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ВС России применили на Украине пикирующие беспилотники
Вооруженные силы России стали применять на Украине пикирующие беспилотники для ликвидации танков
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Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, это повышает эффективность уничтожения танков, сообщил информированный источник.
По его словам, в зоне СВО российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, которые «практически отвесно пикирует на бронетехнику, в частности, поражая танки в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека», что зачастую приводит к детонации боекомплекта машины, передает РИА «Новости».
Собеседник добавил, что режим пикирования предусмотрен программным обеспечением беспилотников, поэтому не требует от оператора какой-либо исключительной квалификации.
Ранее солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10».
ВКС России разбомбили при погрузке танковую бригаду ВСУ в Днепропетровской области
Ударом ВКС России в Днепропетровской области уничтожено восемь единиц бронетехники и 100 военных ВСУ
Высокоточным оружием России нанесен удар по сосредоточению живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ у станции Моисеевка Днепропетровской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время погрузки были уничтожены восемь единиц бронетехники, ликвидированы более ста украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Штайнмайер выступил против прекращения огня на Украине
Штайнмайер счел призывы к прекращению огня на Украине несерьезными и выступил против перемирия
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В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle*.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, в октябре Штайнмайер посетил Украину. Он провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском в ДНР
Врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике, пишет The New York Times.
По информации издания, 25 ноября врачи насчитали около 50 раненых, при этом накануне число получивших ранения достигло 240, вследствие чего украинское командование направило мощное подкрепление в проблемный район, а именно силы спецназначения и теробороны, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
До этого российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области.
Экс-посол ЛНР Мирошник: В наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы
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Украина уже какое-то время проводит перегруппировку сил в направлении города Сватово. Однако каждое скопление сил противника разбивается артиллеристскими ударами, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя военную обстановку на Луганском направлении.
«Под городом Сватово на северо-западе ЛНР действительно активизировались вооруженные силы Украины. Военные подтверждают, что со стороны Купянска Харьковской области на Сватово есть активное перемещение сил. Как только они собираются в какие-то группы, по ним отрабатывает наша артиллерия. То есть фактически у боевиков не остается возможности создать колонну или собрать единую группировку для атаки», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также подчеркнул, что для Украины данное направление является стратегически важным. «Север ЛНР, который может отрезать агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, важен для Киева. Туда сейчас могут быть переброшены силы с Херсонского направления. Там есть много наемников, разномастной техники, начиная с квадроциклов и заканчивая западными БТР. В эфире нам удается уловить английскую и польскую речь», – описал он.
«Сейчас ведутся постоянные обстрелы Сватово и близлежащих населенных пунктов. Но основные попытки прорыва проводятся на дороге между Кременным и Сватово в районе Краснопоповки», – говорит собеседник.
Очевидно, что ВСУ просто так не оставят это направление, подчеркивает Мирошник. «Но после нашей перегруппировки под Харьковом эта линия обороны была нами сформирована и зафиксирована, – подчеркнул собеседник. – Она держится уже пару месяцев. Плюс там возведены достаточно серьезные фортификационные сооружения. Все это время ВСУ предпринимали различные попытки прорыва – и за счет малых диверсионных групп, и колоннами, и крупными группировками. Но у них ничего не вышло».
Мирошник добавил, что «непростая обстановка сейчас складывается также на Купянском и на Краснолиманском направлениях, а также в районе Кременной и Лисичанска». «Когда летом мы отогнали противника в районе Северска, тогда и была сформирована линия боевого соприкосновения, которая пока серьезно не изменилась», – заключил он.
Вооруженные силы Украины пытаются активизировать наступление в районе города Сватово. Об этом ТАСС во вторник сообщил офицер луганской Народной милиции (НМ) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Не имея успеха в прорыве обороны, украинские войска несут колоссальные потери и «возвращаются на ранее занимаемые позиции», подчеркнул представитель НМ ЛНР.
В понедельник ВСУ обстреляли Сватово из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В минувшую субботу замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР, помощник главы Чечни Апты Алаудинов заявил ТАСС, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.
