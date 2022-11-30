В Астрахани пассажирская маршрутка столкнулась с пожарной машиной

Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Во время ДТП с маршрутным такси и пожарной машиной в Трусовском районе Астрахани один человек погиб и десять пострадали, сообщил представитель УМВД России по Астраханской области.

Он уточнил, что маршрутное такси и пожарный автомобиль «Волгоспас» столкнулись на улице Комсомольская, в районе дома номер 171, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Среди пострадавших трое детей, один сотрудник противопожарной службы погиб. Все пострадавшие госпитализированы, передает ТАСС.

По предварительным данным, пожарная машина, двигаясь по Комсомольской улице в сторону улицы Карла Маркса, на перекрестке столкнулась с маршрутным такси. Пожарные следовали по главной дороге на объект системы здравоохранения, где сообщили о пожаре.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют работу светофора на перекрестке.

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