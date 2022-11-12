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Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса у ЗРК 9К35 «Стрела-10»
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Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Минобороны: ВС России ведут огонь по противнику на правом берегу Днепра
Минобороны: В результате успешной переправки российских войск через Днепр противнику наносится огневое поражение
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Операция по переброске войск с правого на левый берег Днепра проведена без потерь в личном составе, сообщили в Министерстве обороны России.
Операция завершилась к 5.00 мск в пятницу, на левый берег реки был выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Всего было выведено более 30 тыс. российских военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и военной техники и материальное имущество. Также на левый берег переместили всю военную технику, которой требовался ремонт.
«В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра», – подчеркнули в министерстве.
Выведенные на левый берег соединения и воинские части заняли укрепленные оборонительные рубежи и позиции. Попытки ВСУ срыва переброски войск были безуспешны, также отражены все попытки нанесения ракетных ударов. Перехвачены 33 снаряда РСЗО HIMARS.
Сейчас по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу наносится огневое поражение.
«За двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30–40 км от района переправ через реку Днепр», – указали в ведомстве.
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ пытались предпринять наступление из-под населенных пунктов Кисловка, Ягодное и Владимировка Харьковской области, но все попытки были пресечены.
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Украинский пленный рассказал о планах Киева наступать на Белгород и Курск
Украинский военнопленный заявил о планах Киева по наступлению на Белгород и Курск
Украинские военные намерены провести наступление на Белгородскую и Курскую области, заявил плененный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
На российской территории действуют диверсионно-разведывательные группы, они занимаются подрывной деятельностью, оставляют взрывчатку, это им необходимо для полномасштабного наступления, заявил Лепихин, передает РИА «Новости».
«Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, пройдут 100 километров – так 100 километров», – указал он.
Военнопленный пояснил, что слышал от инструкторов, что ВСУ задумали наступать на Курском и Белгородском направлениях.
До этого другой украинский военнопленный Павел Ткачук заявлял, что Киев намеревался забросить в три российские региона диверсантов с российскими опознавательными знаками.
В США охарактеризовали Зеленского тремя словами
Журналистка Fox News назвала Зеленского «королевой американских пособий»
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Как заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News, президент Украины Владимир Зеленский стал «королевой американских пособий».
Она задалась вопросом, во сколько сейчас США обходится Украина, добавив, что для «королевы пособий», имея в виду Зеленского, этого недостаточно, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир.
Журналистка призвала Штаты следить за тем, куда уходят миллиарды, потому что «потрясающие сотрудники» налоговой службы, почему-то не следят за деньгами.
Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что США поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
Песков рассказал, когда Россия сможет завершить СВО
Песков назвал сроки завершения спецоперации на Украине
Россия сможет завершить специальную военную операцию на Украине, когда ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом Песков пояснил, что завершить конфликт на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией и призвал Москву продемонстрировать готовность к серьезным переговорам.
Зеленский отказался пускать СМИ в Херсон
Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»
Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Кремль: Москва не жалеет, что приняла Херсонскую область в состав России
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В Кремле не чувствуют сожаления в вопросе принятия Херсонской области в состав России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он не стал комментировать ситуацию о смене дислокации российских военных на Херсонском направлении. Песков подчеркнул, что по стратегическим задачам военного маневрирования стоит обращаться в соответствующее министерство (Минобороны – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Британский наемник Эслин захотел вернуться на Украину
Освобожденный по обмену британский наемник Эслин захотел вернуться на Украину для ведения видеоблога
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Вернувшийся из Донбасса британский наемный военный Эйден Эслин объявил о решении вновь вернуться на Украину, сообщают британские СМИ.
Эслин намерен вернуться на Украину как «военный корреспондент», он хочет вести свой YouTube-канал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail
Наемник объявил, что Украина стала для него домом, но отметил, что не желает вновь попасть в плен.
«Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», – сказал он.
Эслин также добавил, что хочет проверить состояние своего дома, который расположен возле линии соприкосновения у Херсона.
Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной. В августе YouTube удалил аккаунт Эслина.
В начале июля в ДНР вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Сенатор: Британец Эслин возвращается на Украину как наемник информационной войны
В Совфеде отреагировали на возвращение британского наемника Эслина на Украину
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В будущих репортажах Эслина из зоны спецоперации не будет объективности, он едет на Украину отражать точку зрения киевского режима, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее бывший британский наемник Эйден Эслин объявил о возвращении на Украину в качестве военкора.