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Малькевич прокомментировал статью NYT о «зверствах» российских военных в Херсонской области
Член ОП Малькевич: Киев организовал в Херсонской области постановку о «зверствах» России по типу «Бучи»
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«Херсон обладает важным символическим значением. Захваченный ВСУ город – идеальное место для создания очередных провокаций со стороны киевского режима», – сказал газете ВЗГЛЯД внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич, комментируя статью издания The New York Times о «зверствах» российских солдат в Херсонской области.
«Материал издания The New York Times – это попытка создать фейковый вброс, вторую «Бучу». Запад пытается разыграть информационно-пропагандистский «сериал», используя Херсонскую область как основное место действия. Один из продюсеров, определенно, Владимир Зеленский. Первая серия – это заявления лидера киевского режима о том, что на «освобожденных территориях» было зафиксировано более четырехсот военных преступлений Вооруженных сил России», – считает Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«Вторая серия – заявление издания Bild о том, что было найдено 432 тела мирных жителей. Постепенно стали подключаться Reuters и СБУ, говорившие о найденных девяти пыточных. Сейчас мы можем наблюдать начало новой серии – задействована The New York Times, издание с международным брендом. Происходит попытка максимального закрепления тезиса о «зверствах» российских солдат», – акцентирует эксперт.
«В отличие от Бучи, Изюма и Купянска, Херсон – большой город. Это во многом культовое место – основанный Потемкиным и ныне захваченный укрофашистами областной центр Российской Федерации, он превратился в идеальное место для организации очередной крупной провокации», – подчеркивает собеседник.
«Киевский режим решает две задачи. Во-первых, идет реальное уничтожение врагов укрофашистов, то есть тех, кто работал в органах власти Херсонской области. Конечно, большинство уехало, но отдельные специалисты низового уровня остались. Остались и люди, работавшие в школах, в коммунальной сфере, представители общественных организаций. С ними сводят счеты. Их казнят, а потом предъявят их же тела в качестве доказательств «злодеяний» российского режима», – указывает Малькевич.
«Самое страшное заключается в том, что даже если западный фактчекер укажет на то, что кто-то из жертв (допустим, некая женщина, которая работала бухгалтером в школе или коммунальной организации) помогала России укреплять власть на этой территории, то как она могла стать жертвой ВС РФ? Ему ответят, что женщину убили за отказ уезжать», – считает эксперт.
«В этой версии есть несостыковки, но звучит складно, особенно для западного читателя, который полностью манипулируем и не имеет склонности вдаваться в «сложные материи». Они проглотят эту «правду». Западной аудитории расскажут про то, как «Мария Ивановна» отказалась уезжать на левый берег из-за нежелания покидать родные места. Расскажут про то, как «злые русские солдаты» замучили ее за самовольство», – акцентирует собеседник.
«Мы должны прекратить информационное заискивание перед Западом. Нас там никто не хочет слышать. Есть две трети Земли – Африка, Латинская Америка, Азия. Там остались вменяемые люди. Там нет оголтелой антироссийской пропаганды. Мы должны работать с ними, на их языках. Важно донести им правду о происходящих событиях», – рассуждает Малькевич.
«Необходимо отходить от западноцентричного подхода. Приведу пример: я как человек, который полгода провел на этих территориях, готов поделиться информацией со странами Европы в любой аудитории. Однако меня никто не готов слушать. Последняя попытка достучаться до Совета по правам человека ООН, который расположен в Женеве, кончилась тем, что Швейцария ввела против меня санкции», – рассказывает эксперт.
«Санкции Швейцарии не дают мне выступать в СПЧ. Формулировка подобного решения блестящая: меня «забанили» за поддержку СВО и озвучивание факта развязывания информационной войны против России. Фактически они официально заявили о том, что люди с пророссийской позицией не имеют права выступать на их официальных площадках», – подчеркивает собеседник.
«Сменить акцент необходимо: нет смысла пытаться что-то доказать Швейцарии, если она искренне не хочет нас слышать. Помимо этого необходимо требовать жесткого фактчекинга всех подобных публикаций. Нам уже неделю рассказывают про 432 тела. Пусть предъявят их. Немедленно», – акцентирует эксперт.
