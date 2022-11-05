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По всей Украине объявлена воздушная тревога
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Воздушная тревога объявлена утром в субботу, 5 ноября, на всей территории Украины, включая Киевскую область.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.
По информации на портале, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.
Накануне воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины.
Носович: Зеленский переоценил свое значение для G-20
Политолог Носович: Зеленский сильно себя переоценил и вконец утратил адекватность
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Приглашение или не приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 может стать для последнего точкой слома в международной политике, заявил политолог Александр Носович.
Как написал Носович в своем Telegram-канале, Зеленский сам загнал себя в подобную ситуацию, так же как ранее загнал себя в ситуацию, когда переговоры и мирное решение возможны для всех сторон конфликта, кроме украинского режима, потому что деэскалация равняется демонтажу этого режима.
«Теперь Зеленский поставил вопрос ребром: либо он, либо Путин. А почему, собственно, он, а не Путин? У Индонезии есть формальное основание пригласить на саммит G20 Путина – Россия входит в Большую двадцатку, и нет формальной необходимости приглашать на него Зеленского – Украина не входит в Большую двадцатку, – рассказал политолог.
По его словам, страны Запада могут настоять, чтобы Индонезия пригласила Зеленского, а не Путина, но вряд ли станут это делать, потому что с президентом Украины не о чем предметно разговаривать, а членам G20 останется лишь громко выражать солидарность и щедро инвестировать в личный политический капитал украинского лидера. Носович задается вопросом: США и прочим на Украине так уж нужен лично Зеленский?
«У меня такое ощущение, что кое-кто в Киеве очень сильно себя переоценил и вконец утратил адекватность. Так в борьбе за превращение другого в международного изгоя можно сделать шаг на пути к превращению в изгоя себя самого», – добавил он.
Ранее Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин, и призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
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Американский дипломат указал на «самую красную» линию для Москвы
Дипломат из США Ранделл указал на «самую красную» линию для Москвы
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Самым неприемлемым для России в ситуации на Украине может стать вступление этой страны в Североатлантический альянс, заявил бывший руководитель дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
«Нетрудно понять, почему Украина – самая красная линия для России», – отметил Ранделл в своей статье для Newsweek, передает РИА «Новости».
По его словам, Крым имеет для Москвы историческое значение, в случае если бы он стал частью НАТО, это вызвало бы у Кремля реакцию, сопоставимую с реакцией Вашингтона на размещение советских ядерных ракет на Кубе.
При этом страны альянса специально не обращали внимания на интересы безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.
«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», – привел Рандел слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Ранделл призвал остановить войну на Украине и отметил, что Западу следует обсуждать это, включая отмену экономических санкций и нейтралитет Киева.
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Guardian: Западу придется договариваться с Россией
Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США
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Странам Европы и США придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, сообщили СМИ.
Как написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис, важным фактором для перехода к переговорам с Россией станет рецессия в США. При этом, по словам авторов, призывы к урегулированию станут весомее, если это снизит экономическое бремя, передает РИА «Новости».
Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 млрд долларов на пострадавших от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Испания и Франция, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.
Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция, которая в октябре достигла 10,7%, а в странах Балтии этот показатель превысил 22% на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.
«Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», – пришли к выводу авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
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«Ланцет» поразил украинский военный катер на Днепре
Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский военный катер в акватории Днепра
В Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра, сообщили СМИ.
Как передает РИА «Новости», «Ланцет» также поразил американские САУ «Paladin» на Николаево-Криворожском направлении.
Ранее Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.
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В США предостерегли Украину от попыток атаковать Крым
Возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств, предупреждают американские СМИ.
У Киева не хватает вертолетов и других десантных средств, нападение на полуостров сопряжено с риском катастрофического провала, пишет журнал Hill, передает РИА «Новости».
Авторы напомнили, что Украина пыталась атаковать объекты в Крыму, в том числе провела атаку на Крымский мост и атаковала беспилотниками корабли Черноморского флота в Севастополе.
Попытка же захвата Крыма станет провалом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку полуостров соединен с материком серьезно защищенным участком. Российские военные смогут провести инженерные работы, блокирующие сухопутную кампанию.
