДНР взорвана самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», подытожили в оборонном ведомстве.
WSJ: Россия и США обсудили риски расширения конфликта на Украине
WSJ: Представители России и США Патрушев, Ушаков и Салливан обсудили риски расширения конфликта на Украине
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Помощник президента США Джейк Салливан провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия, сообщила The Wall Street Journal.
Как утверждает издание со ссылкой на неназванных представителей властей Соединенных Штатов и западных стран, целью контактов Салливана с Ушаковым и Патрушевым в последние месяцы было предотвращение эскалации, сохранение каналов коммуникаций, а не урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.
Источники издания на уточнили, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов. Издание называет Салливана сторонником сохранения каналов связи с Москвой, против чего выступают некоторые другие представители администрации.
Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.
Названы самые сложные участки фронта на Запорожском направлении
Владимир Рогов: Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя
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«Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя. Эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны», – рассказал газете ВЗГЛЯД лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Собеседник полагает, что ВСУ могут начать попытку наступления уже во вторник.
«Ситуация на Запорожском направлении стабильно напряженная. Постоянно идут обстрелы со стороны противника, а также прощупывание нашей обороны и провокации, ни на день не прекращаются артиллерийские дуэли», – рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Но есть и улучшения. Так, за последнее время выстроилось более качественное взаимодействие военных с мирным населением. Это позволяет точнее наводить цели по объектам врага. В частности, недавно было уничтожено артиллерийское подразделение врага на подконтрольной Киеву территории», – продолжил собеседник.
«На днях наши военные качественно отработали беспилотниками по Запорожью. Там неподалеку от предприятия «Мотор Сич» была расположена база по ремонту военной техники ВСУ. Теперь она уничтожена», – сказал волонтер.
Эксперт также отметил, что есть особо сложные участки фронта. «Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя. Эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны, активно работают диверсионно-разведывательные группы противника, не замолкает артиллерия», – объяснил Рогов.
«Кроме того, правый берег Днепра для нас представляет угрозу. Там расположены Тарасовка, Капуловка, Марганец и Никополь, откуда постоянно прилетают снаряды противника», – сказал Рогов, отметив, что противник в основном бьет по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории», – заметил он.
«Сейчас у нас в области переменчивая погода, но привычной распутицы еще не наступило. Пока мы успеваем сделать всё необходимое. На мой взгляд, предпринимать какие-то активные боевые действия пока нет смысла. Нам надо удержаться на нынешних позициях, уничтожая инфраструктуру противника. И если мы с этими задачами справляемся, то получаем хороший задел на будущее в плане освобождения оставшейся части Запорожской области», – заключил Рогов.
Ранее в воскресенье Рогов сообщил РИА Новости о том, что российские военные возводят в северной части Запорожской области укрепрайоны «в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление», также усиливается линия обороны. Между тем в подразделениях ВСУ по ту сторону линии фронта выросло число иностранных наемников, сказал Рогов ТАСС в понедельник. По его мнению, количество иностранных бойцов может уже доходить до половины.
По оценке лидера движения «Мы вместе с Россией», украинское командование может отдать приказ о наступлении до 8 ноября – отчитавшись о начале наступления перед Вашингтоном, до промежуточных выборов в Конгресс США.
Пока же на линии фронта фиксируется интенсивная работа украинской артиллерии. В результате артобстрелов ВСУ была повреждена церковь в селе Любимовка, сообщили РИА Новости в Запорожской областной администрации.
В минувшие выходные в течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел велся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России, размещенном в воскресенье в официальном Telegram-канале ведомства. Ответным огнем нашей артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б», радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.
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Российские бойцы Харьковской области заподозрили ВСУ в употреблении особого допинга
Российский боец: ВСУ находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ
Солдаты украинской 92-й бригады идут в атаки на позиции Ром в Харьковской области под действием наркотических или психотропных веществ, такое предположение высказал российский военный, выполняющий задачи на данном направлении.
По словам бойца, их батальон воюет против 92-й бригады ВСУ, при этом российские военные неоднократно замечали, что украинцы атакуют, находясь под воздействием психотропных веществ, либо наркотиков, передает РИА «Новости».