«Они смогут их предъявить, но лишь через определенное время. Сначала нужно всех выловить и замучить. Потом тела, безусловно, появятся. Однако если New York Times что-то утверждает, пожалуйста – пусть предъявляют данные. Они будут ссылаться на СБУ, но с каких пор мы всем верим на слово?» – подчеркивает собеседник.
«Это очень печальная реальность, потому что тела предъявят. Это будут наши люди, из которых сейчас выбивают показания. Киевский режим хочет «раскрыть подполье». Они справедливо полагают, что в Херсоне остались люди, относящиеся к России с симпатией и ожидающие нашего возвращения», – резюмирует Малькевич.
Во вторник The New York Times опубликовала развернутый материал, в котором утверждалось: украинские полицейские и местные жители якобы обнаружили захоронение «жертв российских военных» в селе Правдино к северо-западу от Херсона. В материале упоминаются останки шестерых мужчин со следами казни. «Они были украинцами», – приводит NY Times слова сотрудника украинской прокуратуры Константина Подоляка, «прибывшего для расследования». Именно потому, что «они были украинцами», жертвы и оказались «в неглубокой могиле», подчеркивает американское издание.
Неудивительно, что в том же материале упоминаются захоронения в городе Буче Киевской области, где «местные жители говорят о многочисленных казнях, устроенных российскими солдатами, чаще всего безо всякой причины».
Международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях. Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
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ВСУ активизировали наступление у Сватово в ЛНР
Украинские военнослужащие предпринимают попытки начать наступление в районе города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), пытаясь таким образом переломить оборону российских военных в трех направлениях, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Согласно данным его разведки, украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома линии обороны ВС России одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от населенного пункта. Он уточнил, что попытки ВСУ пресекаются усилиями российских военных, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях.
На подконтрольной Киеву части Херсонского региона насмерть забили мать и сына
Власти Снигиревского района Херсона сообщили, что на правобережье региона насмерть забили мать и сына
На правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми, так, там из-за денег насмерть избили мать и сына, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, украинские агенты могут расправляться с теми, кто им мешает или не нравится. Касательно случая с матерью и сыном – по его словам, у семьи потребовали деньги. Позднее стало известно, что семью избили насмерть, передает РИА «Новости».
Глава области добавил, что в данный момент происходит «разгул нацистского террора» с нарушением всех законов и прав человека. По словам Барбашова, на это ясно указывает тот факт, что журналисты, даже самые лояльные, все еще не допущены в Херсон.
«И это поддерживается мировым сообществом, Европой», – подытожил он.
Ранее сообщалось, что пациентов из херсонских больниц украинские власти решили вывезти в Одессу и Николаев. Тяжелую гуманитарную ситуацию в городе спровоцировала сама Украина своими артобстрелами, когда в городе были российские войска. Однако, в отличие от России, Украина не может справиться с ситуацией и обеспечивать население Херсона теплом, электричеством и водой.
Папа Римский Франциск назвал условия своего визита в Киев
Папа Римский Франциск заявил, что приезд в Киев возможен только при посещении Москвы
Папа Римский Франциск в интервью американскому иезуитскому журналу Americamagazin сообщил, что может посетить Киев только при условии, что также посетит и Москву.
По словам понтифика, он уже думал о посещении украинской столицы, однако однозначно подчеркивает, что принял решение посетить Киев только в том случае, если состоится визит «и в Москву, в оба города, не только в какой-то один», передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
Украина обстреляла Курскую область
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Украиной объекта энергоснабжения
Украина нанесла удар по объекту энергоснабжения в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что зафиксировано «порядка 11 прилетов». Частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. Сообщений о пострадавших нет.
Позднее глава области сообщил, что все повреждения на линии энергоснабжения устранены, подача электроэнергии восстановлена для всех потребителей.
В начале ноября обстрелу со стороны Украины подверглось село Гуево в Суджанском районе. Пострадали пять человек, среди которых трое детей.
Россия заявила о праве сбивать помогающие ВСУ спутники
Директор департамента МИД Ермаков заявил о праве России считать используемые для поддержки ВСУ спутники законными целями
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Квазигражданские спутники, которые Запад использует для помощи вооруженным силам Украины в проведении боевых операций, могут стать законной целью для России, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
Ермаков указал, что Запад активно использует гражданскую космическую инфраструктуру, помогая ВСУ выполнять сугубо боевые задачи. В частности, речь идет о низкоорбитальных спутниках. Это как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает мирное использование космического пространства, сказал он. Ермаков считает, что такая ситуация требует осуждения мировым сообществом.