Ранее украинский президент Зеленский признавался, что желает увидеть море в Крыму, но не хочет туда ехать зимой.
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Стало известно о тайной встрече советника Байдена Салливана с Зеленским в Киеве
Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил украинскую столицу в пятницу, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.
Салливан в ходе необъявленного визита встретился с Зеленским и с главой его офиса Андреем Ермаком, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В ходе визита якобы обсуждались подробности нового пакета военной помощи Киеву. Зеленский во время переговоров призывал к поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны.
Позже Белый дом подтвердил визит Салливана в Киев.
«Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов. В него входят 45 модернизированных советских танков Т-72 и сотни бронетранспортеров.
К госслужащим Украины выдвинут новые языковые требования
Украинских публичных госслужащих решили обязать учить английский язык
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На Украине готовится законопроект, обязывающий государственных служащих выучить английский язык, заявила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Украины Наталья Алюшина.
По ее словам, украинские власти намерились на законодательном уровне обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Судебно-юридическая газета».
Отмечается также, что в документе будут указаны категории госслужащих, которых обяжут овладеть английским. По ее словам, знание языка придаст украинской публичной службе эффективность и мобильность.
Пресс-служба ведомства тем временем отмечает, что объявлен старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка. Проект реализовывается в партнерстве с EF Language Learning Solutions, одной из крупнейших международных образовательных компаний.
По информации ведомства, 200 служащих бесплатно апробируют пилотный проект мультимедийной платформы.
Тем временем в Эстонии после прибытия украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Об этом заявил в эфире канала ERR глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск. Он считает, что проблемой для местных жителей является обилие английского языка в рекламе и русского в сфере обслуживания.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Он назвал русский язык «вражеским» для украинцев и добавил: «Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. Нам от них (русских, россиян – прим. ВЗГЛЯД) ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке».
В ООН слова Данилова назвали нездоровой риторикой.
Украина назвала условия «победы» над Россией
Глава офиса Зеленского Ермак объяснил украинское «понимание победы» над Россией и перечислил ее условия
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном рассказал, какие условия Киев будет считать «победой» над Россией.
Ермак заявил, что Киев «четко сформулировал понимание победы». В число условий «победы» Киев включил возвращение контроля над вернувшимися к России территориями, включая Донбасс и Крым, «компенсацию» от России, освобождение пленных, а также «возвращение мира к четкой системе международной безопасности». По словам Ермака, это «гарантии, которых требует Украина».
Он заверил, что такой подход согласован с «партнерами» Украины. «У нас нет никаких разногласий. Наши главные партнеры, США, наши партнеры – Британия, Германия, Франция – говорят о том, что будут поддерживать нас до победы», – приводит его слова «Европейская правда».
Салливан прибыл в Киев в пятницу. Советник президента США провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса.
Зеленский в Telegram сообщил, что наградил Салливана орденом Ярослава Мудрого ІІ степени.
Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.
Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать
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Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский предположил, что командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении. Как заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.
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Бывший пленный рассказал об издевательствах СБУ над инвалидами
Освобожденный российский военный рассказал о пытках в плену
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Один из российских военных, возвращенных накануне на родину из украинского плена по формуле 107 на 107, рассказал, что украинцы пытали российских военнослужащих, в том числе заставляя приседать инвалидов без ноги, сообщили СМИ.
Как передает слова бывшего пленного телеканал RT в социальной сети «ВКонтакте», украинцы постоянно давили на психику пленных, заставляя учить украинские песни. По его словам, нацисты заставляли приседать инвалидов без ноги. Он рассказал также, что в спортзале СБУ, бывало, и не выживали из-за пыток и допросов. А после перевода в СИЗО оттуда можно было не вернуться.
«Постоянно лежали с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Забивали до смерти просто пацанов», – рассказал бывший пленный.
Он рассказал, что находился в плену семь месяцев и был сначала в киевском СИЗО, а потом в лагере пленных во Львове.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107.
Напомним, в четверг в Минобороны сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных, освобожденные в Москве пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства. Также они получат психологическую помощь.
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Российские разведчики уничтожили наемников на Украине
Российские разведчики из гранатометов и пулеметов уничтожили на Украине наемников
Минобороны России рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников, участвовавших в боях на стороне Киева.
