Молдавия оказалась почти в полной зависимости от электроэнергии из Румынии

В США заявили претензии на российский остров Врангеля

WSJ: Остров Врангеля принадлежит США, а Россия удерживает американскую территорию

Остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, «принадлежит» США, а Россия «удерживает территорию США с 1924 года», передает Ura.ru текст статьи WSJ.

На острове находится российская военная база, пишет WSJ, которая является «угрозой американскому суверенитету».

Газета указывает, что не так давно ВВС США перехватили российские бомбардировщики, «угрожавшие границам Аляски». По мнению автора статьи, это является частью проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.

Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.

На сегодняшний день на острове самая высокая плотность логовищ белых медведей и тихоокеанских моржей. Также там находится более 400 видов растений и 100 видов перелетных птиц.

Депутат Госдумы Федот Тумусов в ответ на публикацию заявил, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску вернут России.

Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля – российская земля, в Конституции конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать, это будет государственное преступление, передает «Газета.Ru».