Он подтвердил, что указанная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России может стать законной целью для ответного поражения, передает РИА «Новости».
Ермаков считает, что Пентагон проверяет концепцию «перспективной системы управления войсками в любой точке мира». Отмечается, что у большинства стран нет эффективных средств противодействия США в этой области.
Россия выступает против использования гражданских спутников для выполнения боевых задач и призывает разработать всеобъемлющие юридически обязывающие нормы международного права, которые предотвратили бы гонку вооружений в космосе.
В октябре МИД уже предупреждал, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Министр обороны России Сергей Шойгу год назад подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Эксперт объяснил позицию Штайнмайера против прекращения огня на Украине
Политолог Кортунов: Штайнмайер пытается реабилитироваться за формулу мира на Украине
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В свое время в адрес экс-главы МИД Германии, а ныне президента ФРГ Штайнмайера было много критики за предложенную формулу по урегулированию ситуации на Украине. Теперь он пытается реабилитироваться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Германии выступил против прекращения огня на Украине.
«Риторика, которую мы сегодня слышим со стороны Франка-Вальтера Штайнмайера, может быть своего рода попыткой реабилитироваться. Дело в том, что «формулу Штайнмайера» по примирению в Донбассе в свое время многие критиковали, считая его позицию слишком мягкой и чуть ли не пророссийской», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Теперь президент Германии следует всем принципам политического мейнстрима, что полностью соответствует нынешней геополитической обстановке. Другое дело, что тут встает вопрос справедливости и реальной политики», – отмечает собеседник.
«Отдельного внимания заслуживает вопрос гарантий безопасности Украине. С момента начала спецоперации было предложено множество различных вариантов. В частности, тема поднималась в Стамбуле. Последние предложения, которые были сформулированы бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, имеют уже совсем другую концепцию», – рассуждает эксперт.
«Проблемы по этому вопросу будут возникать не только со стороны Москвы, но и со стороны Запада. Дело в том, что гарантии потребуют неких изменений внутри тех стран, которые эти гарантии могут дать. И я не уверен, что государства сейчас готовы на это пойти. Вероятно, поэтому Штайнмайер и говорит о том, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины и кто мог бы их дать», – заключил Кортунов.
В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Deutsche Welle.
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент ФРГ заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит слова Штайнмайера ТАСС.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, что в октябре 2015 года, в бытность главой немецкой дипломатии, Штайнмайер предложил формулу реализации Минских соглашений, получившую имя автора. «Формула Штайнмайера» предполагала мирное урегулирование в Донбассе через местные выборы в ДНР и ЛНР и конституционную реформу на Украине. Реализация «формулы», равно как и соглашений «Минск-2», была сорвана по вине Киева.
В октябре Штайнмайер уже в качестве президента Германии посетил Украину и провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
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Херсону предрекли участь военной базы ВСУ
Советник главы региона Малькевич заявил, что в Херсоне строят оборонительные укрепления, превращая его в военную базу
ВСУ готовят занятый ими Херсон под военную базу, строят оборонительные укрепления, готовят его «под списание», заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, население занятого ВСУ Херсона вывозят, в городе строят оборонительные укрепления, дома уехавших людей занимают военные. Малькевич предположил, что ВСУ уже не рассматривают Херсон как город, а готовят из него большую военную базу, передает ТАСС.
Также он заявил, что из Херсона уезжают жители из-за отсутствия воды и света, они боятся, что их будут использовать как живой щит, кроме того, население боится террора.
Малькевич также рассказал, что жителям Херсона не разрешают переезжать на левый берег Днепра, где стоят российские войска, им угрожают карательными мерами, в том числе и в отношении тех, кто помог им выехать.
Ранее глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми: там из-за денег насмерть избили мать и сына.
