В Госавтоинспекции назвали наиболее частые причины происходящих по вине водителей ДТП

ГУОБДД МВД: Почти 18 тыс. ДТП произошли по причине нарушения водителями правил проезда перекрестков

Почти 18 тыс. ДТП на российских дорогах в период с января по октябрь этого года произошли по причине нарушения водителями правил проезда перекрестков. Это самая распространенная причина ДТП по вине водителей, сообщили в Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

По сообщению ведомства, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких ДТП снизилось на 7%, несмотря на то, что это остается самой распространенной причиной автоаварий, совершенных по вине водителей, передает ТАСС.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что в октябре количество ДТП по причине несоблюдения правил проезда перекрестков сократилось на 8,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число погибших и пострадавших в них – на 15,5% и 6,7% соответственно.

В Госавтоинспекции также привели данные статистики за десять месяцев года по основным видам ДТП по вине водителей. «Неправильный выбор дистанции – еще одна распространенная причина ДТП. Оно спровоцировало более 10,4 тыс. ДТП.

«Отмечается снижение показателей по такому виду ДТП, как выезд на полосу, предназначенной для встречного движения. По данным статистики аварийности, за прошедшие десять месяцев зарегистрировано 8,455 тыс. подобных ДТП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких автоаварий снизилось на 9,7%», – сообщил представитель Госавтоинспекции.

Нарушение правил проезда пешеходных переходов стало причиной 8,427 тыс. ДТП. Почти на 6% снизилось количество ДТП из-за нарушения водителями требований сигнала светофора – всего в этом году зарегистрировано 2,814 тыс. таких ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, наименее распространенной причиной автоаварий по вине водителей стало нарушение правил обгона.

Ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД сообщали, что главными причинами аварий в межсезонье являются пренебрежение правилами безопасности и невнимательность водителей.