Одним из последних примеров, который еще больше убедил российских военных в таком мнении, стала очередная попытка прорыва российской обороны бойцами указанного украинского подразделения.
«Пару дней назад они пытались штурмовать нашу позицию, в полный рост бежали. Всаживаешь очередь (из автомата) полностью магазин, они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознает, что находится при смерти и падает», – пояснил собеседник агентства.
Ранее бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко рассказал, что украинские военные расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков.
В ЛНР заявили о стабилизации на линии соприкосновения с ВСУ
Представитель ЛНР Мирошник заявил, что угрозы прорыва ВСУ на линии соприкосновения нет
Угроза серьезного прорыва со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в Луганской народной республике (ЛНР) теперь отсутствует, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».
По словам Мирошника, на линии соприкосновения в ЛНР по-прежнему громко, идут перестрелки, но угрозы серьезного прорыва сейчас нет.
«По крайней мере, до нас уже не долетают», – сказал представитель Луганской народной республики, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отбили атаки ВСУ на трех направлениях в ЛНР, уничтожено более 330 украинских военных.
Медведев назвал причины проведения СВО на Украине
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что угрозы Киева возродить ядерную программу повлияли на решение о СВО
Причиной проведения Россией специальной военной операции (СВО) в значительной мере стали угрозы Киева возобновить ядерную программу, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев в посте в социальной сети «ВКонтакте» сравнил ЮАР и Украину, отметив, что власти африканской страны заняли ответственную позицию по ядерному вопросу в отличие от «убогих марионеток из неполноценного государства».
Он упомянул, что ЮАР обладала ядерным оружием, потенциалом его производства, комплексом управления, средствами доставки и приняла важное политическое решение добровольно от всего этого отказаться. Медведев отметил, что пришедшие после крушения режима апартеида демократические власти заняли ответственную позицию по отношению к народу, соседним странам и всему мировому сообществу.
«А что мы видим на контрасте рядом с собственными границами? Убогих марионеток из неполноценного государства, ныне горько плачущих о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал», – написал он.
По его словам украинские лидеры говорили о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу, и что стало в значительной мере причиной проведения СВО.
Ранее Медведев назвал победу России на Украине гарантией от начала Третьей мировой войны.
Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины
Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины, в том числе подконтрольном Киеву Запорожье
Воздушная тревога объявлена в нескольких районах Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
По данным ресурса «Карта воздушных тревог», тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, передает ТАСС.
Ранее тревога объявлялась в нескольких регионах Украины, в том числе в Одесской области.
Также взрывы были слышны в Николаеве.
ВСУ более 180 раз за сутки ударили по Херсонской области
ВСУ усилило обстрелы гражданской инфраструктуры и позиций военных в Херсонской области, ежесуточно фиксируется более 180 ударов реактивной и ствольной артиллерией.
По словам источника «Крыминформа», в последние дни ВСУ усилили обстрел Херсонской области: в сутки отмечается около 180 ударов ракет и снарядов по позициям, и их количество увеличивается.
Кроме того, растет число применения американских управляемых снарядов «Экскалибур» для 155-мм гаубиц. По данным источника, обстрелы активировались в связи с подготовкой боевиков ВСУ к наступлению в направлении Херсона, а также снижение эффективности маскировки техники из-за смены сезона и опадения листвы.
Российские войска принимают меры по улучшению маскировки, активизирована и контрбатарейная борьба.
Ранее под огнем ВСУ оказались Херсон, Новая Каховка, Забарино, Голая Пристань. Позже стало известно, что во всех районах Херсона пропал свет.
Рогов оценил количество иностранцев в составе ВСУ в Запорожской области
Рогов: Больше половины бойцов ВСУ в Запорожской области составляют иностранцы
Доля иностранцев в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующих в Запорожской области, уже может превышать половину их численности, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, количество иностранцев перевалило за половину личного состава ВСУ на Запорожском направлении, передает ТАСС.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят город Запорожье к уличным боям, создавая из него укрепленный район.