Также сообщалось, что Украина начала вывоз жителей из Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
В СПЧ ответили на слова папы римского о «жестокости» бурятов и чеченцев
Правозащитник Брод: Жители Донбасса могут рассказать папе римскому о настоящих виновниках жестокости
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«Думаю, папе римскому стоило бы посетить Донбасс и освобожденные территории Украины, чтобы получить объективную картину о том, кто на самом деле совершает жестокие поступки», – сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека Александр Брод, комментируя слова папы римского о якобы жестокости российских военных – бурятов и чеченцев.
«Реплика понтифика относительно жестокости бурятов и чеченцев вызывает по меньшей мере недоумение. Непривычно слышать подобное от одного из авторитетных духовных лидеров, призвание которого объединять людей, призывать к миру и согласию», – рассказал член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод.
«В этом высказывании мне видятся признаки разобщения, ведь подобные слова могут оскорбить национальные чувства этих народов. Возможно, это происходит от недостатка достоверной информации у папы римского», – отметил собеседник.
«Вместе с тем мне известно о том, что понтифик предлагал свои усилия в плане миротворчества, для обмена военнопленных. Такие усилия можно только приветствовать. Но для осуществления этих важных шагов нужно отчетливо понимать происходящее», – добавил он.
«Думаю, понтифику стоило бы посетить Донбасс, ту же Белгородскую область, послушать людей, которые подвергаются ежедневным обстрелам ВСУ, понять, как юго-восток Украины жил последние восемь лет и что побудило его граждан объединиться с Россией», – полагает Брод.
Папа Римский Франциск в интервью журналу America, который издает орден иезуитов, заявил, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» являются люди, воспитанные вне «русской традиции». В качестве примера глава католической церкви привел бурятов и чеченцев, сообщает ТАСС. Понтифик также заявил, что «если есть люди – мученики, то должны быть и те, кто их мучает»
«Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций Российской армии... Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей – а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население, – как минимум странно», – отреагировал на слова Франциска глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. «Если наших воинов заметили, значит, они хорошо делают свое дело», добавил бурятский руководитель.
Глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев во вторник заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В своем Telegram-канале руководитель российских (и в том числе бурятских) буддистов подчеркнул, что «европейским латинцам непонятно», как жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке вынуждает людей становиться более стойкими, терпеливыми и выносливыми к невзгодам.
В понедельник спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
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В Энергодаре опровергли сообщения о планах ВС России «уйти из города»
Власти Энергодара опровергли фейки украинских СМИ о «планах России» уйти из города
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Территория Запорожской АЭС по-прежнему остается под контролем российских военных, которые обеспечивают станции полную безопасность, заверили в администрации Энергодара.
В Telegram-канале администрации города отмечается, что подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки, чья информация не соответствует действительности. «Эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме. Во многом благодаря ее персоналу, понимающему, что это территория России всерьез и надолго», – заявлено в сообщении.
Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия предупредила международное сообщество о том, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. При этом МАГАТЭ заявило о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
Неделей ранее в результате обстрелов Запорожской АЭС на станции были повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке.
Адвокаты получили право на бронь от частичной мобилизации
Президент Союза адвокатов Трунов сообщил о включении профессии в список освобожденных от частичной мобилизации
Адвокаты включены в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию в случае частичной мобилизации, сообщил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Трунов сообщил, что Минобороны ответило на соответствующий запрос. Там уточнили, что «адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности». Ведется проработка механизма бронирования, «рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы, в адвокатских образованиях, которая должна быть организованна и вестись заблаговременно», передает ТАСС.
В конце октября Союз адвокатов России попросил кабмин дать адвокатам бронь от частичной мобилизации, поскольку в противном случае социально незащищенные граждане и сами лица, подлежащие мобилизации, окажутся без квалифицированной юридической помощи.
Как сообщил Трунов, в России на 1974 жителей приходится всего один адвокат (в США – один на 260 человек), всего адвокатов в России около 78 тысяч. По его словам, посылать адвоката в бой – как «забивать микроскопом гвозди». Он предложил направлять адвокатов в новые регионы России для работы по специальности.
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 31 октября Путин и Минобороны сообщили о завершении частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли на основании того же указа начаться новая мобилизация, пояснил, что в указе о частичной мобилизации говорилось о призыве до 300 тыс. человек, он выполнен, «точка поставлена, частичная мобилизация завершена», отдельный указ о ее завершении не требуется.