Как сообщает Минобороны в Telegram, разведгруппе была поставлена боевая задача по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ и наемников в заданном квадрате. Российские военные провели разведку с воздуха, использовав для этого БПЛА. После разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника.
Из ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесопосадке бронированной машине противника. Группа воюющих за Украину наемников начала двигаться вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. После этого российская подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов.
5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика.
В октябре в честь Дня подразделений специального назначения Минобороны показало боевую работу разведчиков Западного военного округа на Украине.
Из-за нехватки денег на Украине отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink
CNN сообщила об отключении на Украине с 24 октября 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за нехватки финансирования
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В связи с недостаточным финансированием на Украине с 24 октября отключили 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX, сообщили источники.
Владелец SpaceX Илон Маск выражал готовность предоставлять услуги Starlink за свой счет, но основную часть оплаты вносила Украина. Теперь Киеву трудно найти деньги на оплату Starlink. С середины лета число терминалов увеличилось с 4 тыс. до 25 тыс., при этом выросли и расходы на их обслуживание (обслуживание одного терминала обходится в 2,5–4,5 тыс. долларов в месяц), передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Частично оплату услуг Starlink для Украины осуществляют Великобритания, Польша и США, но Киеву все равно не хватает денег. Власти США продолжают переговоры с Маском о том, как должны оплачиваться предоставляемые им услуги связи.
В октябре Маск заявил, что его компания не может и дальше платить за работу Starlink на Украине. СМИ сообщали, что SpaceX призвала власти США взять финансирование на себя. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. По словам украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Маск еще до начала обсуждения вопроса о финансировании обещал, что функционирование Starlink на Украине будет обеспечено.
Путин: Польша не отказалась от поглощения Украины
Задумки польского руководства об интеграции украинских земель в свой состав никуда не исчезли, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий.
«Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства «от моря до моря», перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс, от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что в Варшаве рассуждают о возврате украинских территорий, отторгнутых в 1939 году, но во времена СССР часть исторической российской территории отошла Украине. Это было сделано для создания общего культурного и гуманитарного пространства.
«Те территории [Западной Украины] были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разные ситуации. Мы добровольно, чтобы быть вместе, отдали исторические территории вместе с населением, правда, население никто не спрашивал, а там (в случае с Польшей) отторгнуты были насильственно в результате войны. Об этом надо бы задуматься кое-кому на Украине», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что единственным настоящим гарантом государственности Украины и ее суверенитета могла бы быть Россия.
Ранее бельгийские СМИ сообщали, что Варшава планирует ввести воинский контингент в западную часть Украины и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши после уничтожения ВСУ.
В Киеве 450 тыс. квартир остались без света
Власти Киева сообщили, что в полтора раза больше квартир остались без света по сравнению с предыдущими днями
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 450 тыс. квартир киевлян остаются без света, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни, ситуация остается сложной из-за перегрузки энергосистемы Украины.
Он призвал жителей Киева в своем Telegram-канале максимально экономить электроэнергию. По его мнению, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.
Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что сам Киев и регион могут остаться без света на две недели.
Путин: Украинцы – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским
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Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, страны Запада в этом конфликте бросают украинцев в топку.
«Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и российского военно-исторического обществ.
Он добавил, что сейчас в ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, «тоже непросто».
«Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа. Так же, как это было после потрясений 1917 года. Людей снова стравили», – объяснил глава государства, добавив, что иностранные державы грели руки на трагедии.
«Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое отечество так же, как наши героические предки», – добавил Путин.
По его словам, Россия с уважением относится к украинскому народу. «Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – сказал президент России. При этом столкновение с неонацистами на Украине было неизбежно.
«Столкновение России с возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежно. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все», – сказал Путин.
Кроме того, как отметил российский лидер, украинский народ является главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским.
Ранее Путин заявил, что история России непрерывна, и рассматривать ее необходимо комплексно, со всеми сложными и противоречивыми периодами.
Также президент поздравил жителей страны с Днем народного единства и указал, что праздник уходит корнями в глубину веков, когда народ совершил подвиг.