«Возвращение Эслина на Украину якобы в качестве «мирного» британца, теперь занимающегося журналистикой, – это лукавство. Вы можете представить, чтобы Киев пустил на свою подконтрольную территорию, например, российские или какие-то другие СМИ, которые бы объективно рассказывали о том, что происходит? Значит, очевидно, что Эслин едет на Украину, чтобы так же, как и раньше, помогать киевскому режиму, но теперь уже в информационной войне против России», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков.
Сенатор отметил: никакой объективной оценки спецоперации в будущих материалах Эслина ждать не приходится. «Кстати, даже если бы ему предоставили возможность поработать на территории ДНР в качестве журналиста или блогера, чтобы он увидел объективную картину происходящего, думаю, он бы сам не согласился», – добавил собеседник.
«Ему подарили жизнь и свободу, а он опять лезет в пекло, рекламирует себя, да еще и, возможно, считает себя героем. Не вижу ничего хорошего в этом поступке», – указал Цеков.
Вернувшийся из Донбасса британский наемник Эйден Эслин объявил о решении вновь вернуться на Украину, сообщила лондонская Daily Mail. По словам Эслина, на сей раз он намерен заняться ведением видеоблога. «Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», – заявил бывший наемник.
Напомним, в начале июля в ДНР вынесли смертный приговор Эслину, а также другому британскому подданному Шону Пиннеру и марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной. В августе YouTube удалил аккаунт бывшего наемника.
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Минобороны объявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра
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На Херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны России.
Переброска была завершена около 5.00 мск, говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что ни одной единицы военной техники или вооружения на правом берегу реки не оставили. Российские военные также все перемещены на другой берег.
Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. При перегруппировке не было потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств.
При этом всем мирным гражданам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.
«Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS», – сообщили в Минобороны. 28 реактивных снарядов были сбиты.
За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров. Кроме того, силами российских войск подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через Днепр.
В Минобороны добавили, что за сутки барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем реактивных систем залпового огня было уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две БМП и три пикапа противника.
На минных заграждениях подорвалось более двадцати военных ВСУ, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.
Напомним, военкоры в ночь на пятницу заявили о произведенном маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
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Донецкий депутат рассказал о значимости штурма Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: После взятия Угледара российские войска могут пойти на Славянск
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Угледар – серьезный укрепрайон, который будет очень непросто разбить. Но именно там начинается первая линия обороны противника в Донбассе. Как только она будет разрушена, ВС России смогут пойти на Славянск и Краматорск, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя взятие села Павловка близ Угледара.
«Павловка находится под контролем ВС России. Но проблема в том, что туда еще периодически прорываются украинские диверсионно-разведывательные группы. И мы продолжаем зачистку территории», – рассказал депутат Народного совета – законодательного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Я неоднократно говорил и повторю это сейчас – если не взять Угледар, то мы вновь потеряем Павловку, как это уже однажды было. Этот небольшой населенный пункт находится в низине и полностью контролируется с господствующих высот. Стоящие рядом высотки позволят снайперам противника «снимать» наших военных в любой момент», – отмечает собеседник.
При этом брать Угледар нам надо одномоментно с перерезанием трассы в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел, расположенных между Угледаром и Марьинкой (фактически юго-западным пригородом Донецка), пояснил Бердичевский. «Тогда враг не сможет получать подкрепление, а мы сформируем полукольцо, которое позволит нам взять под контроль город Угледар», – акцентирует он.
Бердичевский также рассказал, что Угледар – часть серьезного укрепрайона. «Далее за ним идут Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка, расположенные соответственно к юго-западу и западу от Донецка. Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе. После того, как нам удастся ее разрушить, уже можно будет идти на Славянск, Краматорск и Дружковку, в сторону Харьковской области», – продолжил собеседник.
«Нам надо разрушать мосты, железнодорожные узлы и аэропорты в тылу противника, через которые ВСУ постоянно получают западную технику и вооружение. Потому что бесконечно перемалывать врага, который проходит обучение в Европе, которого постоянно экипируют и финансируют просто нельзя. И в первую очередь под ударом должен оказаться Бескидский тоннель в Прикарпатье», – заключил Бердичевский.
Ранее в пятницу военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия расположенного рядом села Павловка. О полном освобождении Павловки в четверг сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Занятие села далось большой ценой, подчеркнул донецкий руководитель.
