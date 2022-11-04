ОНФ передал военным ЛНР и ДНР партию внедорожников

На День народного единства 1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР получили партии автомобилей УАЗ разной модификации, общая стоимость машин составила более 100 млн рублей, их передал Общероссийский народный фронт (ОНФ).

«Сегодня мы отправляем на фронт 81 автомобиль УАЗ. Все эти машины были закуплены на личные средства сотрудников федеральных органов государственной власти. Мы постарались аккумулировать эти взносы, чтобы их вклад в приближение победы был заметен. Простые сотрудники Минстроя, Минпрома, Минсельхоза, Минздрава, Росреестра и других ведомств перечисляли эти средства, приближая нашу общую победу», – приводятся слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова на сайте ОНФ.

Передача машин происходила в Ростовской области на Самбекских высотах у Военно-исторического музейного комплекса в честь советских воинов, прорвавших оборону фашистов в 1943 году, что в дальнейшем стало ключом к освобождению Донбасса.

Автомобили, подходящие под разные боевые задачи, сразу же направятся в более чем 50 войсковых частей. Ключи от машин военнослужащим вручили Кузнецов и руководитель ВСКС Евгений Козеев. Эта организация активно участвует в доставке на передовую грузов проекта «Все для Победы!». На Самбекские высоты машины также помогли перегнать волонтеры ВСКС.

«В каждую нашу встречу военные говорят о своих потребностях, и очень часто речь именно об автомобилях и запчастях к ним. В автомобилях на фронте всегда есть необходимость. Подарок, который сегодня сделали представители ведомств – это, конечно, огромный вклад. Ребята будут довольны», – пояснила руководитель исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.

Военнослужащие сразу же по достоинству оценили очередную доставку проекта «Все для победы». «Автомобили шикарные, отечественного производства, соответственно не зависят в плане обслуживания ни от каких внешних факторов. В ходе проведения СВО «Уазы» зарекомендовали себя серьезной проходимостью на прифронтовых территориях, там, где зачастую проблемы испытывают даже «Уралы» с «Камазами». Более легкие, более устойчивые «Буханки», «Хантеры» проходят практически где угодно, тем самым спасают жизни наших бойцов, своевременно доставляют медиков к пострадавшим, личный состав туда, где он необходим и выполняют еще некоторые специфические задачи», – сказал заместитель начальника пресс-службы 2-го корпуса Артем Чернявский.

Руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко напомнил, что в условиях боевых действий автомобили фактически являются расходным материалом. «Машины изнашиваются, требуют замены. Это отличный подарок к празднику, надеюсь, облегчит выполнение боевых задач», – подчеркнул он.