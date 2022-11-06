СМИ усомнились во взломе телефона Лиз Трасс, когда она была в России

Daily Mail: Телефон экс-премьера Британии Трас вряд ли взломали в России

Телефон бывшего премьера Британии Лиз Трас вряд ли взломали, когда она находилась в Москве, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на осведомленных чиновников.

По данным Daily Mail, Трасс приняла серьезные меры предосторожности в России. У нее был одноразовый телефон, а самолет, на борту которого она прибыла, не оставался на территории России, чтобы гарантировать, что его системы связи не будут взломаны, передает РИА «Новости».

По данным газеты, Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Управление правительственной связи не знали о взломе телефона до того, как «индивид» уведомил офис Трасс о нарушении правил безопасности, он согласился передать имеющиеся у него сообщения.

Ранее появилась информация об утечке информации после взлома телефона Лиз Трасс. В частности, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано». Утверждалось, что сообщение было отправлено с ее личного iPhone.

Также таблоиды отмечали, что в руках взломщиков оказались и сообщения с критикой экс-премьера Бориса Джонсона. Сама Лиз Трасс никак не комментировала эти сообщения.

Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.