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Пленные украинские военные рассказали подробности убийств мирных жителей
Попавшие в плен военные ВСУ дали показания о своих преступлениях на допросах в СК России
Пленные украинские военные рассказали на допросах следователям СК России о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
Следственный комитет опубликовал видео допросов подозреваемых военнослужащих ВСУ в рамках возбужденных против них уголовных дел за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением.
Среди них военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов и Даниил Овчинников, а также командир и военнослужащий 74 отдельного разведывательного батальона ВСУ Артур Пустовойт и Алексей Томилин. Вина их доказана. На допросах они рассказали, как весной 2022 года жестоко убивали мирных граждан по приказу своих командиров, говорится на сайте СК России.
Василий Михайлов дал показания, как во время допроса одного из мирных жителей на территории детсада в поселке Мирный, где расположились ВСУ, избил ногами и руками мужчину, посадил его в клетку, где тот впоследствии скончался.
Военнослужащий той же 36-й бригады Даниил Овчинников признался, что по приказу своего командира расстрелял мирных жителей, несмотря на то, что они не являлись военнослужащими и не представляли никакой угрозы. Также невинной жертвой командира 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Артура Пустовойта стал безоружный мужчина.
По его словам, он увидел возле поста мужчину, выстрелил в его сторону, тот упал без признаков жизни.
Как уточнили в СК, все показания подследственных похожи, большинство из них заявляют, что выполняли приказ командиров.
Следователи привели в пример случай убийства жительницы Мариуполя, констатируя, что каратели украинских националистов действуют как нацисты в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащий ВСУ рассказал, что в марте 2022 года к нему подошла пожилая женщина, которая заявила, что поддерживает Россию и уважает действия Владимира Путина. Он рассказал, что ей выстрелил в затылок его сослуживец, после чего Томилин сделал контрольный выстрел в грудь.
Кроме этого, Томилин рассказал, как его сослуживец расстрелял мирных жителей с балкона, потому что ему не понравилось, что один из них вел видеосъемку.
Следственный комитет продолжает собирать и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности.
Ранее украинский пленный рассказал о потерях в «Харьковском наступлении».
До этого освобожденный военный рассказал, как украинцы держали пленных в клетках на улице.
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В ДНР заявили о бегстве ВСУ из Опытного на Авдеевском направлении
Офицер ДНР Горленко сообщил о бегстве ВСУ из населенного пункта Опытное
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Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона, сообщил заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко.
По его словам, подразделения бригады зашли в населенный пункт Опытное и закрепились на его окраинах, сейчас бойцы проводят зачистку, передает РИА «Новости».
Офицер заявил, что не назвал бы это отступлением, а назвал бы это бегством, потому что на позициях ВСУ находят и радиостанции, что никогда не было, и документы, представляющие оперативный интерес. Так что это было именно бегство, указал Горленко.
Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 киллометрах от Донецка. Находится под временной окупацией вооруженных формирований Украины с июня 2014 года.
Ранее сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска (украинское название – Бахмут) – Опытное. Украинских националистов окончательно выбили из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.
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В Польше предложили антибандеровский законопроект об украинцах
«Конфедерация Польской Короны» предложила проект, требующий от приехавших украинцев осудить УПА и ОУН
В сейме Польши предложили законопроект, требующий от проживающих на территории страны украинцев осудить Украинскую Повстанческую Армию* (УПА*) и Организацию украинских националистов* (ОУН*), сообщили местные СМИ.
Как сообщил обозреватель портала Kresy Марек Троян, представители «Конфедерации Польской Короны», партии депутата Гжегожа Брауна, и ее молодежное отделение представили законопроект декларации лояльности Польше, согласно которому, украинцы должны осудить незаконную террористическую деятельность ОУН* в Польше и рассказать, что им известно о преступлениях, совершенных УПА* против поляков в годы Второй Мировой войны, передает РИА «Новости».
Польские чиновники также обратили внимание на то, что сейчас историческая политика Украины основывается на возвышении Бандеры и Шухевича, и призвали признать этот факт проявлением антипольских настроений.
Ранее европейская газета Euractiv сообщило, что власти Польши предложили внести поправку в специальный закон о помощи гражданам Украины, обязав их покрывать часть своих расходов.
По информации издания, украинские беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, получат ограниченный доступ к соцпособиям и должны будут покрывать свои расходы на проживание.
В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев утверждают, что больше всего беженцев приняла Россия – 2 852 395, Польша на втором месте (1 489 155). Далее идут Германия (1 019 789), Чехия (458 679), Италия (171 546), Испания (151 786), Турция (145 000), Болгария (144 018), Великобритания (141 500), Франция (118 994) и Словакия (100 041).
При этом Польша начала строительство заграждения из колючей проволоки на границе с Россией.
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Гоблин: Основными блогерами России стали военные корреспонденты
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С начала специальной военной операции России на Украине россияне переключились на блоги военных корреспондентов, рассказал газете ВЗГЛЯД российский блогер Дмитрий Гоблин Пучков.
«В российском блогинге с началом СВО резко обозначились позиции: те, кто поддерживают родную страну, и те, кто родную страну ненавидят во всех ее проявлениях. Чтобы люди, которые занимаются развлекательным контентом, что-то там говорили хорошее про Россию, я такого вообще не заметил», – делится Пучков.
Он объясняет, что поскольку большинство платформ для развлекательного контента являются западными, блогеры стараются угодить именно западной точке зрения, принижая Россию, либо вообще не говорят о стране ничего. Поэтому патриотических веселых видеороликов в этих социальных сетях не наблюдается. Если же кто-то и пытается говорить на этих платформах что-то хорошее даже про Советский Союз, то они, как правило, моментально «вылетают оттуда». То же самое произошло и с личным каналом собеседника, однако он нашел выход – перешел на отечественные платформы.
«Единственное, что я заметил, все переключились на военных корреспондентов. Интересуют только они и контент с мест событий. Всех остальных в этом плане смотреть просто неинтересно», – рассказывает Пучков.
При этом развлекательные блогеры пытаются тоже задействовать военную тематику, правда, зачастую неудачно. Так, громким скандалом закончилась попытка блогера Некоглая (Николая Лебедева) снять развлекательный контент по тематике СВО, сняв пародию на российского солдата, который в окопе отбрасывал гранаты, падавшие на него с дрона ВСУ.
«Это же просто ребенок. Ребенок невоспитанный, откровенно глупый. Смеяться над подобными вещами, мягко говоря, странно, общественность это очень сильно раздражает. Даже если он снял это с самыми светлыми помыслами, как он утверждает, то воспринято это как глумеж над солдатами, которые защищают нашу Родину. Население трактует это только так. Так не стоит шутить», – считает Пучков. Однако какой именно должен быть современный развлекательный контент, собеседник сказать затрудняется.
Ранее блогер Некоглай (Николай Лебедев) снял пародию на видео с отбивающимся от падающих с коптера ВСУ гранат российского солдата в окопе, однако пользователи Сети такой контент не оценили. В том числе на видеоролик обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая потребовала проверить тиктокера на предмет дискредитации армии РФ. Некоглая задержали в Москве, в среду Пресненский суд Москвы принял решение принудительно выдворить его из России – блогер является гражданином Молдавии.
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Foreign Policy: Запросы Украины застали администрацию Байдена врасплох
Foreign Policy: Запросы Украины о предоставлении электротрансформаторов застали администрацию Байдена врасплох
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Администрация Джо Байдена оказалась застигнута врасплох просьбами Киева о предоставлении электротрансформаторов высокого напряжения, запчастей и отопительного оборудования, Западу трудно удовлетворить запросы Украины, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.
В материале отмечается, что на Капитолийском холме бывшие и действующие украинские должностные лица говорят всем, что Киев отчаянно нуждается в трансформаторах. По словам экс-депутата Рады Виктории Войцицкой, которая, по сведениям издания, руководит лоббистской деятельностью в Вашингтоне, Киеву больше всего нужны трансформаторы высокого напряжения, так как на Украине есть только один производитель, который может выпускать максимум три трансформатора за шесть месяцев, что значительно меньше потребностей Украины в этом оборудовании, передает ТАСС.
Согласно приведенной журналом оценке, быстрого решения применительно к трансформаторам не предвидится. В материале сообщается, что Киев также запрашивает запчасти и различное отопительное оборудование. Источник издания из числа помощников членов Конгресса США отметил, что администрация Байдена была немного застигнута врасплох в том, что касается указанных запросов украинской стороны.
В статье уточняется, что Войцицкая добивается предоставления Соединенными Штатами не менее 15 новых трансформаторов. Как отмечается в публикации, данное оборудование из Соединенных Штатов и стран ЕС может не подойти для украинской энергосистемы. Издание также констатирует, что на Украине в дефиците средства ПВО.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал необходимую для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины сумму.